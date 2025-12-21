Fitxa: “Emergency Exit”, de Lluís Miñarro

De Lluís MIÑARRO, Emergency Exit.
Producció: Catalunya -95%- (Eddie Saeta), Canàries -5%- (El Viaje Films). Any: 2025. Durada: 1h36. Versió original: en català (53 %), castellà, japonès, anglès, francès.
Nota sinòptica: Divertiment coral en el qual una sèrie de personatges viatgen en un autobús del qual no poden sortir. El vehicle es desplaça per paisatges fantàstics en un viatge entre la realitat i el somni, entre la vida i la mort.
Sinopsi: Una actriu que revisa la seva carrera (Marisa Paredes), una antropòloga desorientada (Naomi Kawase) i dues dives llegendàries (Arielle Dombasle i Myriam Mézières) viatgen amb altres estranys a través de paisatges irreals en un vehicle misteriós del qual sembla que no poden sortir-ne fàcilment. Durant el trajecte, fabulen sobre la seva identitat mentre el Desig, Eros, s’encarna i les sedueix. Un viatge liminal entre vida i mort, somni i realitat màgica, en el qual allò fenomenològic no és una realitat tancada. Una ‘road movie’ a l’estil de Cortázar, el Bardo tibetà i Jules Cotard.
Amb: Marisa Paredes (actriu), Emma Suárez (ginecòloga), Oriol Pla (capellà), Francesc Orella (mànager), Arielle Dombasle (Brigitte), Naomi Kawase (antropòloga), Myriam Mézières (Ascensión), Aida Folch (mestressa de casa), Albert Pla (director de cinema), Gonzalo Cunill (venedor), Lu Colomina (evangelista), Jhona (Jhonattan) Burjack (Eros), Miquel Barberá (domador), Laia Brugarolas (nena).
Guió: Lluís Miñarro, Àngels Oliva. Muntatge: Diana Toucedo. Fotografia: Gimmy Gimferrer. Música: Anahit Simonian. Direcció artística: Lu Mascaró, Sebastian Vogler. Producció executiva: Montse Triola, Marina Alberti.
Enllaços: Catalan Films, Tmdb, Imdb, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, ICAA.
Festivals i premis: Xixón 2025 | Mar del Plata 2025 | Black Nights de Tallinn 2025 | Rizoma 2025 |Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: Sideral Cinema. E: 19.12.2025. Vendes internacionals ⇒Axxon Media*.
Cines de referència d’aquest blog: Zumzeig -en VOSE- (Barcelona), Espai Texas -a partir del 2 de gener- (Barcelona).
Lluís Miñarro, director d’ “Emergency Exit” | Comentari | Recull d’articles d’altri.
FOTOS: “Emergency Exit” (Eddie Saeta)
