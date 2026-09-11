Fitxa: ‘Forastera’ (Lucía Aleñar Iglesias, 2025)

♦ A Forastera, «una adolescent passa l’estiu a casa dels seus avis, a Mallorca. Les vacances, però, aviat es veuen alterades per la mort sobtada de l’àvia. Incapaç de processar el dol, la jove es vesteix amb la roba de la dona, però el que comença com un joc acaba desdibuixant els límits de la realitat. Lucía Aleñar debuta amb un llargmetratge poderós i fantasmagòric sobre la recerca de la pròpia identitat. Amb Zoe Stein i Lluís Homar» (D’A [§]). Explica la cineasta: «La història neix d’una inquietud que m’ha acompanyat des de fa temps: aquella sensació desconcertant que algú et confongui amb una altra persona, encara més si aquesta persona és morta. M’interessava explorar com aquesta percepció —aquest «veure l’altre en un mateix»— pot afectar algú, sobretot en el context del dol i l’adolescència. No és una història autobiogràfica, però sí que parteix d’una emoció compartida. Forastera és també una exploració sobre la recerca de la identitat en una edat en què tot està per definir, a través de la Cata, una adolescent que troba en la seva àvia difunta un referent, una energia que comença a habitar-la. A través seu, volia parlar del joc, de la imaginació i de com aquestes eines ens poden ajudar a afrontar la pèrdua, a connectar amb els altres i a transformar-nos»
Lucía Aleñar Iglesias (Madrid, 1993) és una guionista i directora espanyola establerta a Los Angeles. Té un BFA en cinema per la Universitat de Nova York i un MFA en guió de la Universitat de Columbia. El seu curtmetratge Forastera (2020) es va presentar a festivals com la Setmana de la Crítica de Canes, Curtas Vila do Conde, Les Arcs, Xixón, Portland International Film Festival i va ser nominat als Premis Gaudí.
Producció: Catalunya i Illes Balears, 72,80%. Coproducció: Itàlia (20,20 €), Suècia (7%). Any: 2025. Durada: 1h37. Versió original: en català de Mallorca (40%), castellà i anglès. Estrenada, també, en: VO -català, minoritari-. Especificacions tècniques: Color, format 1.85:1, 4k, so 5.1.
Sinopsi: La Cata veurà com les seves vacances d’estiu es veuen alterades per l’absurda i sobtada mort de la seva àvia, de la qual només ella és testimoni. El seu dol farà un gir inesperat quan, gairebé sense proposar-s’ho, començarà a fer-se passar per ella. El que comença com un simple joc de disfresses acabarà desdibuixant els límits entre la realitat i els rols familiars.
Tràilers: VOSC, VOSE, VOSF, VOSI, VOSA.
Amb: Zoe Stein (Cata), Lluís Homar (Tomeu, el padrí), Núria Prims (Pepa, la mare), Nonni Ardal Hammarström (Max), Martina García (Eva), Marta Angelat (Catalina, la padrina).
Guió: Lucía Aleñar Iglesias. Muntatge: Paola Freddi. Fotografia: Agnès Piqué Corbera. Música original: Anna Von Hausswolff, Filip Leyman. Supervisió musical: Anna Baqués. So: Ulrika Akander, Therese Gylfe i Tove Lidman (disseny), Nora Haddad (so directe). Càsting: Irene Roqué. Maquillatge: Andrea Trenado. Perruqueria: Xavi Valverde. Vestuari: Pau Aulí. Direcció artística: Gala Seguí. Ajudant de direcció: Daniel Torrejón.
Rodatge: a diferents localitzacions de Mallorca (Alcúdia, Pollença…)
Bases de dades: Catalan Films, Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, ICAA, AlloCiné, My Movies, Filmitalia.
Festival d’estrena mundial: Toronto 2025 · Discovery. Premi destacat: Premi FIPRESCI de la Crítica Internacional · Festival de Toronto 2025. Festival de preestrena a Catalunya: D’A 2026 · Especials. Festival de preestrena a les Illes: Atlàntida Mallorca Film Festival 2026 · Inauguració · Talent Balear. I també: Altres reconeixements.
Dossiers de premsa: en espanyol | en anglès. Informació: Viquipèdia (cat), Què és la pel·lícula en català “Forastera”, premiada a Toronto?
Direcció de producció: Bàrbara Ferrer. Supervisió de postproducció: Giorgia Chiara Luna Sciabbica. Producció: Ariadna Dot, Tono Folguera, Cesc Mulet, Bàrbara Ferrer, Marta Cruañas Compés, Giovanni Pompili, Olivier Guerpillon, Marta Reguera. Producció executiva: Marta Cruañas Compés, Ariadna Dot, Bàrbara Ferrer, Lara Costa Calzado, Montse Rodríguez.
Companyies productores: Lastor Media (catalana), La Perifèrica Produccions (balear), Vilaüt Films* (catalana), Presenta Films (catalana), Deliris Films* (catalana, prod. d’Ariadna Dot), Bastera Films* (balear). Coproductores: Fox in the Snow (Suècia), Kino Produzioni (Itàlia). Amb la participació i el suport de: 3CAT, RTVE, Filmin, IB3, Govern d’Espanya, ICAA, Govern de Catalunya, ICEC, Triodos Bank, MIC, SFI, Fundació Mallorca Turisme, Mallorca Film Commission, MEDIA, Göteborgs Stad.
Mercat espanyol, D: Atalante, E: 11.09.2026. Mercat francès, D: pendent, E: pendent. Mercat italià, D: pendent, E: pendent. Mercat EUA, D: Grasshopper Film, E: pendent. Vendes internacionals: Alpha Violet.
La projecten en VO: CineBaix (Sant Feliu de Llobregat), Cinemes Girona (Barcelona), Zumzeig (Barcelona), Screenbox Funatic* (Lleida), CineCiutat (Palma), Cines Babel (València).
La projecten en VOSE: Renoir Floridablanca (Barcelona).
Altres cines (segons que informa la distribuïdora a la Generalitat de Catalunya): Cine Aana d’Alacant (Alacant), Cine Teatre de Capdepera* (Capdepera), Manacor Aficine (Manacor), ACEC Cines Bages Centre (Manresa), Cines Artesiete Fan* (Palma), ACEC Cines Imperial (Sabadell), Cinemes Majèstic (Tàrrega), Cinemes ABC Park (València)
Cineclubs: pendent.
Comentari | Recull d’articles d’altri: Altres veus | Enllaç amb crítiques i articles en català d’estrenes de la setmana de l’11 de setembre.
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PORTADA: Cartell de la pel·lícula | Gentilesa d’Atalante
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