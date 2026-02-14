Club 7 Cinema

14 de febrer de 2026
Fitxa: “Ella i jo”, de Jaume Claret Muxart (curt)

♦ Aquest va ser el curtmetratge amb què vam descobrir un nou cineasta, jove, amb talent i sensibilitat, en Jaume Claret Muxart, d’un potencial cinematogràfic que s’ha confirmat abastament en el seu primer llarg, el preciós Estrany Riu. Inspirant-se en la història de la seva àvia, Roser Agell, i de la seva tieta, Paulina Muxart Agell, i les cartes que l’una escrivia a l’altra, quan la més jove era a Grècia, en Jaume Claret ha bastit una ficció que parla de la relació a distància entre dues pintores, mare i filla, «un estudi sobre les textures, els cossos i els colors que conformen l’univers de dues dones la separació de les quals també dona lloc a algunes asprors, com ara una notícia de casa per telèfon i en fotografies» (F).

Ella i jo (Rotterdam IFF 2021)

De Jaume CLARET MUXART, Ella i jo — Her and I.

Producció: Catalunya (Jaume Claret Muxart), País Basc (Elias Querejeta Zine Eskola). Any: 2020. Durada: 0h20. Versió original: en català.

Sinopsi: «Dues artistes, la Queralt i la Gemma, viuen en ciutats tan allunyades com Barcelona i Atenes. Una és la mare, l’altra la filla, que també és mare primerenca. L’una truca a l’altra, però no hi ha resposta. Mentre la pel·lícula estudia aquesta distància, il·lumina també el seu entorn: la feina diària amb els quadres, la llum als seus espais, la lectura al costat de la finestra» (F)

Tràiler: VO.

Ella i jo (Rotterdam IFF 2021)

Amb: Anna Muxart Agell (Queralt), Mariona Martín (Gemma), Tristan Honorat Martin (Tristan), Mathieu Honorat (Albert).

Guió: Jaume Claret Muxart. Muntatge: Maria Castan de Manuel, Jaume Claret Muxart. Fotografia: Marina Palacio, Bernat Bonaventura. So: Oriol Campi, Mario SanzDirecció artística: Sandra Prat, Paulina Muxart, Joan Beà. Direcció de producció: Nerea Ganzarain.

Ella i jo (Rotterdam IFF 2021)

Enllaços: Web Jaume Claret Muxart, Catalan Films, Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity.

Festivals i premis: Sant Sebastià 2020 – Nest | Vilnius Kino Pavasaris International Film Festival – Official Section – 2021 | Rotterdam IFF 2021 | D’A 2021 – Un Impulso Colectivo – Curts | Documenta Madrid 2021 | Reykjavik International Film Festival – RIFF 2022 | Altres reconeixements.

Disponible a: Filmin.

Ella i jo (Rotterdam IFF 2021)

Altres apunts en aquest blog ran de la pel·lícula:

Comentari | Filmin ens ofereix curtmetratges de Jaume Claret Muxart, autor d’”Estrany riu”.

FOTO DE PORTADA: Cartell del film (Documenta Madrid 2021)

