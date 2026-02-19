Fitxa: “El agente secreto” – “L’agent secret” – “L’agente segreto”, de Kleber Mendonça Filho

♦ Ficció sobre un mestre atrapat en l’agitació política dels últims anys de la dictadura militar brasilera, premiadíssima al Festival de Canes, als Globus d’Or, als Independent Spirit Awards, nominada a 4 Oscar (entre les quals, millors Pel·lícula, Actor i Pel·lícula Internacional) i als BAFTA… té en la interpretació de l’actor Wagner Moura el valor unànimement més destacat.
De Kleber MENDONÇA FILHO, O agente segreto — El agente secreto — L’agent secret — L’agente segreto — The Secret Agent.
Producció: Brasil, França, Alemanya, Països Baixos. Any: 2025. Durada: 2h38. Versió original: en portuguès (idioma principal), alemany i anglès.
Sinopsi: 1977. En un Brasil turmentat per la dictadura militar, en Marcelo, un home d’uns quaranta anys que fuig d’un passat problemàtic, arriba a la ciutat de Recife on espera construir una nova vida i retrobar-se amb la seva família. Això sense tenir en compte les amenaces de mort que s’amaguen i planen sobre el seu cap.
Amb: Wagner Moura (Marcelo), Maria Fernanda Cândido (Elza), Gabriel Leone (Bobbi), Carlos Francisco (Seu Alexandre), Alice Carvalho (Fatima), Udo Kier (Hans).
Guió: Kleber Mendonça Filho. Muntatge: Eduardo Serrano, Matheus Farias. Fotografia: Evgenia Alexandrova. Música: Tomaz Alves de Souza, Mateus Alves. So: Moabe Filho (mescles), Pedrinho Moreira (mescles), Tijn Hazen (disseny), Cyril Holtz (mesclador final). Càsting: Gabriel Domingues. Vestuari: Rita Azevedo. Disseny de producció: Thales Junqueira. A la producció: entre d’altres, el director, l’actor Wagner Moura i el francès Olivier Père.
Festivals i premis: Canes 2025 – Competició (Millor Direcció, Millor Actor -Wagner Moura-, Premi FIPRESCI)| Toronto IFF 2025 | Sant Sebastià 2025 – Perlak | Nova York FF 2025 | Londres BFI FF 2025 | Oscar 2026 (4 nominacions: Pel·lícula, Pel·lícula Internional, Actor -Wagner Moura-, Càsting) | Globus d’Or 2026 (Pel·lícula de Parla No Anglesa i Actor Dramàtic -Wagner Moure-, i nominada a Millor Pel·lícula) | Independent Spirit Awards 2026 (Pel·lícula Internacional) | BAFTA 2026 (2 nominacions: Film en Llengua No Anglesa, Guió Original) | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: Elastica i La Aventura, E: 20.02.2026. Mercat francès, D: Ad Vitam, E: 17.12.2025. Mercat italià, D: Minerva Pictures, E: 29.01.2026. Mercat EUA, D: Neon, E: limitada, 26.11.2025. Vendes internacionals: Mk2.
