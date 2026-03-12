Fitxa: “El testamento de Ann Lee” — “Le Testament d’Ann Lee” — “Il Testamento di Ann Lee” (Mona Fastvold, 2025)

♦ Es tracta d’un drama històric musical, una faula èpica, inspirada en fets reals, ambientada al segle XVIII, sobre la líder religiosa Ann Lee, la líder fundadora del moviment Shaker, que va ser proclamada pels seus seguidors com el Crist femení i va arribar a construir una de les societats utòpiques més grans de la història dels Estats Units. Lee fou una de les rares caps religioses femenines de l’època i els seus seguidors la van adorar mitjançant cançons i danses exuberants. Coguionista de The Brutalist, amb el seu home, Brady Corbet, la noruega Mona Fastvold (també actriu) ha dirigit anteriorment pel·lícules dramàtiques, vídeos musicals i sèries de TV, a més a més de ser coguionista habitual d’en Brady Corbet.
De Mona FASTVOLD, The Testament of Ann Lee — El testamento de Ann Lee — Le Testament d’Ann Lee — .
Producció: EUA, Regne Unit. Any: 2025. Durada: 2h16. Versió original: en anglès.
Sinopsi: La extraordinària llegenda veritable d’Ann Lee, fundadora dels Shakers, que va predicar la igualtat de gènere i social. Venerada pels seus seguidors, la seva apassionada recerca per construir una utopia pren vida a través de la cançó i el moviment.
Amb: Amanda Seyfried (Ann Lee), Lewis Pullman (William Lee), Thomasin McKenzie (Mary Partington / Narradora), Matthew Beard (James Whittaker), Christopher Abbott (Abraham Standerin), Viola Prettejohn (Nancy Lee), David Cale (John Hocknell), Stacy Martin (Jane Wardly), Tim Blake Nelson (pastor Reuben Wight).
Guió: Mona Fastvold i Brady Corbet. Muntatge: Sofía Subercaseaux. Fotografia: William Rexer. Música original: Daniel Blumberg. Cançons: Mona Fastvold, Daniel Blumberg. Coreografia: Celia Rowlson-Hall. So: Levente Udud (so de producció), Linus Gidstedt (so de producció, a Suècia), Steve Single (mescles finals de so, supervisor), Andrew Neil (Mescles finals, disseny de so), Markus Stemler (muntador d’efectes de so), Dylan Burgess (tècnic de foley), Joseph Cunningham (equip Hancock). Càsting: Isabella Odoffin, Joanna Sturrock. Vestuari: Malgorzata Karpiuk. Direcció artística: Kristina Sandfors, Lörinc Boros, Ágnes Bobor, Csaba Lódi, Katalin Kompár. Disseny de producció: Sam Bader.
Festivals i premis: Berlín 2026 – Berlinale Special | Independent Spirit Awards 2026 (Millor Muntatge -Sofía Subercaseaux-) | Globus d’Or 2016 (1 nominació: Actriu de Musical o Comèdia -Amanda Seyfried-) | BFI Londres Film Festival 2025 – Competició | Toronto IFF 2025 – Special Presentations | Venècia 2025 – Concurs | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: 20th Cent. España, E: 13.03.2026. Mercat francès, D: 20th Century Studios France, E: 11.03.2026. Mercat italià, D: Searchlight Pictures Italia, E: 12.03.2026. Mercat EUA, D: Searchlight Pictures, E: restringida, 25.12.2025.
La projecten en VOSE: Verdi (Barcelona), CineCiutat (Palma). En fan algunes sessions en VOSE: CineBaix (Sant Feliu de Llobregat), Cines Lys (València).
La projecta en VOSF: Castillet (Perpinyà).
Cineclubs: pendent.
—
FOTO DE PORTADA: cartell nord-americà del film (Searchlight Pictures)
