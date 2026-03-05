Fitxa: “El mago del Kremlin” – “Le Mage du Kremlin” – “Il Mago del Cremlino · Le origini di Putin” (Olivier Assayas, 2025)

♦ Aquesta pel·lícula du a la gran pantalla El mag del Kremlin, de Giuliano da Empoli, «la gran novel·la de la Rússia contemporània. Un viatge addictiu al cor del poder», segons que la presenta la seva editorial catalana. S’ambienta a començament dels anys noranta, quan s’enfonsa l’URSS i s’obre un món nou que promet llibertat i coqueteja amb el caos, en el qual, un jove artista convertit en productor de televisió, Vadim Baranov, esdevé inesperadament el “spin doctor” d’un prometedor membre de l’FSB (ex-KGB), Vladimir Putin. L’actor nord-americà Paul Dano encarna Baranov i explica: «Seguim Baranov durant la caiguda del comunisme, el “Far West” democràtic dels anys noranta i després la Rússia de Putin — i és a través de la seva mirada que travessem gairebé trenta anys d’història política i mediàtica russa. [en Baranov] primer va ser director de teatre d’avantguarda; després va treballar per a la televisió russa abans d’implicar-se en política. Per a mi, el seu recorregut té un caràcter tràgic, perquè crec que hi ha un preu a pagar —una mena d’obligació de vendre l’ànima al diable — quan un hom s’aventura massa lluny en els arcans obscurs de la bruixeria, per dir-ho així». El director, Olivier Assayas, ha col·laborat, en aquesta adaptació, amb tot un bon coneixedor de la història de l’URSS i de la Rússia postsoviètica, l’escriptor, guionista i cineasta francès Emmanuel Carrère, al seu torn, fill de la prestigiosa especialista en Rússia i el món eslau, Hélène Carrère d’Encausse. Acompanyen Paul Dano, en Jude Law (com a Putin) i l’Alicia Vikander (com a Ksenia).
De Olivier ASSAYAS, Le Mage du Kremlin — El mago del Kremlin —
Producció: França. Any: 2025. Durada: 2h36. Versió original: en anglès, amb algun diàleg en rus.
Sinopsi: Rússia, als anys noranta. L’URSS s’ha ensorrat. Enmig del tumult d’un país en reconstrucció, un jove d’una intel·ligència temible, Vadim Baranov, traça el seu camí. Primer artista i després productor de tele-realitat, esdevé el conseller oficiós d’un antic agent del KGB destinat a un poder absolut, Vladimir Putin. Submergit al cor del sistema, en Baranov esdevé una peça clau de la nova Rússia, modelant els discursos, les imatges i les percepcions. Però hi ha una presència que escapa al seu control: la Ksenia, una dona lliure i inabastable que encarna una possible fugida, lluny de les lògiques d’influència i de dominació. Quinze anys més tard, després d’haver-se retirat en silenci, en Baranov accepta parlar. El que revela aleshores difumina les fronteres entre realitat i ficció, convicció i estratègia.
Amb: Paul Dano (Vadim Baranov), Alicia Vikander (Ksenia), Tom Sturridge (Dimitri Sidorov), Will Keen (Boris Berezovsky); amb Jude Law (Vladimir Putin) i Jeffrey Wright (Rowland).
Guió: Olivier Assayas i Emmanuel Carrère, basat en la novel·la El mag del Kremlin, de Giuliano da Empoli. Muntatge: Marion Monnier. Fotografia: Yorick Le Saux. So: Nicolas Cantin (mescles de so, muntatge de diàlegs), Olivier Goinard (mesclador final), Gwennolé Le Borgne (muntatge de so), Nicolas Moreau (supervisió muntatge de so), Sarah Lelu. Càsting: Antoinette Boulat. Vestuari: Jürgen Doering. Direcció artística: Aksels Millers. Disseny de producció: François-Renaud Labarthe. Direcció de producció: Olita Varpa.
Festivals i premis: Sant Sebastià 2025 – Perlak | Toronto IFF 2025 – Special Presentations | Venècia 2025 – Concurs | Altres reconeixements.
