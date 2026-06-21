Fitxa: “Iván & Hadoum” (Ian de la Rosa, 2026)

♦ «Iván & Hadoum és una pel·lícula en què els cossos i el seu desig ocupen el centre de la història. Dos cossos que decideixen estimar-se malgrat les dificultats, en un paisatge que navega entre el desert, el mar i els hivernacles» diu el director d’aquest film, sobre un noi andalús que s’enamora d’una companya de feina, trans i procedent del Marroc.
Ian de la Rosa -nom artístic d’ Ian Garrido López- (Granada, 1988), cineasta trans, ha viscut molts anys a Almeria i va estudiar a a l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. El seu treball de graduació a l’ESCAC, Victor XX (2015) -una història d’amor i transsexualitat-, va guanyar el Tercer Premi de la Cinéfondation del Festival de Canes. Ara, explica com va nàixer la necessitat de fer Iván & Hadoum: «Com a guionista, director i espectador, sentia que el cinema tenia un deute. Com moltes persones trans de la meva generació, vaig créixer sense referents a les pel·lícules. Referents de personatges que s’assemblessin a mi, o al meu cos, o que estimessin de la manera com jo estimava. Si no es representen els nostres cossos sent desitjats o estimats, no viurem una vida plena. Sentia la necessitat de fer aquesta pel·lícula perquè tots els cossos tinguin el dret de ser desitjats i estimats. D’aquesta pulsió neix aquesta pel·lícula». Iván & Hadoum és el seu debut en el llargmetratge, després d’haver dirigit un curtmetratge com Farrucas (2021), guanyador del Premi Gaudí, en el qual, quatre noies -una de les quals es diu Hadoum- viuen, orgulloses de les seves arrels marroquines i andaluses, en un barri perifèric d’Almeria, disposades a no renunciar a les oportunitats que se’ls resisteixen i a celebrar la vida. Com a guionista, entre d’altres, ha treballat per als Javis a la sèrie Veneno (2020) i amb Anxos Fazáns a As liñas descontinuas (2025).
Producció: Catalunya, Espanya, Bèlgica (10%), Alemanya (20%). Any: 2026. Durada: 1h41. Versió original: en espanyol i àrab.
Sinopsi: L’Iván s’enamora de la Hadoum, una nova companya, a l’hivernacle d’Almeria on tots dos treballen. Tanmateix, l’ascens laboral que tant desitja interferirà en la seva relació i l’obligarà a decidir quin tipus de persona vol ser.
Tràilers: VO, VOSF, VOSI, VOSA.
Amb: Silver Chicón (Iván), Herminia Loh (Hadoum). I, també, per ordre que van apareixen a la pantalla: Cisco Lara (Javi), Alina Logunova (Alina), Hadoum Benghnidira (Asmaa), Nico Montoya (Manuel), Hugo Rodríguez (Antonio), Erika Ruiz (María del Mar), Úrsula Díaz Manzano (Amparo), Esperanza Guardado (Carmen).
Guió: Ian de la Rosa. Muntatge: Yannick Leroy. Fotografia: Beatriz Sastre. So: David Ferral, Ingrid Simon (muntatge), Simon Jamart (mescles). Càsting: Marichu Sanz. Vestuari: Lourdes Fuentes. Maquillatge i Perruqueria: Anne Moralis. Direcció Artística: Laia Ateca. Direcció de producció: Adriana Sánchez Treviño, Silvia Ramos Pradas. Producció Executiva: Emilia Fort, Flavia Biurrun.
Bases de dades: Catalan Films, Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, ICAA, AlloCiné, MyMovies. Dossiers de premsa: en espanyol.
Festival d’estrena mundial: Berlín 2026 · Panorama. Premi destacat: Teddy Award 2026 Millor Llarg Queer. Festival de preestrena a Catalunya: D’A 2026 · Un impulso colectivo. I també: Festival de Màlaga 2026 · Secció Oficial (Premi Especial del Jurat, Millor Guió, Menció Especial del Jurat a l’Actor Silver Chicón) | Altres reconeixements.
Productores: Vayolet Films (productora d’Ian de la Rosa, catalana), Saga Films* (belga), Pecado Films* (espanyola), Avalon (espanyola), Port Au Prince (alemanya), Iván & Hadoum AIE (espanyola).
Mercat espanyol, D: Avalon, E: 12.06.2026. Mercat francès, D: pendent, E: pendent. Mercat italià, D: pendent, E: pendent. Mercat EUA, D: pendent, E: pendent. Vendes internacionals: Indie Sales.
La projecten en VO: CineBaix (Sant Feliu de Llobregat), Cinemes Girona (Barcelona), Zumzeig (Barcelona), Renoir Floridablanca (Barcelona), Cines Babel (València).
Cineclubs: pendent.
Comentari | Recull d’articles d’altri: Altres veus.
—
PORTADA: Cartell del film (Avalon)
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!