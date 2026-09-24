Fitxa i comentari: ‘El ser querido’ – ‘L’Être aimé’ – ‘L’essere amato’ (Rodrigo Sorogoyen, 2026)

♦ En la seva imperfecció, El ser querido em sembla una molt bona pel·lícula. Cinema pur. 100% cinema. Magníficament, meravellosament interpretada per Victoria Luengo i Javier Bardem. Amb uns diàlegs esplèndids, obra d’Isabel Peña i Rodrigo Sorogoyen. Un Sorogoyen que ho dirigeix de manera portentosa i ens serveix una mà de seqüències poderosíssimes, de gran força expressiva, visualment eloqüents.
N’escric el comentari en el darrer apartat d’aquest apunt, després de la Fitxa i de l’enllaç amb publicacions anteriors en aquest blog, reculls de crítiques i altres articles sobre el film.
Producció: Espanya (90%), França (10%). Any: 2026. Durada: 2h15. Versió original: en espanyol. Especificacions tècniques: Color, amb algunes seqüències en blanc i negre, format 2.39 : 1, amb algunes imatges en 1.66 : 1.
Sinopsi: El reconegut director de cinema Esteban Martínez és una llegenda tant per les seves pel·lícules com pel seu passat marcat per la violència i els excessos. Per al seu nou projecte, ofereix a la seva filla Emilia un paper amb el pretext d’ajudar-la en la seva carrera d’actriu, que està estancada. Conviure junts al rodatge afavorirà una proximitat que no han compartit durant anys, però també reobrirà ferides antigues que mai no s’han curat.
Tràilers: VOE, VOSF, VOSI, VOSA.
Amb: Javier Bardem (Esteban Martínez), Victoria Luengo (Emilia), Melina Matthews (Bárbara), Marina Foïs (Marina), Malena Villa (Malena), Mourad Ouani (Bilal), Pepa Gracia (Pepa), Raúl Prieto (Raúl), Pablo Gomez Pando (Pablo), Raúl Arévalo (César), Núria Prims (Charo), Laura Birn (Alice).
Guió:Isabel Peña, Rodrigo Sorogoyen. Muntatge: Alberto del Campo. Fotografia: Alejandro de Pablo. Efectes visuals: Ana Rubio. Música original: Olivier Arson. So: Aitor Berenguer (so directe), Fabiola Ordoyo (disseny), Yasmina P. Ramírez (mescles). Càsting: Paula Cámara, Arantza Vélez. Maquillatge: Francis Bodí, Irene Pedrosa. Perruqueria: Jesús Gil. Vestuari: Saioa Lara. Direcció artística: Antía León Castro. Disseny de producció: José Tirado | Ajudant de direcció: Curro González-Cebrián.
Rodatge: El 2025, a Fuerteventura (Canàries) -que fa del ‘Sahara espanyol dels anys trenta’-, Madrid (Espanya). Notícies del rodatge: El rodaje de ‘El ser querido’ de Sorogoyen deja más de cuatro millones de euros de inversión en la Isla (Fuerteventura, Canàries)
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, ICAA, Ministeri Cultura Esp, AlloCiné, Unifrance, MyMovies.
Festival d’estrena mundial: Canes 2026 · Competició. Festival de preestrena a les Illes: Atlàntida Mallorca Film Festival 2026. Premi destacat: pendent. I també: Altres reconeixements.
Dossiers de premsa: L’Être aimé | The Beloved. Informació: Viquipèdia (cat), Wikipedia (esp), Wikipédia (fr), Wikipedia (ang), Variety · Etiqueta ‘The Beloved’ (ang), Movistar+ (esp).
Direcció de producció: Belén Sánchez Peinado. Adjunt a la direcció de producció: David Alonso ‘Barbate’. Producció: Nacho Lavilla, Eduardo Villanieva. Coproducció: Jean Labadie, Alice Labadie. Producció associada: Jorge Pezzi, Guillermo farré, Fran Araújo. Producció executiva: Nacho Lavilla, Eduardo Villanieva, Clara Lago, Javier Bardem.
Companyies productores:Movistar Plus* (espanyola). Coproductores: Caballo Films (espanyola), El Ser Querido AIE (espanyola). Le Pacte* (francesa). Productora associada (essencial): Canal+ (francesa). Finançament: ICAA i Creative Europe Media, amb el suport de l’ICEC i la Comunitat Autònoma de Madrid**.
Mercat espanyol, D: A Contracorriente, E: 26.08.2026. Mercat francès, D: Le Pacte, E: 16.05.2026. Mercat italià, D: Movies Inspired, E: 12.11.2026. Mercat EUA, D: Kino Lorber, E: pendent. Vendes internacionals: Goodfellas.
CineBaix (Sant Feliu de Llobregat), Verdi (Barcelona), Renoir Floridablanca (Barcelona), Screenbox (Lleida), CineCiutat (Palma), Cines Babel (València), Cines Lys (València). La va estrenar el 04.09.2006: Zumzeig (Barcelona).
Cineclubs: pendent.
Crítiques i articles en català d’estrenes de la setmana del 28 d’agost (en què s’estrenà ‘El ser querido’) | Cròniques de Canes 2026 d’ “El ser querido” — “L’Être aimé” (Rodrigo Sorogoyen) |
Victoria Luengo i Javier Bardem o, si voleu, Javier Bardem i Victoria Luengo: a cada escena (i n’hi ha unes quantes, força) que estan l’un davant de l’altre, parlant, la cara, les expressions (naturals i alhora precises), el matís dramàtic… traspassa pantalla. El que diuen, el que mig deixen anar, el to, els silencis, les mirades, els gestos… El pare absent, la filla amb qui es pretén reconnectar, el retrobament, les vides presents, les rancúnies del passat que sobreïxen, el repte que els ofereix participar en el rodatge de la nova pel·lícula d’ell (oscaritzat director espanyol que es mou per EUA des de fa anys), amb, de protagonista, la noia (que, tot i que treballa de cambrera, és actriu, com la seva mare i ex d’ell): un repte de convivència (possible?), de demostrar (ell) que ja no és com era (no?), de comprendre al pare (si?) i donar-li una oportunitat (serà?)… Unes tensions emocionals que els sacsegen l’ànima i es van reflectin en el rostre de Luengo i Bardem, sense estridències, ni cap mena de sobreactuació, en contingudes, prodigioses interpretacions.
Només començar la pel·lícula, en una seqüència llarguíssima, que no voldries que s’acabés mai, la trobada entre l’Esteban (Bardem) i l’Emilia) en un restaurant. La càmera pràcticament només va passant d’enquadrar-ne un a enquadrar-ne l’altre. Quin recital cinematogràfic, entre els dos actors i el director Rodrigo Sorogoyen! La càmera, sí, és on ha de ser, centrada en qui ha d’estar-ho, captant, absorbint, mostrant-nos el que un diu (com ho diu, que n’expressa la cara, el gest…), la reacció de l’altre (idem), els posats, els puntuals i molt eloqüents silencis… Tots tres (cineasta i intèrprets) donant vida i sentiment als diàlegs (esplèndids, precisos) escrits pel mateix Sorogoyen i la seva habitual coguionista Isabel Peña.
La potència cinematogràfica, dramàtica, narrativa, de tota aquesta estona l’anem trobant al decurs del metratge, en escenes que no duren tant, que van seguint l’evolució (o involució…) d’aquest vincle paterno-filial. Potser no són fílmicament tan exuberants, però ni els dos protagonistes ni l’autor, ni el text perden pistonada.
I tanmateix, El ser querido em sembla una obra imperfecta. M’explico.
És una pel·lícula sobre un pare i una filla, que s’ambienta al món del cinema i, en concret, al rodatge d’un film que tracta del Sàhara quan era colònia espanyola (a l’època de la República). I (no sé si dir ‘per tant’) d’allò íntim, de la història personal, de la vida i el conflicte entre els dos protagonistes, passa (o més ben dit, va passant) a l’univers cinematogràfic, amb la recreació, sí, d’un rodatge (amb les seves circumstàncies, ambient, tensions), que dona peu a algunes reflexions (o consideracions) sobre el setè art, les llegendes que envolten els famosos, la crua realitat de tiranies i abusos en el sistema de produccions, etc. I, el film, no s’està de tocar (ni que sigui de passada) la situació actual del Sàhara, la seva història, el paper (galdós) d’Espanya, el discutible valor aportat per la colonització, el rol del Marroc…
En tot moment, però, El ser querido va del que ens anuncia el títol: de l’esser estimat (estimat?). De manera plausible, no es perd en les consideracions metacinematogràfiques ni político-històriques. El guió les encaixa prou bé, especialment quan nodreixen les converses normals entre els membres de l’equip de filmació o quan es plantegen en situacions argumentals concretes, i el metratge avança girant sobre l’Esteban i l’Emília.
Ara… Situem-nos a l’esmentada seqüencia inicial (la llarga, del restaurant). El clímax que assoleix el diàleg entre tots dos, de sobte s’esberla (afortunadament, això passa quan gairebé ja s’acaba), perquè fa un tomb, clarament per dur la cosa al terreny del conflicte interpersonal. I això passa al decurs de tota la pel·lícula. Tant el guió com el muntatge van decantant totes les situacions i la continuïtat d’escenes cap aquest terreny de tensió entre els personatges d’en Bardem i la Luengo. És així que el que fa referència al rodatge esdevé com interludis, que si bé -com ja he dit- s’aprofiten positivament per tractar els temes esmentats, no deixen de ser com a ‘entreteniments’, com a ‘pauses’ entre els moments de ‘confrontació’, de ‘combat’ entre el pare i la filla (entre el director en la ficció i la seva actriu). Això quan no s’arriba (que s’hi arriba!) a situacions forçades (com la de l’Esteban exhibint-se com un tirà al rodatge d’una escena dels seu film -escena clarament plantejada per a extremar les coses, tant amb l’Emília com amb la resta de l’equip i, per tant, subratllar la cosa de la tirania en la producció cinematogràfica…). Francament, a El ser querido, tot resulta un pèl massa lligat, no goso dir ‘ortopèdic’…
Tampoc acabo d’entendre gaire el sentit de les imatges en blanc i negre que Rodrigo Sorogoyen va intercalant entre les (absolutament majoritàries) en color. Potser vosaltres sí. Jo, no. Sembla com si volgués remarcar instants que afecten el món íntim d’algun dels dos protagonistes (o a tots dos) o reclamar-nos-en la mirada (com a espectadors); però no ho tinc gens clar, perquè n’hi ha d’altres, en perfecte color, tant o més eloqüents, al respecte. I, què voleu que us digui, em fa l’efecte que s’hi perd una mica (força).
Amb el seu innegable talent, en Sorogoyen va jugant amb ‘diferents pel·lícules’ (la del present, la que veiem com s’està filmant, la que ja s’ha rodat, la de caire ‘alternatiu’ que fa anys va fer l’Esteban Martínez) i els espectadors anem saltant d’unes a altres de manera fluïda. No dubta, el cineasta, a anar canviant el format del que se’ns projecta a la pantalla. Com no s’està de servir-nos (res, puntualment) imatges sense so o, de sobte, introduir un fragment de banda sonora (preciosa, per cert, en una escena magnífica, poderosa, bellíssima, en la qual en Bardem és amb els seus fills nord-americans a la taula d’un restaurant d’autoservei i veu, a certa distància, com hi arriba la seva filla Emilia).
Hi ha tanmateix, en el cineasta, una notable voluntat de lluïment, d’exhibició del seu virtuosisme. Si més no, és la sensació que em fa. Em resulta finalment gratuït tot allò del blanc i negre, com també, per exemple, considero emfàtic aquell salt de format quan l’Esteban enquadra l’Emilia, amb tota la violència, a l’esmentada escena del rodatge (dic emfàtic i, per cert, inversemblant, perquè és clar que no hi havia d’intervenir cap càmera gravant des de l’angle que ho fa ell, però en Sorogoyen ho entra en calçador per a lligar-ho amb una anterior ratlla de diàleg -força anterior- en què en Bardem, evocant Liv Ullmann, li diu a la noia que, amb la càmera de prop, l’actor perd la màscara i li sobreïx el seu mon interior).
L’esbiaix cap al discurs, que trava massa la pel·lícula, i l’exhibicionisme de prodigi cinematogràfic llasten El ser querido i és una llastima, perquè, essent una bona pel·lícula hauria pogut ser magistral.
—
PORTADA: Cartell de la pel·lícula | Gentilesa de l’ICAA
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!