Fitxa: “El extranjero” / “L’Étranger” / “Lo straniero”, de François Ozon

De François OZON, El extranjero / L’Étranger / Lo straniero / The Stranger.
Producció: França. Any: 2025. Durada: 2h02. Versió original: en francès, àrab i llatí.
Sinopsi: Alger, 1938. En Meursault (Benjamin Voisin), un home tranquil i reservat d’uns trenta anys, assisteix al funeral de la seva mare sense vessar cap llàgrima. L’endemà inicia una aventura amb la Marie (Rebecca Marder), una companya de treball, i torna a la seva rutina amb aparent normalitat. Però el seu veí, en Raymond Sintès (Pierre Lottin), li altera la vida, perquè l’embolica en els seus foscos assumptes personals. Sota un sol sufocant, en una platja deserta, una trobada fortuïta desencadena un tràgic esdeveniment que li canviarà el destí…
FOTO: “El extranjero” (autora: Carole Bethuel © 2025 Foz – Gaumont – France 2 Cinema – Macassar Productions)
Amb: Benjamin Voisin (Meursault), Rebecca Marder (Marie Cardona), Pierre Lottin (Raymond Sintès -veí d’en Mersault-), Denis Lavant (Salamano -veí ancià d’en Meursault-), Swann Arlaud (capellà de presó), Christophe Malavoy (jutge), Nicolas Vaude (fiscal), Jean-Charles Clichet (l’advocat), Hajar Bouzaouit (Djemila), Mireille Perrier (Catherine Meursault), Jérôme Pouly (Céleste -amic d’en Meursault i gerent d’un restaurant-), Christophe Vandevelde (Masson -amic d’en Raymond-).
Guió: François Ozon, Philippe Piazzo, basat a la novel·la L’estrany, d’Albert Camus. Muntatge: Clément Selitzki. Fotografia: Manuel Dacosse. Música: Fatima Al Qadiri. Càsting: Anaïs Duran, Hossein Sabir. Direcció artística: Thierry Poulet. Disseny de producció: Katia Wyszkop.
FOTO: “L’Étranger” (autora: Carole Bethuel © 2025 Foz – Gaumont – France 2 Cinema – Macassar Productions)
Enllaços: Tmdb, Imdb, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Unifrance.
Festivals i premis: Venècia 2025 – Concurs | Sant Sebastià 2025 – Perlak | Londres 2025 | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: BTeam, E: 19.12.2025. Mercat francès, D: Gaumont, E: 29.10.2025. Mercat italià, D: BiM i Lucky Red, E: 02.04.2026. Mercat nord-americà, D: Music Box Films, E: pendent.
FOTO: “L’Étranger” (autora: Carole Bethuel © 2025 Foz – Gaumont – France 2 Cinema – Macassar Productions)
François Ozon, director de “L’Étranger” | Comentari | Recull d’articles d’altri.
