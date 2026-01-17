Fitxa: “El camí de la sal” – “El sendero de la sal” – “The Salt Path”, de Marianne Elliott

De Marianne ELLIOTT, The Salt Path – El camí de la sal – El sendero de la sal.
Producció: Anglaterra. Any: 2024. Durada: 1h55. Versió original: en anglès. S’ha estrenat, també: en VOSC i en VC.
Nota: La història emotiva i esperançadora d’una parella la connexió de la qual amb la natura els ajuda a superar l’adversitat i a retrobar-se l’un amb l’altre. Inspirada en fets reals i basada en la novel·la best-seller homònima.
Sinopsi: Una parella, que perd la seva llar i mitjans de vida, decideix impulsivament emprendre un viatge d’un any (630 milles) al llarg de la costa sud-oest d’Anglaterra, un trajecte especialment difícil després del recent diagnòstic al marit d’una malaltia neurodegenerativa terminal.
Tràilers: VO, VC, VOSE, VOSF, VI.
Amb: Gillian Anderson (Raynor Winn), Jason Isaacs (Moth Winn), James Lance (Grant), Hermione Norris (Polly), Rebecca Ineson (Rowan Winn), Tucker St Ivany (Tom Winn), Denis Lill (Dog Walker).
Guió: Rebecca Lenkiewicz, basat en l’èxit literari de vendes The Salt Path, de Raynor Winn. Muntatge: Gareth C. Scales, Lucia Zucchetti. Fotografia: Hélène Louvart. Música: Chris Roe. Coreografia (entrenadora de moviments): Sarah Perry. So: Joe Morley. Càsting: Dixie Chassay. Vestuari: Matthew Price. Direcció artística: Philip Barber. Disseny de producció: Christina Moore.
Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.
Festivals i premis: Toronto 2024 – Special Presentations | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: Adso Films, E: 16.01.2026. Mercat francès, D: pendent, E: pendent. Mercat italià, D: pendent, E: pendent. Mercat anglès, D: Black Bear Pictures, E: 30.05.2025. Mercat EUA, D: pendent, E: pendent. Vendes internacionals: Rocket Science.
Cines de referència d’aquest blog: Espai Texas -en VOSC; algunes sessions, en VC- (Barcelona) | Altres cines: Cinema Maldà -en VOSC- (Barcelona), Cinema Montgrí -en VOSC; algunes sessions, en VC- (Torruella de M.), Cines Lys -en VE, algunes sessions en VOSE- (València).
Cineclubs: pendent.
Perfil director | Comentari | Recull d’articles d’altri: Altres veus | Entrevistes i declaracions.
—
FOTO DE L’APUNT: Cartell del film (Adso Films)
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!