19 de febrer de 2026
Fitxa: “El agente secreto” – “L’agent secret” – “L’agente segreto”, de Kleber Mendonça Filho

♦  Ficció sobre un mestre atrapat en l’agitació política dels últims anys de la dictadura militar brasilera, premiadíssima al Festival de Canes, als Globus d’Or, als Independent Spirit Awards, nominada a 4 Oscar (entre les quals, millors Pel·lícula, Actor i Pel·lícula Internacional) i als BAFTA… té en la interpretació de l’actor Wagner Moura el valor unànimement més destacat.

O agente segreto (©️2025 CinemaScópio – MK Production – One Two Films – Lemming)

De Kleber MENDONÇA FILHO, O agente segreto — El agente secreto — L’agent secret — L’agente segreto — The Secret Agent.

Producció: Brasil, França, Alemanya, Països Baixos. Any: 2025. Durada: 2h38. Versió original: en portuguès (idioma principal), alemany i anglès.

Sinopsi1977. En un Brasil turmentat per la dictadura militar, en Marcelo, un home d’uns quaranta anys que fuig d’un passat problemàtic, arriba a la ciutat de Recife on espera construir una nova vida i retrobar-se amb la seva família. Això sense tenir en compte les amenaces de mort que s’amaguen i planen sobre el seu cap.

Tràilers: VOSE, VOSF, VI.

O agente segreto (©️2025 CinemaScópio – MK Production – One Two Films – Lemming)

Amb: Wagner Moura (Marcelo), Maria Fernanda Cândido (Elza), Gabriel Leone (Bobbi), Carlos Francisco (Seu Alexandre), Alice Carvalho (Fatima), Udo Kier (Hans).

Guió: Kleber Mendonça Filho. Muntatge: Eduardo Serrano, Matheus Farias. Fotografia: Evgenia Alexandrova. Música: Tomaz Alves de Souza, Mateus Alves. So: Moabe Filho (mescles), Pedrinho Moreira (mescles), Tijn Hazen (disseny), Cyril Holtz (mesclador final). Càsting: Gabriel Domingues. Vestuari: Rita Azevedo. Disseny de producció: Thales Junqueira. A la producció: entre d’altres, el director, l’actor Wagner Moura i el francès Olivier Père.

O agente segreto (©️2025 CinemaScópio – MK Production – One Two Films – Lemming)

Enllaços: Tmdb, Wikipedia, Imdb, Letterboxd, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. Dossiers de premsa: pendent.

Festivals i premis: Canes 2025 – Competició (Millor Direcció, Millor Actor -Wagner Moura-, Premi FIPRESCI)| Toronto IFF 2025 | Sant Sebastià 2025 – Perlak | Nova York FF 2025 | Londres BFI FF 2025 | Oscar 2026 (4 nominacions: Pel·lícula, Pel·lícula Internional, Actor -Wagner Moura-, Càsting) | Globus d’Or 2026 (Pel·lícula de Parla No Anglesa i Actor Dramàtic -Wagner Moure-, i nominada a Millor Pel·lícula) | Independent Spirit Awards 2026 (Pel·lícula Internacional)  | BAFTA 2026 (2 nominacions: Film en Llengua No Anglesa, Guió Original) | Altres reconeixements.

Distribuïdores i estrena als cinesMercat espanyol, D: Elastica i La Aventura, E: 20.02.2026. Mercat francès, D: Ad Vitam, E: 17.12.2025. Mercat italià, D: Minerva Pictures, E: 29.01.2026. Mercat EUA, D: Neon, E: limitada, 26.11.2025. Vendes internacionals: Mk2.

Cines de referència d’aquest blog, en VOSC: Espai Texas (Barcelona), CineBaix (Sant Feliu de Llobregat).

Cines de referència en aquest blog on s’estrena en VOSECinema Truffaut (Girona), Cinemes Girona (Barcelona), Zumzeig (Barcelona), Verdi (Barcelona), Renoir Floridablanca (Barcelona), CineCiutat (Palma), Cines Babel (València), Cines Lys (València).

Cineclubs: pendent.

O agente segreto (©️2025 CinemaScópio – MK Production – One Two Films – Lemming)

Altres apunts en aquest blog ran de la pel·lícula:

Comentari | Recull d’articles d’altri: Altres veus | Especial Ressons de Canes 2025: Serà brasilera la Palma d’Or d’enguany? |

FOTO DE PORTADA: artell original del film

