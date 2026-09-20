Club 7 Cinema

Un blog de Salvador Montalt

  • Qui soc?
    • 20 de setembre de 2026
    01. Fitxes, 04. Altres veus, 23. Cinemes Girona (BCN), 26.1. Cinema Maldà, 28. Cines Babel, 29. Cines Lys (Val), 29.1. Screenbox Lleida, 40. Producció catalana, 41. Producció valenciana, 46. En català (del tot o majoritàriament)
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    Fitxa i altres veus: ‘Femení, singular’ (Xavi Puebla, 2026)

    ♦ A Barcelona, una noia mexicana que treballa com a dona de fer feines, s’enfronta amb determinació a innombrables dificultats i una societat que la jutja i la limita.

    Femení, singular | Foto, gentilesa de Catalan Films

    De Xavi PUEBLA, Femení, singular — Femenino, singular

    Producció: Catalunya, País Valencià. Any: 2026. Durada: 1h31. Versió original: en català (70%) i espanyol. Especificacions tècniques: Color, so Digital 5.1, .

    Sinopsi: La vida de la Nayeli (Vico Escòrcia), una jove mexicana que treballa com a empleada domèstica a Barcelona, fa un gir inesperat que l’obliga a afrontar una successió d’adversitats mentre lluita per recuperar el control del seu propi camí. En aquest procés, la seva determinació la porta a enfrontar-se a una societat que la jutja i que, sovint, limita les seves oportunitats.

    Tràiler:

    Amb: Vico Escòrcia (Nayeli), Nora Navas (Andrea), Kasia Kapcia (Ilona), Miquel Robusté, Sergio Caballero, Mònica Almirall, Carles Sanjaime (Enric), Miguel Belaustegui (Diego).

    Guió: Xavi Puebla, Jesús Méndez Cestero, Mireia Vidal. Muntatge: Maria Castan de Manuel. Fotografia: Albert Pascual. Música original: Isabel Latorre. So: José Serrador (disseny), Laura Romero (so directe). Càsting: Alejandra Alaff. Maquillatge i perruqueria: Mónica Ballesta, Antonia Pérez. Vestuari: Inés Roig Liverato. Direcció artística: Sarah Zelich. Ajudant de direcció: Itatí Moyano.

    Rodatge: març de 2025, a Barcelona i València, així com, algunes escenes, a Mataró.

    Femení, singular | Foto, gentilesa del Festival de Màlaga 2026

    Enllaços:

    Instagram de la pel·lícula: IG Femení_singular. Bases de dades: Catalan Films, Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, ICAA, AlloCiné, My Movies | Cinema en català.

    Festival d’estrena mundial: Festival de Màlaga 2026 · Secció Oficial Fora de Concurs. Festival de preestrena a Catalunya: D’A 2026 · Un Impulso Colectivo. Premi destacat: pendent. Altres reconeixements: pendent.

    Informació: Xavi Puebla comienza el rodaje del largometraje ‘Femení, singular’ (camera&light, 28.03.2025), Vico Escorcia, Nora Navas y Antonio Dechent protagonizan la nueva película de Xavi Puebla (Academia del Cine, 28.03.2025). Informació sobre Xavi Puebla: Viquipèdia (cat).

    Femení, singular | Foto, gentilesa de Catalan Films

    Sobre la producció:

    Direcció de producció: Josep Pi Reyes. Producció: Carles Pastor (de Loto Films i Gaia Audiovisuals). Producció delegada: Oriol Sala Patau, Esther Dueñas. Producció executiva: Carles Pastor, Galia Saravalli.

    Companyies productores: Loto Films* (catalana), Gaia Audiovisuals (valenciana), Fosca Films* (catalana), A Lot of Films A.I.E.* (catalana). Amb la col·laboració de: 3Cat (catalana), À Punt (valenciana). Amb el suport de: ICEC (Institut Català de les Empreses Culturals), IVC (Institut Valencià de Cultura)

    Femení, singular | Foto, gentilesa de Catalan Films

    Cines de referència d’aquest blog:

    La projecten en VO: Cinemes Girona (Barcelona), Cinema Maldà (Barcelona), Screenbox (Lleida)

    La projecten en VOSE: Cines Babel (València), Cines Lys (València)

    Cineclubs: pendent.

    Femení, singular | Foto, gentilesa de Catalan Films

    Comentari:

    Pendent

    Altres veus:

    Xavi Puebla: “El treball és l’esclavisme del segle XXI”. Bernat Salvà. Entrevista a Xavi Puebla, publicada al diari El Punt Avui el 18.09.2026: «Cineasta interessat pel costat més fosc del capitalisme, que ha retratat en films com Benvingut a Farewell-Gutmann o A puerta fría, Xavi Puebla (Barcelona, 1969) aprofundeix en aquests temes a Femení, singular , pel·lícula rodada en català que s’estrena avui. Ken Loach i els germans Dardenne i Laurent Cantet són referents d’aquesta història»

    Xavi Puebla: ‘Femení, singular’ és una lluita pel fet de ser dona, pobra i migant’. JR Armadàs. Entrevista en vídeo a Xavi Puebla, a El Cinèfil, 17.09.2026: «És un film sobre solitud i fets invisibles. Una dona que ha deixat casa seva per buscar un futur millor a Catalunya es replanteja la seva identitat i les seves relacions en un procés íntim on allò quotidià es converteix en un terreny de descoberta, tensió i revelació»

    Nora Navas qüestiona el ‘feminisme de discurs’ a Femení, singular. Àudio, de La Tarda de Ràdio 4, 14.09.2026: «El film segueix la Nayeli, una jove mexicana que treballa per a una família benestant de Barcelona i que decideix deixar de viure segons el guió dels altres. Nora Navas, que interpreta l’Andrea, reflexiona sobre les desigualtats de classe, la feina domèstica i la conciliació, i llança una pregunta incòmoda: “Hi ha molt feminisme de discurs que s’acaba quan entra per la porta la persona que et neteja la casa?”»

    Més veus (que no tradueixo):

    La buena sirvienta. Jordi Batlle Caminal. Crítica, al diari La Vanguardia, 18.09.2026: «Es cine social honesto, realista y bien enfocado en los detalles, pero con tendencia al subrayado»

    ‘Femení, singular’: maternidad, migración y libertad en primera persona. Rosa Die Alcolea. Entrevista al director, Xavi Puebla,i a la protagonista, Vico Escorcia, a Artículo14, 14.03.2026 – Festival de Màlaga 2026: «Una historia íntima sobre maternidad, migración y las expectativas que pesan sobre las mujeres. Hablamos con el director y con su actriz protagonista sobre el origen del proyecto, el intenso proceso de preparación del personaje y el tipo de mirada que esperan despertar en el espectador»

    Articles d’altri posteriors a la publicació d’aquest apunt:

    Pendent

    PORTADA: Cartell del film, gentilesa del D’A 2026

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