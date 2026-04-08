Fitxa: “Incontrolable” – “Plus fort que moi” – “I Swear” (Kirk Jones, 2025

♦ L’extraordinari, impressionant, èxit popular, a Anglaterra, de “I Swear”, i els premis que els acadèmics britànics, associacions de crítics d’allà, etc. han atorgat, especialment a l’actor Robert Aramayo, ha excitat de valent els mercats cinematogràfics mundials, que s’han afanyat a estrenar-la de seguida. «Divertida, sincera i profundament humana, “I Swear” explica la veritable història inspiradora de John Davidson, un pioner la honestedat i l’humor del qual van ajudar el món a entendre millor què significa viure amb el síndrome de Tourette (TIFF).
De Kirk JONES, I Swear — Plus fort que moi — Incontrolable.
Producció: Anglaterra. Any: 2025. Durada: 2h01. Versió original: en anglès.
Sinopsi: Als anys vuitanta, en John Davidson creix amb la síndrome de Gilles de la Tourette, una patologia encara força desconeguda. Entre incomprensió, estigmatització i determinació, el seu recorregut, inicialment ple d’entrebancs, es transforma en una lluita per ser reconegut tal com és, més enllà dels prejudicis.
Tràilers: VOSE, VOSF, VI.
Amb: Robert Aramayo (John Davidson), Maxine Peake (Dottie Achenbach), Peter Mullan (Tommy Trotter), Shirley Henderson (Heather Davidson), Scott Ellis Watson (en John Davidson, de més petit), David Carlyle (Chris Achenbach).
Guió: Kirk Jones. Muntatge: Sam Sneade. Fotografia: James Blann. Música original: Stephen Rennicks. Coreografia dels moviments: Alex Reynolds. So: Simon Hayes. Càsting: Lauren Evans. Vestuari: Denise Coombes. Direcció artística: David Konix (supervisor), Rebecca Smith (ajudant). Disseny de producció: Sabrina Linder.
Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Sensacine, AlloCiné, Filmaffinity, MyMovies. Dossier de premsa: Plus fort que moi |
Festivals i premis: BAFTA 2026 (Millor Actor -Robert Aramayo-, Millor Càsting i 3 nominacions: Film Britànic de l’Any, Guió i Actor secundari -Peter Mullan-) | Cercle de la CRÍTICA DE LONDRES 2026 (Actuació revelació -Robert Aramayo- i 3 nominacions: Film Britànic o Irlandès de l’Any, Actuació de l’any -Robert Aramayo-, Actuació Jove de l’Any -Scott Ellis Watson-) | BIFA 2025 (Millor Actor -Robert Aramayo-, Millor Càsting i 7 nominacions: Film Independent Britànic, Direcció, Guió, Actors secundaris -Maxine Peake, Peter Mullan, Scott Ellis Watson-, Interpretació Revelació -Scott Ellis Watson-) | TORONTO IFF 2025 – Centrepiece | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: Selecta Visión, E: 10.04.2026. Mercat francès, D: Tandem, E: 01.04.2026. Mercat italià, D: Fandango*, E: pendent. Mercat britànic, D: StudioCanal UK*, E: 10.10.2025. Mercat EUA, D: Sony Pictures Classics, E: 24.04.2026. Vendes internacionals: Bankside Films.
La projecten en VOSE: Cinema Truffaut (Girona), Verdi (Barcelona), Renoir Floridablanca (Barcelona). Algunes sessions en VOSE, les altres, en VE: CineBaix (Sant Feliu de Llobregat)
La projecta en VOSF: Castillet (Perpinyà).
Cineclubs: pendent.
Comentari | Recull d’articles d’altri: Altres veus | Estrenes a Perpinyà 01.04.2026.
—
FOTO DE PORTADA:
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!