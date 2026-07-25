Fitxa: “El mensaje” (Iván Fund, 2025)

♦ «Road movie mínima i contemplativa, rodada en blanc i negre, aquesta petita faula explora la pèrdua de la innocència, els vincles i la necessitat de creure. Amb un ritme pausat i sense jutjar els seus personatges, Iván Fund copsa la bellesa simple de la natura i la complexitat dels afectes»: així va presentar El mensaje, el festival barceloní L’Alternativa (§). La pel·lícula s’ambienta en plena crisi econòmica a la ruralia argentina i parla d’una nena de nou anys, que, acompanyada per dos adults que passen per ser els seus tutors, viatja en una autocaravana oferint els seus suposats dons telepàtics perquè les persones connectin amb l’ànima de la seva mascota.
Iván Fund (San Cristóbal, Argentina, 1984), a més de dirigir els seus propis projectes, treballa com a guionista, productor, director de fotografia i muntador. És un cineasta que freqüenta els festivals argentins, si bé va tenir Los labios (2010) a Un Certain Regard de Canes, Piedra noche (2021) a les Jornades dels Autors de Venècia i a Sant Sebastià, i, amb El mensaje, va guanyar el Premi del Jurat del Festival de Berlín.
Producció: Argentina. Coproducció: Espanya, Canàries, Uruguai. Any: 2025. Durada: 1h31. Versió original: en espanyol. Especificacions tècniques: Blanc i negre, format 1:1.85, so 5.1.
Sinopsi: Una nena de 9 anys té l’estrany do de comunicar-se amb els animals. Els seus tutors converteixen aquesta habilitat en un negoci ben peculiar i recorren l’Argentina rural oferint un servei singular de mèdium per a mascotes, mitjançant el qual les persones poden escoltar allò que els seus animals mai no els han pogut dir. Aquesta peculiar família, itinerant, es mou amb un petit ‘motorhome’ pel camp argentí, per a visitar la mare de la nena, ingressada en una institució psiquiàtrica, en un viatge que revelarà que entendre els animals és molt més fàcil que aprendre a escoltar-se els uns als altres.
Tràilers: VOE, VOSA, VOSF, VOSI.
Amb: Mara Bestelli (Myriam), Marcelo Subiotto (Roger), Anika Bootz (Anika), Betania Cappato (Eloísa).
Guió: Iván Fund i Martín Felipe Castagnet. Muntatge: Iván Fund. Fotografia: Gustavo Schiaffino. Música original: Mauro Mourelos. So: Leandro de Loredo (mescles de regravació), Omar Mustafá (disseny), Juan Vecchio (mescles de foley, editor de diàlegs), Miren Begoña Cortazar (artista de foley). Vestuari: Betania Cappato. Direcció artística: Adrián Suárez.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, ICAA, AlloCiné, MyMovies.
Festival d’estrena mundial: Berlín 2025 · Competició. Premi destacat: Premi del Jurat del Festival de Berlín 2025. Festival de preestrena a Catalunya: L’Alternativa 2025 · Film inaugural. I també: Altres reconeixements.
Dossiers de premsa: El mensaje. Informació: Wikipedia,
Direcció de producció: Maximiliano Schonfeld. Producció: Ivan Fund, Laura Mara Tablón (de Rita Cine), Gustavo Schiaffino. Coproducció: Paz Lázaro, Fernanda Perez, Sandra Rojas, Germán Ormaechea Puig, Edson Sidonie, Florencia Visconti, Evangelina Rojas. Producció executiva: Laura Mara Tablón.
Companyies productores: Rita Cine (argentina), Insomnia Films* (argentina). Coproductores: Amore Cine* (espanyola), Blurr Stories* (canària), Panes Contenidos (espanyola), Animista Cine (uruguaia).
Mercat espanyol, D: BTeam, E: 24.07.2026. Mercat francès, D: pendent, E: pendent. Mercat italià, D: pendent, E: pendent. Mercat EUA, D: pendent, E: pendent. Vendes internacionals: Luxbox.
La projecten en VOSE: CineBaix (Sant Feliu de Llobregat), Cinemes Girona (Barcelona), Zumzeig (Barcelona), CineCiutat (Palma), Cines Babel (València).
Cineclubs: pendent.
Comentari | Recull d’articles d’altri: Altres veus | Ressons de Berlín 2025: La modesta, minimalista, petita joia del Festival de Berlín, “El mensaje” s’endinsa en el vincle entre nens i animalets, entre l’home i la natura.
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PORTADA: Cartell del film (BTeam)
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