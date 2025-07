Fitxa: “Els maleïts”, de Roberto Minervini

De Roberto MINERVINI, “Els maleïts / “Los malditos” / “Les damnés” / “I dannati” / “The Damned”.

Producció: Itàlia, Bèlgica, EUA. Any: 2024. Durada: 1h28.

Guió: Roberto Minervini. Muntatge: Marie-Hélène Dozo. Fotografia i Música: Carlos Alfonso Corral. Disseny de producció: Denise Ping Lee.

Amb: Jeremiah Knupp, Cuyler Ballenger, René W. Solomon, Noah Carlson, Timothy Carlson, Judah Carlson, Bill Gehring.

FOTO: “Els maleïts” (© Okta Film — Noucinemart)

Nota sinòptica: En la línia de westerns despullats de tota èpica com Dead Man i Meek’s Cutoff, Minervini mira al passat estatunidenc per abordar una de les seves fites fundacionals en un terreny fantasmagòric (D’A 2025)

Sinopsi: Hivern de 1862. Durant la Guerra Civil, l’exèrcit dels Estats Units envia una companyia de voluntaris a l’Oest per a patrullar regions inexplorades. A mesura que la seva missió canvia de curs, qüestionen el significat del seu compromís.

Distribuïdores i estrena als cines, DE: Noucinemart, EE: 30.05.2025, DF: Les Films du Losange*, EF: 12.02.2025, DI: Lucky Red, EI: 16.05.2024. Cines de referencia d’aquest blog: Espai Texas (Barcelona).

Festival i premis: Canes 2024 – Un Certain Regard (Premi Millor Direcció d’Un Certain Regard [ex-aequo amb Rungano Nyoni]) | D’A 2025 – Focus | Altres reconeixements.

FOTO: “Els maleïts” (Noucinemart)

Recull d’articles d’altri sobre la pel·lícula: Algunes reaccions a la projecció del film a Canes 2024 (enllaços).- Àngel Quintana, article per a ‘Caimán’. Diego Lerer, crítica per a ‘Micropsia’. Didier Péron, crítica per a ‘Libération’. Camillo De Marco, crítica per a ‘Cineuropa’. Peter Debruge, ressenya per a ‘Variety’. Jordan Mintzer, ressenya per a ‘The Hollywood Reporter’.

El director: Nascut a Itàlia, doctor en Història del Cinema i professor de Direcció i Guió de documentals, Roberto Minervini la fa entre Itàlia i els EUA. Després d’haver dirigit diversos curtmetratges, va debutar en el llargmetratge amb el drama The Passage (2011) -en el qual tres persones es reuneixen per casualitat i fan un viatge per carretera a l’oest de Texas, on les seves vides canvien per sempre, i, al repartiment, ja hi apareixen un bon grapat de ‘Carlson’-. La seva següent pel·lícula, Low Tide / Bassa marea (2012) -considerat el segon film de la trilogia texana d’en Minervini, conjuntament amb l’anterior i el següent, i en el qual un nen de 12 anys viu amb la seva mare, una dona soltera, i ha de fer-se càrrec no només de les tasques de la llar, sinó també de la seva mare, que treballa com a conserge en una residència de gent gran, i freqüenta fins i tot amics ocasionals que de vegades porta a casa: de fet, mare i fill viuen vides separades i el nen passa el dia sol-, es va presentar a Orizzonti de la Mostra de Venècia. I tancant la trilogia, Stop the Pounding Heart (2013) -documental que explora l’adolescència, la família, els valors socials, els rols de gènere i la religió al sud d’Amèrica rural, seguint una xicota que creix en una família de criadors de cabres, els pares de la qual eduquen a casa els seus dotze fills, en els estrictes preceptes de la Bíblia, i ella, com les seves germanes, ha d’aprendre a ser una dona pietosa, al servei dels homes, i mantenir intacta la seva puresa emocional i física fins al matrimoni; però quan coneix en Colby, un noi entusiasta del rodeo, qüestiona l’única forma de vida que ha conegut- es va projectar en Sessió Especial al Festival de Canes. Tot seguit va tornar a Canes (Un Certain Regard) amb el documental The Other Side (2015) -en un territori invisible, al marge de la societat, a la frontera entre la il·legalitat i l’anarquia, viu una comunitat que pateix i s’enfronta a una amenaça: caure en l’oblit. Veterans desarmats, adolescents taciturns, drogodependents que busquen en l’amor una sortida a la seva addicció, veterans de les forces especials encara en guerra amb el món, dones joves i futures mares a la deriva, gent gran que no ha perdut les ganes de viure: En aquesta humanitat amagada, s’obren els abismes de l’Amèrica actual-. I el 2018 va competir a la Mostra de Venècia amb What You Gonna Do When the World’s on Fire? -documental sobre els membres d’una comunitat afroamericana del sud dels Estats Units en les profunditats de la seva vida quotidiana, sacsejades per una sèrie d’assassinats sagnants durant l’estiu del 2016. Tres històries paral·leles d’individus que lluiten cada dia per la justícia, la dignitat i la supervivència, amb la consciència de pertànyer a una raça que mai ha deixat de ser objecte d’explotació, discriminació i violència des dels temps de l’esclavitud. Al rerefons, la protesta de les New Black Panthers contra la brutalitat policial, arran del linxament de dos nois a Mississipí-. Pel·lícules de Roberto Minervini disponibles a Filmin.

FOTO DE L’APUNT: Cartell d'”Els maleïts” (Noucinemart)