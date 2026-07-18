Fitxa: “En el camino” (David Pablos, 2025)

♦ Premiada com a Millor Pel·lícula de la Secció Orizzonti del Festival de Venècia i guardonada amb el Queer Lion d’aquella Mostra, En el camino, del mexicà David Pablos, està qualificada com a barreja de road movie, història d’amor i thriller. Parla del vincle íntim que s’estableix entre un noi que es prostitueix i trafica en el món dels camioners i un conductor turmentat, mentre travessen autopistes carregades de violència, perills… Explica David Pablos: «Em va atraure la idea d’explicar una història impregnada d’homoerotisme dins del món dels camioners, mostrant-ne les aventures singulars, l’atractiu visual d’aquest entorn i la seva brutalitat, però també l’escalf humà que neix de la fraternitat que sorgeix entre els homes a la carretera. Crec que és un escenari idoni per parlar de la masculinitat i la repressió a través de Veneno i Muñeco, els dos protagonistes: dos personatges trencats que, contra tot pronòstic, troben refugi l’un en l’altre». Treballant en un documental sobre els camioners, Pablos va prendre consciència d’«els viatges increïblement llargs que fan i les nombroses dificultats a què s’enfronten. Vaig veure com passen la major part de la seva vida a la carretera i com molts acaben esdevenint «addictes» a aquest estil de vida. (..) En un país com Mèxic, on les autopistes poden ser perilloses i la violència és una amenaça constant, han d’estar sempre molt alerta. Hi ha determinades rutes que eviten deliberadament perquè els riscos són massa elevats. Després hi ha el problema de les addiccions: com que els trajectes són tan llargs i sovint passen setmanes o fins i tot mesos sense descansar de debò, molts acaben desenvolupant dependència de les pastilles per aprimar-se i d’altres substàncies per mantenir-se desperts».
Tot i que ja li van seleccionar a Orizzonti de Venècia la seva òpera prima La vida después (2013), en què dos germans adolescents van a la recerca de la mare que se n’ha anat, i que el següent llargmetratge Las elegidas (2015), sobre un noi enamorat d’una adolescent que primer l’ha d’introduir al circuit de prostitució de la seva família i després malda per a salvar-la, va ser nominat als Goya com a pel·lícula iberoamericana, havent participat a Un Certain Regard del Festival de Canes, David Pablos (Tijuana, Baixa Califòrnia, Mexic, 28.07.1983), molt premiat als Ariel mexicans, és més conegut per la seva obra recent: el film biogràfic, per a Netflix, El baile de los 41 (2020), sobre un diputat gai que es casà amb la filla del president mexicà, i els quatre primers capítols de sèrie ‘western’, per a Amazon, La cabeza de Joaquin Murrieta (2023-).
Producció: Mèxic. Any: 2025. Durada: 1h33. Versió original: en espanyol. Especificacions tècniques: Color, DCP, format 1.85 : 1.
Sinopsi: En Veneno, un jove rodamon rebel, freqüenta restaurants de carretera on manté relacions sexuals amb camioners. Amb la necessitat urgent que algú el porti, coneix en Muñeco, un conductor dur i reservat. En Veneno el convenç perquè l’endinsi en el món hipermasculinitzat del transport de llarga distància pel nord de Mèxic. En viatjar junts i intimar durant el trajecte, comencen a vendre drogues, i així s’inicia una història d’amor tan improbable com intensa. Tot canvia quan reapareixen algunes persones del passat d’en Veneno, posant-los a tots dos en perill.
Tràilers: VOSA, VOSF, VOSI.
Amb: Victor Miguel Prieto Simental (Veneno), Osvaldo Sanchez (Muñeco)
Guió: David Pablos. Muntatge: Jonathan Pellicer, Paulina del Paso. Fotografia: Ximena Amann. Música original: Andrea Balency-Béarn. So: Miguel Mata (mescles), Olivier Laurent (disseny), Laurent Chassaigne (mescles de regravació). Càsting: Eduardo Giralt. Maquillatge: Adam Zoller. Vestuari: Felipe Criado. Disseny de producció: Belen Estrada.
Rodatge: a Ciudad Juárez (Mèxic).
Instagram del film: #enelcamino
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, MyMovies.
Festival d’estrena mundial: Venècia 2025 · Orizzonti. Premis destacats: Millor Pel·lícula d’ Orizzonti, a la Mostra de Venècia 2025, Queer Lion de Venècia 2025. Festival de preestrena a Catalunya: Americana Film Festival 2026 · Tops. I també: Altres reconeixements.
Dossiers de premsa: En el camino | On the Road. Informació: Wikipedia (esp), Wikipedia (ang), Etiqueta ‘David Pablos’ a Variety.
Direcció de producció: Ivan Muñoz. Producció: Inna Payan (de la prod. Animal de Luz), Luis Salinas (de la prod. Año Bisiesto), Diego Luna (de la prod. La Corriente del Golfo), Enrique Nava (de la prod. The Maestros).
Companyies productores: Animal de Luz Films* (mexicana), Producciones Año Bisiesto (mexicana). Coproductores: La Corriente del Golfo (mexicana), The Maestros* (mexicana), Terminal* (mexicana), EFD* (mexicana).
Mercat espanyol, D: Festival Films, E: 17.07.2026. Mercat francès, D: pendent, E: pendent. Mercat italià, D: I Wonder Pictures, E: pendent. Mercat EUA, D: Strand Releasing, E: pendent. Vendes internacionals: M-Appeal.
La projecten en VOE: Cinemes Girona (Barcelona), Cinema Maldà (Barcelona), Cines Babel (València), Cines Lys (València).
Cineclubs: pendent.
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PORTADA: Cartell de la pel·lícula (Festival Films)
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