Fitxa: “Hamnet” – “Hamnet · Nel nome del figlio”, de Chloé Zhao

♦ Nominada a 8 Oscar (incloses millors Pel·lícula, Direcció, Actriu -Jessie Buckley-), guanyadora de 2 Globus d’Or (Millor Pel·lícula Dramàtica i Millor actriu -Buckley-), història d’amor i pèrdua que va inspirar Shakespeare en la creació de ‘Hamlet’. Adaptació de la ficcional i premiada novel·la homònima de la nord-irlandesa Maggie O’Farrell, amb direcció de l’oscaritzada directora de Nomadland (2020).
De Chloé ZHAO, Hamnet – Hamnet · Nel nome del figlio.
Producció: Regne Unit, EUA. Any: 2025. Durada: 2h06. Versió original: en anglès.
Sinopsi: Després de perdre el seu fill Hamnet a causa de la pesta, l’Agnes i en William Shakespeare -Will- breguen amb el dol a l’Anglaterra del segle XVI. L’Agnes ha de trobar la força per cuidar els fills que li queden mentre processa aquesta mort devastadora i el jove dramaturg canalitza la tragèdia i el dolor en la seva obra teatral, creant Hamlet.
Amb: Jessie Buckley (Agnes), Paul Mescal (Will), Emily Watson (Mary), Joe Alwyn (Bartholomew), Jacobi Jupe (Hamnet), Noah Jupe (Hamlet), Bodhi Rae Breathnach (Susanna), Olivia Lynes (Judith), David Wilmot (John).
Guió: Chloé Zhao i Maggie O’Farrell, basat en la novel·la Hamnet, de Maggie O’Farrell. Muntatge: Affonso Gonçalves, Chloé Zhao. Fotografia: Łukasz Żal. Música: Max Richter. So: Johnnie Burn, Rashad Hall-Heinz, Max Behrens, Brendan Feeney, Maximilian Behrens, Simon Carroll, Ewa Mazurkiewicz, Filip Stefanowski, Jacek Wiśniewski. Càsting: Nina Gold, Lucy Amos. Vestuari: Malgosia Turzanska. Direcció artística: Tim Blake, Katie Money, Alex Bowens, Victoria Allwood, Emily Norris, Lilya McGinley. Disseny de producció: Fiona Crombie. Productors, entre altres: Steven Spielberg, Sam Mendes.
Festivals i premis: Oscar 2026 (8 nominacions: Pel·lícula, Direcció, Guió Adaptat, Música, Actriu -Jessie Buckley-, Càsting, Vestuari, Disseny de producció) | Globus d’Or (Millor Pel·lícula Dramàtica, Millor Actriu -Jessie Buckley- i 4 nominacions: Direcció, Guió, Música, Actor -Paul Mescal- ) | Telluride 2025 | Toronto 2025 – New Releases (Premi del Públic) | BFI Londres 2025 – The Mayor of London’s Gala (Premi del Públic) | Valladolid 2025 – Secció Oficial Fora de Concurs (Premi del Públic)| Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: Universal Pictures, E: 23.01.2026. Mercat francès, D: Universal Pictures, E: 21.01.2026. Mercat italià, D: Universal Pictures, E: 05.02.2026. Mercat EUA, D: Focus Features, E: -limitada- 26.11.2025, -general- 05.12.2025.
Cineclubs: Babel -29.01.2026-(València).
FOTO DE L’APUNT: cartell del film (Focus Features)
