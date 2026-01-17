Fitxa: “Fuck the Polis”, de Rita Azevedo Gomes

De Rita AZEVEDO GOMES, Fuck the Polis.
Producció: Portugal. Any: 2025. Durada: 1h14. Versió original: en portuguès (idioma principal), grec, anglès, francès. S’ha pogut veure: en VOSC.
Nota: Documental, que Carolina Martínez López ens presenta així: Què queda del que fou la veritable essència de les Polis gregues en les nostres actuals ciutats, pervertides pel capitalisme i el turisme de masses? Què queda del que fou el bressol de la nostra civilització en nosaltres? En la seva última i molt personal pel·lícula, la gran dama del cinema portuguès, Rita Azevedo Gomes, ens convida a fer un viatge a les illes gregues de Syros, Mykonos i Delos, i també al passat.
Sinopsi: Fa vint anys, creient que estava condemnada, l’Irma va fer un viatge a Grècia. Avui, refà aquell trajecte acompanyada de tres joves. D’illa en illa, entre el cel i el mar, els viatgers llegeixen, escolten i viuen, empesos per un anhel de bellesa i claredat.
Tràilers: VOSE, VOSA, VOSF, VI.
Amb: Bingham Bryant, Mauro Soares, João Sarantopoulos, Maria Novo, Rita Azevedo Gomes, Loukianos Moshonas, Maria Farantouri.
Guió: Rita Azevedo Gomes, Regina Guimarães. Muntatge: Laura Gama Martins, Rita Azevedo Gomes. Fotografia: Bingham Bryant, Maria Novo, Rita Azevedo Gomes. Música: Alexander Zekke. So: João Sarantopoulos, Branko Neškov
Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.
Festivals i premis: FID Marsella 2025 – Competició Internacional (Grand Prix) | Xixón 2025 – Premiere | Zinebi 2025 | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: Paco Poch Cinema*, E: 16.01.2026. Mercat francès, D: pendent, E: pendent. Mercat italià, D: pendent, E: pendent. Mercat EUA, D: pendent, E: pendent. Vendes internacionals: pendent.
Cines de referència d’aquest blog: Cinema Truffaut -sessió especial, el 15.01.2026, en VOSC- (Girona), Zumzeig -en VOSE- (Barcelona), Cinemes Girona -en VOSE- (Barcelona) | Altres cines: pendent.
Cineclubs: pendent.
Perfil cineasta | Comentari | Recull d’articles d’altri: Altres veus | Entrevistes i declaracions.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!