Fitxa: “EPiC: Elvis Presley in Concert” (Baz Luhrmann, 2025)

♦ Documental musical amb imatges perdudes fa temps de la llegendària estada d’Elvis Presley a Las Vegas als anys setanta, entrellaçades amb imatges rares en 16 mm d’Elvis on Tour i en 8 mm de l’arxiu de Graceland, a més d’enregistraments amb l’Elvis explicant «la seva versió de la història», tot redescobert durant la recerca que el proteic cineasta australià Baz Luhrmann va fer per a la seva pel·lícula Elvis (2022).
De Baz LUHRMANN, EPiC: Elvis Presley in Concert.
Producció: EUA, Austràlia. Any: 2025. Durada: 1h36. Versió original: en anglès.
Sinopsi: «Pel·lícula-concert que ofereix una experiència única en combinar imatges inèdites i restaurades d’Elvis Presley amb actuacions en directe, mostrant el cantant no només cantant, sinó explicant la seva pròpia història d’una manera íntima i personal. A través d’aquest material, seleccionat i remasteritzat, es descobreixen facetes desconegudes de la seva vida, de la seva trajectòria musical i de la seva connexió amb el públic, acostant el cantant als espectadors i fent que Elvis cobri vida amb emotivitat, nostàlgia i l’energia que el va convertir en una icona mundial»
Amb intervenció o imatges d’arxiu de: Elvis Presley, Sammy Davis Jr., Cary Grant, Tom Parker, Bono, James Burton, John Wilkinson, Jerry Scheff, Glen D. Hardin, Ronnie Tutt, Kathy Westmoreland, J.D. Sumner, Bill Baize, Ed Enoch, Vernon Presley, Jerry Schilling, Lamar Fike, Estell Brown, Joe Esposito, Joe Guercio, Charlie Hodge, Gladys Presley, Cissy Houston, Sylvia Shemmell, Myrna Smith, Priscilla Presley, Lisa Marie Presley, George Hamilton.
Guió: Baz Luhrmann. Muntatge: Jonathan Redmond. Música: Elliott Wheeler (?). Enginyers de la banda sonora: Isaac Ross, Jayden Whitbread. So: Nick Breslin, Glenn Butler, Luisa Hadley, Sam Hayward, Dan Johnston, Duncan McAllister, Max Pashley, Wayne Pashley, Fabian Sanjurjo, Blair Slater, Libby Villa.
Festivals i premis: Toronto IFF 2025 – Special Presentations | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: Universal Pictures Spain, E: 27.02.2026. Mercat francès, D: Universal Pictures France, E: 25.02.2026. Mercat italià, D: Universal Pictures Italia, E: 05.03.2026. Mercat EUA, D: Neon, E: 27.02.2026. Vendes internacionals: Sony Music Vision*.
