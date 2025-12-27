Fitxa: “El sendero azul” / “Les voyages de Tereza” / “Il sentiero azzurro”, de Gabriel Mascaro

De Gabriel MASCARO, “El sendero azul” / “Les voyages de Tereza” / “Il sentiero azzurro” / “O Último Azul” / “The Blue Trail”.
Producció: Brasil, Mèxic, Xile, Països Baixos. Any: 2025. Durada: 1h26. Versió original: en portuguès.
Sinopsi: En un futur proper, les persones grans hauran de traslladar-se a colònies remotes de jubilació perquè les generacions més joves puguin fer la seva feina sense molèsties. La Tereza, de 77 anys, s’hi nega i s’embarca en un viatge per l’Amazones que li canvia la vida.
Amb: Denise Weinberg (Tereza), Rodrigo Santoro (Cadu), Miriam Socorrás (Roberta), Adanilo (Ludemir).
Guió: Gabriel Mascaro i Tibério Azul, amb la col·laboració de Munilo Hauser i Heitor Lorega. Muntatge: Sebastián Sepúlveda, Omar Guzmán. Fotografia: Guillermo Garza. Música: Memo Guerra. So: María Alejandra Rojas, Arturo Salazar, Vincent Sinceretti. Vestuari: Gabriella Marra. Càsting: Gabriel Domingues. Direcció artística: Dayse Barreto.
Enllaços: Wikipedia, Tmdb, Imdb, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd. Dossiers de premsa: El sendero azul, Les voyages de Tereza.
Festivals i premis: Berlín 2025 – Competició (Gran Premi del Jurat, Premi Jurat Ecumènic) | Toronto IFF 2025 | Valladolid 2025 – Secció Oficial (Premi del Jurat Jove) | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: Karma Films, E: 12.12.2025. Mercat francès, D: Paname Distribution, E: 11.02.2026. Mercat italià, D: Officine Ubu, E: 30.10.2025. Mercat EUA, D: Dekanalog*, E: pendent.Vendes internacionals: Lucky Number.
Cines de referència d’aquest blog: Cines Babel (València). Altres cines: Renoir Floridablanca (Barcelona), Verdi (Barcelona).
Perfil de Gabriel Mascaro | Comentari | Recull d’articles d’altri: Altres veus | Ressons de Berlín 2025: L’entranyable i delirant aventura d’una dona gran que vol ser lliure, al film “O último azul”, del brasiler Gabriel Mascaro.
———
FOTOS: El sendero azul (Karma Films)
