Fitxa: “El día de la revelación” – “Disclosure Day” (Steven Spielberg, 2026)

♦ Escriu Bernat Salvà (a El Punt Avui): «Alguns dels grans èxits de Steven Spielberg com a director tenen a veure amb la vida més enllà de la Terra: de ben jove va dirigir Encontres a la tercera fase (1977), connectava la seva història sobre l’A. I. Inteligencia artificial (2001) amb éssers alienígenes, va signar una notable adaptació de La guerra dels mons (2005) i, sobretot, va consolidar la seva fama i es va guanyar el malnom de Rei Mides del Cinema gràcies a E.T., l’extraterrestre (1982), que durant molts anys va ser la pel·lícula més taquillera de la història. L’estrena d’avui d’ El día de la revelación constitueix, doncs, (..) un altre viatge al poderós imaginari que el mateix director ha creat al llarg de cinc dècades, vist per milions d’espectadors d’arreu del món. Un imaginari que té les arrels abans fins i tot que la seva carrera professional. La fixació va néixer a la infantesa, quan el seu pare el va introduir en el món de la ciència-ficció i en l’astronomia. Ho explica el mateix Spielberg en les notes de promoció del nou film: “Recordo que, un estiu, el meu pare em va portar a veure els Perseids [les Llàgrimes de Sant Llorenç], aquesta pluja de meteorits anual, quan vivíem a Nova Jersey. De la nit al dia, vaig desenvolupar una immensa curiositat per tot el que passa a les estrelles, als planetes que orbiten en els innombrables sistemes solars, i em preguntava si en algun hi devia haver una civilització prou avançada per creuar l’univers”. (..) Aquesta curiositat va ser un dels impulsos de la seva carrera en el cinema».
Protagonitzada per Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth i Colman Domingo, Disclosure Day — El día de la revelación tracta d’un parell de fugitius disposats a demostrar que hi ha vida extraterrestre… «Si descobrissis que no estem sols, si algú t’obrís els ulls i t’ho demostrés, t’espantaries? Aquest estiu, la veritat serà revelada a set mil milions de persones», diu la sinopsi oficial de la pel·lícula, escrita per David Koepp, a partir d’una història del mateix Spielberg.
De Steven SPIELBERG, Disclosure Day — El día de la revelación.
Producció: EUA. Any: 2026. Durada: 2h25. Versió original: en anglès, amb alguns diàlegs en coreà i rus.
Sinopsi: Daniel Kellner (Josh O’Connor), expert en ciberseguretat, revela secrets sobre extraterrestres, cosa que l’obliga a fugir d’una corporació. Margaret Fairchild (Emily Blunt), meteoròloga que ha detectat fenòmens estranys, junta forces amb ell per demostrar que hi ha vida més enllà del nostre coneixement.
Tràilers: VOSE, VOSF, VOSI, VO.
Amb: Emily Blunt (Margaret Fairchild), Josh O’Connor (Daniel Kellner), Colin Firth (Noah Scanlon), Colman Domingo (Hugo Wakefield), Eve Hewson (Jane Blakenship), Wyatt Russell (Jackson), Elizabeth Marvel (Maura), Henry Lloyd-Hughes (Casper Boyd), Courtney Grace (presentadora de l’NBC.
Guió: David Koepp, basat en una història de Steven Spielberg. Muntatge: Sarah Broshar. Fotografia: Janusz Kamiński. Música original: John Williams.
Web oficial: Disclosure Day. Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, MyMovies.
Estrena mundial: Grand Rex (París), 02.06.2026. Premi destacat: pendent. I també: Altres reconeixements.
Informació: Variety – etiqueta Disclosure Day| Wikipedia. Productores: Amblin Entertainment (estatunidenca), Universal Pictures* (estatunidenca).
Mercat espanyol, D: Universal Pictures International Spain, E: 12.06.2026. Mercat francès, D: Universal Pictures International France, E: 10.06.2026. Mercat italià, D: Universal Pictures Italia, E: 10.06.2026. Mercat EUA, D: Universal Pictures*, E: 12.06.2026.
La projecten en VOSE: Verdi (Barcelona), Renoir Floridablanca (Barcelona), CineCiutat (Palma), Cines Babel (València). Algunes sessions en VOSE: Cines Lys (València).
La projecta en VOSF: Castillet (Perpinyà).
Cineclubs: pendent.
Comentari | Recull d’articles d’altri: Altres veus.
—
PORTADA: cartell del film (Universal Pictures)
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!