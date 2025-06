Fitxa: “Esmorza amb mi”, d’Iván Morales

D’ Iván Morales, “Esmorza amb mi“.

Producció: Catalunya. Any: 2025. Durada: 1h39. Llengua: català.

Guió: Iván Morales, Marta Armengol, Almudena Monzú, adaptació de la peça homònima d’Iván Morales. Muntatge: Jaume Martí. Fotografia: Agnès Piqué Corbera. Música: Lia Kali, Nara is Neus, Nora Haddad Casadevall. Disseny de producció: Nina Caussa.

Amb: Anna Alarcón (Natàlia), Ivan Massagué (Salva), Marina Salas (Carlota), Álvaro Cervantes (Omar), Oriol Pla (Magma).

Nota sinòptica: Es tracta d’una història de vides creuades de quatre personatges que no es resignen a viure sense passió, a una ciutat bulliciosa i multitudinària on hauran de lluitar per recuperar la fe en l’amor.

Sinopsi: La Natàlia (Anna Alarcón), una mare separada amb problemes econòmics i sentimentals, pateix un accident de trànsit que la podria deixar paralítica. A l’hospital, es retroba amb Salva (Iván Massagué), un antic amic que ha deixat enrere el passat de delinqüència juvenil per trobar la pau ajudant els altres. El seu objectiu és marxar de la ciutat amb la seva parella, Carlota (Marina Salas), que es recupera d’una vida d’excessos i abandó, alhora que lluita contra la seva obsessió per Omar (Álvaro Cervantes), un compositor de música publicitària atrapat en una crisi existencial i creativa.

Tràiler:

Enllaços: Tmdb, Imdb, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, ICAA.

Distribuïdores i estrena als cines, DE: Filmax, EE: 12.06.2025, DF: pendent, EF: pendent, DI: pendent, EI: pendent.

Festival i premis: Málaga 2025 (Millor pel·lícula de la secció Zonazine, Millor interpretació femenina de la secció Zonazine, Millor interpretació masculina de la secció Zonazine. Premi del Públic de la secció Zonazine ) | D’A 2025 | Altres reconeixements.

FOTOS: “Esmorza amb mi” (Filmax)