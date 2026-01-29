Fitxa: “Franz Kafka” – “Franz K.”, d’Agnieszka Holland

♦ La veterana i guardonada cineasta polonesa Agnieszka Holland, filla de pare jueu i mare catòlica, ens serveix, a tall de mosaic calidoscòpic, aquest biopic sobre l’escriptor Franz Kafka, des que va nàixer, a la Praga del segle XIX, fins que es va morir a la Viena posterior a la Primera Guerra Mundial.
D’ Agnieszka HOLLAND, Franz – Franz Kafka – Franz K.
Producció: Txèquia, Polònia, Alemanya, França. Any: 2025. Durada: 2h07. Versió original: en Alemany, txec, iídish, anglès i francès.
Sinopsi: Des de la seva infància a Praga fins a la seva mort a Viena, la vida de Franz Kafka, un home dividit entre el desig d’una vida normal i la necessitat irreprimible d’escriure, marcat per relacions romàntiques tempestuoses.
Amb: Idan Weiss (Franz Kafka), Peter Kurth (Hermann Kafka, el pare), Sandra Korzeniak (Julie Kafka, la mare), Jenovéfa Boková (Milena Jesenská, escriptora cartejada amb en Kafka), Josef Trojan (alter ego d’en Kafka -Jizchak Löwy / El viatger), Ivan Trojan (Siegried Löwy), Marta Dancingerová (Elli Kafka, germana), Anna Císarovská (Valli Kafka, germana), Katharina Stark (Ottla Kafka, germana), Sebastian Schwarz (Max Brod), Carol Schuler (Felice Bauer, promesa d’en Kafka).
Guió: Marek Epstein, amb la col·laboració d’Agnieszka Holland. Muntatge: Pavel Hrdlicka. Fotografia: Tomasz Naumiuk. Música: Mary Komasa, Antoni (Komasa) Lazarkiewicz. So: Marek Hart (disseny de so i mesclador final). Càsting: Alexandra Montag, Simone Bär, Anna-Lena Slater, Madla Zachariasova. Vestuari: Michaela Horejsí. Direcció artística: Anna Mayerová. Disseny de producció: Henrich Boraros.
Festivals i premis: Toronto IFF 2025 – Lightbox | Sant Sebastià 2025 – Secció Oficial | Premis EFA del Cinema Europeu (3 nominacions: Actor -Idan Weiss-, Vestuari, Maquillatge i Perruqueria) | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: Filmin (cines), E: 30.01.2026. Mercat francès, D: Bac Films, E: 19.11.2025. Mercat italià, D: Movies Inspired*, E: 14.05.2026. Mercat EUA, D: Cohen Media Group, E: pendent. Vendes internacionals: Films Boutique.
