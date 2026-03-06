Fitxa: “El último vikingo” – “The Last Viking” – “Mio fratello è un vichingo” (Anders Thomas Jensen, 2025)

♦ A la comèdia negra, «història humorística, intrigant i enginyosa sobre la identitat», la producció danesa “The Last Viking” — “El último vikingo” — “
De Anders Thomas JENSEN, The Last Viking — El último vikingo — Den Sidste Viking.
Producció: Dinamarca. Any: 2025. Durada: 1h56. Versió original: en danès i suec.
Sinopsi: L’Anker surt de la presó després de complir una condemna de quinze anys per robatori. Els diners de l’atracament els va enterrar seu germà Manfred. Només ell sap on són. Per desgràcia, des de llavors en Manfred ha desenvolupat un trastorn mental que li ha fet oblidar-ho tot i el porta a creure que és un dels integrants dels Beatles. Junts, els dos germans emprenen un viatge inesperat per trobar els diners i descobrir qui són realment.
Amb: Mads Mikkelsen (Manfred), Nikolaj Lie Kaas (Anker), Sofie Gråbøl (Margrethe), Søren Malling (Werner), Bodil Jørgensen (Freja), Lars Brygmann (Lothar / Keld Gerner Nielsen), Nicolas Bro (Flinke Flemming), Kardo Razzazi (Hamdan), Peter Düring (Anton); amb la presència, via imatges d’arxiu, de Yoko Ono, John Lennon i Mark David Chapman.
Guió: Anders Thomas Jensen. Muntatge: Anders Albjerg Kristiansen, Nicolaj Monberg. Fotografia: Sebastian “Makker” Blenkov. Música original: Jeppe Kaast. So: Eddie Simonsen (editor). Càsting: Djamila Hansen. Vestuari: Rikke Simonsen. Direcció artística: Jon Truelsen, Søren Jochumsen (Suècia). Disseny de producció: Nikolaj Danielsen. Direcció de producció: Søren Frimodt-Møller, Agnes Parkrud (Suècia).
Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. Dossiers de premsa: pendent.
Festivals i premis: EFA 2025 (1 nominació: Actor –Mads Mikkelsen-) | Sevilla 2025 – Secció Oficial | Toronto IFF 2025 – Secció Centrepiece | Venècia 2025 – Fora de Concurs | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: Avalon, E: 06.03.2026. Mercat francès, D: Motel*, E: pendent. Mercat italià, D: Plaion, E: 26.03.2026. Mercat EUA, D: Samuel Goldwyn Films*, E: pendent. Vendes internacionals: TrustNordisk.
La projecten en VOSC: Cinema Truffaut (Girona). La fan només algunes sessions en VOSC: CineBaix (Sant Feliu de Llobregat).
La projecten en VOSE: Cinemes Girona (Barcelona), CineCiutat (Palma), Cines Babel (València).
Cineclubs: pendent.
Comentari | Recull d’articles d’altri: Altres veus.
FOTO DE PORTADA: cartell internacional del film.
