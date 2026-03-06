Club 7 Cinema

Un blog de Salvador Montalt

6 de març de 2026
01. Fitxes, 20. Cinema Truffaut, 22. CineBaix, 23. Cinemes Girona (BCN), 27. CineCiutat, 28. Cines Babel, 45. En VOSC (en alguna sala)
0 comentaris

Fitxa: “El último vikingo” – “The Last Viking” – “Mio fratello è un vichingo” (Anders Thomas Jensen, 2025)

♦ A la comèdia negra, «història humorística, intrigant i enginyosa sobre la identitat», la producció danesa “The Last Viking” — “El último vikingo” — “Mio fratello è un vichingo”, l’Anker (Nikolaj Lie Kaas), després de complir condemna de quinze anys per robatori, surt de la presó disposat a recuperar el botí que el seu germà Manfred (Mads Mikkelsen) va enterrar en algun lloc; però ara en Manfred pateix un trastorn mental que l’ha dut a oblidar-ho tot (i es pensa que és un dels The Beatles)

Mads Mikkelsen i Nikolaj Lie Kaas, a The Last Viking (© Anders Overgaard | TrustNordisk)

De Anders Thomas JENSEN, The Last Viking — El último vikingo — Mio fratello è un vichingo — Den Sidste Viking.

Producció: Dinamarca. Any: 2025. Durada: 1h56. Versió original: en danès i suec.

Sinopsi: L’Anker surt de la presó després de complir una condemna de quinze anys per robatori. Els diners de l’atracament els va enterrar seu germà Manfred. Només ell sap on són. Per desgràcia, des de llavors en Manfred ha desenvolupat un trastorn mental que li ha fet oblidar-ho tot i el porta a creure que és un dels integrants dels Beatles. Junts, els dos germans emprenen un viatge inesperat per trobar els diners i descobrir qui són realment.

Tràilers: VOSE, VOSF, VI.

The Last Viking (© Rolf Konow | TrustNordisk)

Amb: Mads Mikkelsen (Manfred), Nikolaj Lie Kaas (Anker), Sofie Gråbøl (Margrethe), Søren Malling (Werner), Bodil Jørgensen (Freja), Lars Brygmann (Lothar / Keld Gerner Nielsen), Nicolas Bro (Flinke Flemming), Kardo Razzazi (Hamdan), Peter Düring (Anton); amb la presència, via imatges d’arxiu, de Yoko Ono, John Lennon i Mark David Chapman.

Guió: Anders Thomas Jensen. Muntatge: Anders Albjerg Kristiansen, Nicolaj Monberg. Fotografia: Sebastian “Makker” Blenkov. Música original: Jeppe Kaast. So: Eddie Simonsen (editor). Càsting: Djamila Hansen. Vestuari: Rikke Simonsen. Direcció artística: Jon Truelsen, Søren Jochumsen (Suècia). Disseny de producció: Nikolaj Danielsen. Direcció de producció: Søren Frimodt-Møller, Agnes Parkrud (Suècia).

The Last Viking (© Rolf Konow | TrustNordisk)

Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. Dossiers de premsa: pendent.

Festivals i premis: EFA 2025 (1 nominació: Actor –Mads Mikkelsen-) | Sevilla 2025 – Secció Oficial | Toronto IFF 2025 – Secció Centrepiece | Venècia 2025 – Fora de Concurs | Altres reconeixements.

Distribuïdores i estrena als cines  ⇒ Mercat espanyol, D: Avalon, E: 06.03.2026. Mercat francès, D: Motel*, E: pendent. Mercat italià, D: Plaion, E: 26.03.2026. Mercat EUA, D: Samuel Goldwyn Films*, E: pendent. Vendes internacionals: TrustNordisk.

Cines de referència d’aquest blog:

La projecten en VOSC: Cinema Truffaut (Girona). La fan només algunes sessions en VOSC: CineBaix (Sant Feliu de Llobregat).

La projecten en VOSE: Cinemes Girona (Barcelona), CineCiutat (Palma), Cines Babel (València).

Cineclubs: pendent.

The Last Viking (© Rolf Konow | The Last Viking)

Altres apunts en aquest blog ran de la pel·lícula:

Comentari | Recull d’articles d’altri: Altres veus.

FOTO DE PORTADA: cartell internacional del film.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!