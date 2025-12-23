Club 7 Cinema

Fitxa: “Father, mother, sister, brother”, de Jim Jarmusch

De Jim JARMUSCH, “Father, mother, sister, brother”.

Producció: EUA, Irlanda, França. Any: 2025. Durada: 1h50. Versió original: en anglès, francès

Sinopsi: El retrobament de membres d’una família. Uns germans ja adults es tornen a ajuntar després d’anys sense veure’s, forçats a enfrontar-se a tensions no resoltes i a reavaluar les seves tibants relacions amb uns pares emocionalment distants. Pel·lícula dividida en tres actes, és doncs un tríptic, en què cadascuna de les tres històries té lloc a l’actualitat i en un país diferent: “Father” està ambientada al Nord-Est dels EUA, “Mother” a Dublín, i “Sister Brother” a París. Una sèrie de retrats íntims, observats sense judici, en què la comèdia s’entrellaça amb subtils moments de malenconia.

Tràilers: VOSE, VOSF, VI.

FOTO: Vicky Krieps, Cate Blanchett i Charlotte Rampling, en una escena del film (autor: Yorick Le Saux © Vague Notion – Avalon)

Amb: Tom Waits (Father), Adam Driver (Jeff), Mayim Bialik (Emily), Charlotte Rampling (Mother), Cate Blanchett (Timothea), Vicky Krieps (Lilith), Sarah Greene (Jeanette), Indya Moore (Skye), Luka Sabbat (Billy).

Guió: Jim Jarmusch. Muntatge: Affonso Gonçalves. Fotografia: Yorick Le Saux, Frederick Elmes. Música: Jim Jarmusch, Anika Henderson. Càsting: Ellen Lewis. Direcció artística: Michael FailsIrene O’Brien. Disseny de producció: Marco Bittner Rosser, Mark Friedberg.

FOTO: Tom Waits, a “Father, mother, sister, brother” (autor: Frederick Elmes © Vague Notion – Avalon)

Enllaços: Viquipèdia, Wikipedia, Tmdb, Imdb, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd.

Festivals i premis: Venècia 2025 – Concurs (Lleó d’Or com a Millor Pel·lícula) | Nova York 2025 | Londres 2025 | Valladolid 2025 – Projeccions Especials | Altres reconeixements.

Distribuïdores i estrena als cinesMercat espanyol, D: Avalon, E: 24.12.2025. Mercat francès, D: Les Films du Losange/Scala Films, E: 07.01.2026. Mercat italià, D: Lucky red, E: 18.12.2025. Mercat nord-americà, D: MUBI, E: 24.12.2025. Vendes internacionals: The Match Factory.

Cines de referència d’aquest blog: Cinema Truffaut (Girona), Zumzeig (Barcelona), CineCiutat (Palma), Cines Babel (València), Castillet -aviat- (Perpinyà). Altres cines: Cinemes Girona (Barcelona), Renoir Floridablanca (Barcelona), Verdi (Barcelona).

FOTO: “Father, mother, sister, brother” (autora: Carole Bethuel © Vague Notion photo by Carole Bethuel)

FOTO DE L’APUNT: cartell nord-americà del film (MUBI)

