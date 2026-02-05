Club 7 Cinema

Fitxa: “El pastís del president”, de Hasan Hadi (“La tarta del presidente” — “Le Gâteau du Président” – “La torta del Presidente”)

♦ Una pel·lícula amb nens, que recorren Bagdad (en plena guerra) per poder fer el pastís que els han encarregat a millor glòria de Saddam Hussein. Una petita gran sorpresa cinematogràfica, premiada com a millor òpera prima de tot Canes 2025. Un primer llargmetratge en què el cineasta «volia abordar un tema, un món, una època i uns personatges que em fossin familiars, fer una pel·lícula sobre aquell període a l’Iraq: mostrar la vida quotidiana de la gent, però sobretot destacar el poder de l’amor i l’amistat. No m’interessen les pel·lícules amb missatge ni les obres militants que plantegen un punt de vista polític. El que és important per a mi és revelar emocions humanes autèntiques, lluites íntimes, vincles entre persones, històries de la vida real», segons que ha declarat. L’iraquià Hasan Hadi va créixer al sud de l’Iraq durant la guerra; ara bé, ha treballat com a professor associat de cinema a la Universitat de Nova York i, per a tirar endavant aquest seu film, ha comptat amb tot de beques i ajuts d’institucions nord-americanes, a més de la de l’Institut de Cinema de Doha i, entre els productors executius, gent com el guionista (prestigiós i supernominat a l’Oscar) Eric Roth i el cineasta Chris Columbus.

El pastís del president (Atalante)

De Hasan HADI, The President’s Cake — El pastís del president — La tarta del presidente — Le Gâteau du Président – La torta del Presidente – Mamlaket al-Qasab

Producció: Iraq, Qatar, EUA. Any: 2025. Durada: 1h42. Versió original: en iraquià.

Sinopsi: És el “dia del sorteig” a tot l’Iraq, quan les escoles seleccionen els estudiants que tindran l’honor de portar regals a les celebracions locals obligatòries de l’aniversari del president Saddam Hussein. La Lamia, de 9 anys, viu als aiguamolls històrics amb la seva àvia enèrgica, la Bibi. Abans que vagi a l’escola, la Bibi li ensenya trucs enginyosos per evitar ser escollida per al pastís del president. Tanmateix, quan en Musa, el professor autoritari, crida el nom de la Lamia per a la tasca més difícil, el pastís d’aniversari, no té més remei que acceptar-ho. Negar-s’hi podria significar empresonament o fins i tot la mort. Acompanyada pel seu amic Saeed i portant el seu gall Hindi, recorre Bagdad a la recerca d’ingredients, vivint una sèrie d’aventures que li canviaran la vida quotidiana per sempre.

Tràilers: VOSCVOSE, VOSF, VI, VOSA.

El pastí del president (Atalante)

Amb: Banin Ahmad Nayef (Lamia), Sajad Mohamad Qasem (Saeed), Waheed Thabet Khreibat (Bibi), Rahim AlHaj (Jasim).

Guió: Hasan Hadi. Muntatge: Andu Radu. Fotografia: Tudor Vladimir Panduru. Música: diversos. So: Jonathan Ayala Colon (mesclador), Tamás Zányi (dissenyador de so). Vestuari: Tamara Nouri. Direcció artística: Luca Bucura. Disseny de producció: Anamaria Țecu. Producció: Leah Chen Baker, Yanal Kassay (coproductor). A la producció executiva, entre molts d’altres: Eric Roth, Chris Columbus., Jonathan Gardner, Marielle Heller, Josh Peters,

El pastís del president (Atalante)

Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies

Festivals i premis: Quinzena dels Cineastes de Canes 2025 (Càmera d’Or, Premi del Públic) | Toronto IFF 2025 – Centrepiece | Sant Sebastià 2025 – Perlak | BFI Londres IFF 2025 – Journey | Altres reconeixements.

Distribuïdores i estrena als cinesMercat espanyol, D: Atalante, E: 06.02.2026. Mercat francès, D: Tandem, E: 04.02.2026. Mercat italià, D: Lucky Red, E: 19.03.2026. Mercat EUA, D: Sony Pictures Classics, E: -limitada, 06.02.2026. Vendes internacionals: Films Boutique.

Cines de referència d’aquest blog, que la projecten en VOSC: Cinema Truffaut (Girona) | Espai Texas -a partir del 20.02.2026- (Barcelona)| CineBaix (Sant Feliu de Llobregat).

Cines de referència que la projecten en VOSE: Cinemes Girona  (Barcelona)| Zumzeigen VOSC només el 06.02.2026, després en VOSE- | Verdi (Barcelona) | Renoir Floridablanca  (Barcelona) | CineCiutat (Palma). Cine de referència que la projecta en VOSF: Castillet  (Perpinyà).

Cineclubs: pendent.

El pastís del president (Atalante)

Altres apunts en aquest blog ran de la pel·lícula:

Comentari | Recull d’articles d’altri: Altres veus.

