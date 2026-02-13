Fitxa: “Històries de la bona vall” – “Historias del buen valle” – “Histoires de la bonne vallée”, de José Luís Guerín

♦ Documental multilingüe de José Luís Guerín, guanyador del Premi Especial del Jurat del Festival de Sant Sebastià 2025 i avalat per la crítica cinematogràfica, sobre el barri de Vallbona, gresol de gent molt diversa, d’orígens, cultures, costums i parles diferents, enclavament a l’extraradi barceloní en què el cineasta veu «una forma poètica de resistència davant dels conflictes urbans, socials i identitaris del món».
De José Luís GUERÍN, Historias del buen valle — Històries de la bona vall — Histoires de la bonne vallée — Good Valley Stories.
Producció: Catalunya (Orfeo Iluso) i Espanya (Los Ilusos) -64,790%-, França (Perspective Films) -35,210%-. Any: 2025. Durada: 2h02. Versió original: en àrab , català (18%) , espanyol, francès, portuguès, rus, ucraïnès….
Nota sinòptica: Als afores de Barcelona, Vallbona és un enclavament envoltat per un riu, vies fèrries i una carretera. L’Antonio, fill de treballadors catalans, hi cultiva flors des de fa gairebé 90 anys. Se li uneixen Makome, Norma i Tatiana, que provenen de pertot arreu. Al ritme de la música, banys prohibits i amors emergents, sobreïx una forma poètica de resistència davant dels conflictes urbans, socials i identitaris del món.
Sinopsi: A Vallbona, barri perifèric de Barcelona, entre el món rural i l’urbà, coexisteixen les cases dels primers migrants, que van arribar després de la postguerra, i els nous blocs de la ciutat dormitori, on es concentra la nova migració, convertint aquest humil racó en un autèntic llogaret global. La pel·lícula és una suma d’imaginaris, de conflictes socials, generacionals i identitaris, urbanístics i ecològics; però també una mirada reposada i humanista sobre el món actual.
Guió i muntatge: José Luís Guerín. Fotografia: Alicia Almiñana. Música: Anahit Simonian. So: Maximiliano Martínez, Pablo Rivas Leyva.
Enllaços: Catalan Films, Tmdb, Imdb, Letterboxd, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, ICAA. Dossiers de premsa: Histoires de la bonne vallée.
Festivals i premis: Sant Sebastià 2025 – Secció Oficial (Premi Especial del Jurat) | L’Alternativa [BCN] 2025 – Paral·leles | IDFA 2025 | Roma 2025 – Projeccions Especials | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: Wanda Vision, E: 13.02.2026. Mercat francès, D: Shellac Distribution, E: 17.12.2025. Mercat italià, D: pendent, E: pendent. Mercat EUA, D: pendent, E: pendent. Vendes internacionals: Shellac Films.
Cineclubs: pendent.
—
FOTO DE PORTADA: Cartell del film (Wanda Vision)
