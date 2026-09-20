Fitxa i altres veus: ‘Femení, singular’ (Xavi Puebla, 2026)

♦ A Barcelona, una noia mexicana que treballa com a dona de fer feines, s’enfronta amb determinació a innombrables dificultats i una societat que la jutja i la limita.
Producció: Catalunya, País Valencià. Any: 2026. Durada: 1h31. Versió original: en català (70%) i espanyol. Especificacions tècniques: Color, so Digital 5.1, .
Sinopsi: La vida de la Nayeli (Vico Escòrcia), una jove mexicana que treballa com a empleada domèstica a Barcelona, fa un gir inesperat que l’obliga a afrontar una successió d’adversitats mentre lluita per recuperar el control del seu propi camí. En aquest procés, la seva determinació la porta a enfrontar-se a una societat que la jutja i que, sovint, limita les seves oportunitats.
Tràiler:
Amb: Vico Escòrcia (Nayeli), Nora Navas (Andrea), Kasia Kapcia (Ilona), Miquel Robusté, Sergio Caballero, Mònica Almirall, Carles Sanjaime (Enric), Miguel Belaustegui (Diego).
Guió: Xavi Puebla, Jesús Méndez Cestero, Mireia Vidal. Muntatge: Maria Castan de Manuel. Fotografia: Albert Pascual. Música original: Isabel Latorre. So: José Serrador (disseny), Laura Romero (so directe). Càsting: Alejandra Alaff. Maquillatge i perruqueria: Mónica Ballesta, Antonia Pérez. Vestuari: Inés Roig Liverato. Direcció artística: Sarah Zelich. Ajudant de direcció: Itatí Moyano.
Rodatge: març de 2025, a Barcelona i València, així com, algunes escenes, a Mataró.
Instagram de la pel·lícula: IG Femení_singular. Bases de dades: Catalan Films, Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, ICAA, AlloCiné, My Movies | Cinema en català.
Festival d’estrena mundial: Festival de Màlaga 2026 · Secció Oficial Fora de Concurs. Festival de preestrena a Catalunya: D’A 2026 · Un Impulso Colectivo. Premi destacat: pendent. Altres reconeixements: pendent.
Informació: Xavi Puebla comienza el rodaje del largometraje ‘Femení, singular’ (camera&light, 28.03.2025), Vico Escorcia, Nora Navas y Antonio Dechent protagonizan la nueva película de Xavi Puebla (Academia del Cine, 28.03.2025). Informació sobre Xavi Puebla: Viquipèdia (cat).
Direcció de producció: Josep Pi Reyes. Producció: Carles Pastor (de Loto Films i Gaia Audiovisuals). Producció delegada: Oriol Sala Patau, Esther Dueñas. Producció executiva: Carles Pastor, Galia Saravalli.
Companyies productores: Loto Films* (catalana), Gaia Audiovisuals (valenciana), Fosca Films* (catalana), A Lot of Films A.I.E.* (catalana). Amb la col·laboració de: 3Cat (catalana), À Punt (valenciana). Amb el suport de: ICEC (Institut Català de les Empreses Culturals), IVC (Institut Valencià de Cultura)
La projecten en VO: Cinemes Girona (Barcelona), Cinema Maldà (Barcelona), Screenbox (Lleida)
La projecten en VOSE: Cines Babel (València), Cines Lys (València)
Cineclubs: pendent.
Pendent
Xavi Puebla: “El treball és l’esclavisme del segle XXI”. Bernat Salvà. Entrevista a Xavi Puebla, publicada al diari El Punt Avui el 18.09.2026: «Cineasta interessat pel costat més fosc del capitalisme, que ha retratat en films com Benvingut a Farewell-Gutmann o A puerta fría, Xavi Puebla (Barcelona, 1969) aprofundeix en aquests temes a Femení, singular , pel·lícula rodada en català que s’estrena avui. Ken Loach i els germans Dardenne i Laurent Cantet són referents d’aquesta història»
Xavi Puebla: ‘Femení, singular’ és una lluita pel fet de ser dona, pobra i migant’. JR Armadàs. Entrevista en vídeo a Xavi Puebla, a El Cinèfil, 17.09.2026: «És un film sobre solitud i fets invisibles. Una dona que ha deixat casa seva per buscar un futur millor a Catalunya es replanteja la seva identitat i les seves relacions en un procés íntim on allò quotidià es converteix en un terreny de descoberta, tensió i revelació»
Nora Navas qüestiona el ‘feminisme de discurs’ a Femení, singular. Àudio, de La Tarda de Ràdio 4, 14.09.2026: «El film segueix la Nayeli, una jove mexicana que treballa per a una família benestant de Barcelona i que decideix deixar de viure segons el guió dels altres. Nora Navas, que interpreta l’Andrea, reflexiona sobre les desigualtats de classe, la feina domèstica i la conciliació, i llança una pregunta incòmoda: “Hi ha molt feminisme de discurs que s’acaba quan entra per la porta la persona que et neteja la casa?”»
La buena sirvienta. Jordi Batlle Caminal. Crítica, al diari La Vanguardia, 18.09.2026: «Es cine social honesto, realista y bien enfocado en los detalles, pero con tendencia al subrayado»
‘Femení, singular’: maternidad, migración y libertad en primera persona. Rosa Die Alcolea. Entrevista al director, Xavi Puebla,i a la protagonista, Vico Escorcia, a Artículo14, 14.03.2026 – Festival de Màlaga 2026: «Una historia íntima sobre maternidad, migración y las expectativas que pesan sobre las mujeres. Hablamos con el director y con su actriz protagonista sobre el origen del proyecto, el intenso proceso de preparación del personaje y el tipo de mirada que esperan despertar en el espectador»
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PORTADA: Cartell del film, gentilesa del D’A 2026
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