Fitxa: “Els seus fills després d’ells”, de Ludovic i Zoran Boukherma

De Ludovic Boukherma i Zoran Boukherma, “Els seus fills després d’ells” / “Sus hijos después de ellos ” / “Leurs enfants après eux” / “E i figlio dopo di loro”

Producció: França. Any: 2024. Durada: 2h21.

Guió: Ludovic Boukherma i Zoran Boukherma, adaptació de Leurs enfants après eux, novel·la de caràcter politic, de Nicolas Mathieu, Premi Goncourt 2018. Muntatge: Géraldine Mangenot. Fotografia: Augustin Barbaroux. Música: Amaury Chabauty. Càsting: Marine Albert. Vestuari: Clara René. Disseny de producció: Jérémy Duchier.

Amb: Paul Kircher (Anthony Casati), Angelina Woreth (Stephanie Chaussoy), Sayyid El Alami (Hacine Bouali), Gilles Lellouche (Patrick Casati), Ludivine Sagnier (Hélène Casati), Anouk Villemin (Clémence Durupt), Louis Memmi (el cosí), Louise Lehry (Nath), Christine Gautier (Vanessa), Raphaël Quenard (Manu).

Sinopsi: Agost de 1992. Una tarda sufocant en una vall perduda a l’est de França. Anthony (de 14 anys) i el seu cosí, maten l’avorriment al costat del llac, on es troben amb Steph i Clem. Per l’Anthony, aquest serà l’estiu del seu primer amor, el que ho defineix tot. El moment agredolç de la vida que marca el final de la infància i la majoria d’edat. Però també està Hacine, un jove rebel del barri. I una moto que li roba a l’Anthony, que canviarà tota la seva vida. Al llarg de quatre estius crucials, els destins de l’Anthony, Steph i Hacine es creuen, xoquen i s’entrecreuen. I en mig de tot aquest embolic, l’amor intentarà trobar el seu camí.

Tràiler:

Enllaços: Tmdb, Imdb, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd.

Distribuïdores i estrena als cines, DE: Adso, EE: 30.05.2025, DF: Warner Bros France, EF: 04.12.2024, DI: Fandango*, EI: pendent. Cines de referencia d’aquest blog: Espai Texas (Barcelona).

Festival i premis: Venècia 2024 – Competició (Premi Millor Actor -Paul Kircher-) | Sevilla 2024 – Secció Oficial (Premi Millor Film, Premi Millor Actor -Paul Kircher-) | Altres reconeixements.

En aquest blog, també: Comentari sobre la pel·lícula.

Els directors: Els germans bessons Ludovic i Zoran Boukherma, formats cinematogràficament a l’escola de la Cité du Cinema, fundada per Luc Besson, han realitzat curtmetratges, dirigit un film col·lectiu –Willy 1er (2016), seleccionat al programa de l’ACID de Canes i candidata a la Queer Palm- i el 2020 van assumir la seva primera pel·lícula com a duo de cineastes, amb Teddy, seleccionada en l’edició no nata -per la COVID- del Festival de Canes, Premi José Luís Guarner de la Crítica al Millor Film del Festival de Sitges i en la qual el jove i prometedor actor Anthoy Bajon és en Teddy, un noi dels Pirineus amb un futur que se li promet brillant però que, en una nit de lluna plena, una bèstia desconeguda l’esgarrapa i, a partir d’aleshores, comença a tenir curiosos impulsos animals. El seu següent film -i anterior a l’actual-, ¡Tiburón a la vista! / L’année du requin (2022) –disponible a Filmin– és una pel·lícula de gènere barrejada amb comèdia, on un temible tauró terroritza les platges del sud-oest de França (AlloCiné).

***

FOTOS: “Els seus fills després d’ells” (ADSO)