Fitxa: ‘Eixam’ (Óscar Bernàcer, 2026)

♦Thriller rural, rodat en el català del País Valencià, a Begís, Xelva i Calles (País Valencià), ambientat a un localitat (sembla que fictícia) del mateix nom que Malpàs (Alta Ribagorça) i que significa el debut en el llargmetratge de ficció del mallorquí Óscar Bernàcer (Palma, 13.03.1978)
El mateix Óscar Bernàcer (llicenciat en Comunicació Audiovisual UCH-CEU, 1998-2003; Màster Guió de Cinema UIMP-FIA, 2004) es presenta: «Guionista i director. Vaig escriure el meu primer conte amb sis anys: “Con una lavadora al espacio”. No vaig aconseguir que cap editorial el publiqués, però a les meves tietes els va agradar molt. Temps després em vaig posar a fer curts: Les sabatilles de Laura (2010) – Ficció, Fantàstic-, Desayuno con diadema (2011) -Ficció, Drama-, Bikini (2014) – Ficció, Històric- i Apolo81 (2015) -Ficció, Terror- s’han pogut veure en centenars de festivals i en multitud de televisions d’arreu del món. Entre els quatre sumen més de 160 premis, una candidatura als Goya i una nominació al Méliès d’Or. Acabo [any 2020] d’estrenar Stanbrook, el meu darrer curtmetratge de ficció. He escrit i dirigit la sèrie de ficció La Forastera (2019) i tres temporades de la sèrie documental Cuineres i cuiners (2018-). També he escrit i dirigit els documentals L’home que va embotellar el sol (2016), Here comes the sun (2021), La receta del equilibrio (2020) i Los que buscamos (2019). Aquest últim aborda el drama dels infants i les mares víctimes de la trama dels nadons robats. En aquest film ens va quedar pendent tractar el tema del rebuig que pateixen algunes persones que busquen. D’aquí sorgeix El deseado (2020), el meu primer curtmetratge documental». De fet, la carrera de Bernàcer va començar codirigint i coescrivint el documental social Volver a nacer (2007) —Primer premi Periodismo Solidario IV Memorial Joan Gomis 2009; Millor pel·lícula secció Memòria i Justícia Universal Festival Internacional Cinema i Drets Humans Santa Coloma 2009; Nominat millor documental Mon-Doc 2010—; seguí amb el també llargmetratge documental Las dos orillas (2008) —per a RTVV – Canal 9, entre d’altres—. També per a per a RTVV – Canal 9, es va encarregar dels diàlegs de la sèrie diària (telenovel·la dramàtica) Bon dia, Bonica (2010-2011). Aquell 2011, va signar la web sèrie còmica The Guardian. I el 2014, va intervenir com a guionista i productor del llarg de terror Reset, que guanyà el Premi del Públic a l’Atlántida Film Fest 2014.
Producció: Catalunya (90%), País Valencià (10%). Any: 2026. Durada: 1h40. Versió original: en català del País Valencià. Estrena, també, en VO. Especificacions tècniques: en color, 4K, format 1:2.35.
Sinopsi: En Lluc ho ha perdut tot quan l’Alba li ofereix una sortida: integrar-se en un llogaret aïllat on un grup de desheretats conviu aparentment en harmonia. En Lluc s’aferra a aquesta segona oportunitat, aprèn a viure segons les normes de la comunitat i troba l’amor en la Sílvia. Però el miratge s’esquerda i deixa al descobert la perversió del sistema creat per l’Alba i els foscos secrets dels seus orígens. En l’intent de recuperar la llibertat, en Lluc s’hi juga l’única cosa que encara li queda: la vida.
Tràiler: VOC.
Amb: Pablo Molinero (Lluc), Cristina Fernández Pintado (Alba), Pablo Derqui (Jordi), María Maroto (Sílvia), Abdelatif Hwidar (Hakim), Elías Hwidar (Xavi), Àngel Fígols (Ernest), Gloria March (Jimena), Marta Belenguer (Mariana), June Bernàcer Martínez (Lluna); amb la col·laboració especial de La Maria, Neus Asensi (Maru), Sergio Caballero (Silvino), Núria Herrero.
Guió: Joana M. Ortueta, Jorge Juan Martínez. Muntatge: Vicente Navarro. Fotografia: Víctor Entrecanales. Efectes visuals: Héctor Ponce (supervisió). Música original: Raquel Sánchez. So: Iván Martínez-Rufat (disseny i supervisió), Iosu Gonzalez (enginyer), Maider Blazquez (mescles de regravació), Martín Touron (mescles), Kiku Vidal (artista de Foley). Càsting: pendent. Maquillatge: Alba Colorus, Ester Rivas. Perruqueria: Alba Colorus. Vestuari: Giovanna Ribes. Direcció artística: María Jesús Tarazona.
Rodatge: en localitzacions de Begís, Xelva i Calles (País Valencià)
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, ICAA, AlloCiné, My Movies .
Festival d’estrena mundial: Atlàntida Mallorca Film Festival 2026 · Talent Balear. I també: Altres reconeixements.
Dossiers de premsa: pendent.
Direcció de producció: Gloria Guillot García. Producció: Óscar Bernàcer, Jordi Llorca Llinares, Pilar Llorca, Joana M. Ortueta, Oriol Maymó, Iván Martínez-Rufat. Producció executiva: Araceli Isaac, Núria Doménech.
Companyies productores: Maqueta Films (catalana), Corte y Confección de Películas, SL* (catalana), Nakamura Films SL (valenciana). Amb el suport de: l’Institut Valencià de Cultura (IVC, valencià), Instituto de la Cinematografía y las Artes Visuales (espanyol). Amb la participació de: Netflix, À Punt, RTVE, CREA SGR.
Mercat espanyol, D: A Contracorriente. E: 04.09.2026. Mercat francès, D: pendent, E: pendent. Mercat italià, D: pendent, E: pendent. Mercat EUA, D: pendent, E: pendent. Vendes internacionals: pendent.
La projecten en VO: CineBaix (Sant Feliu de Llobregat), Verdi (Barcelona), CineCiutat (Palma), Screenbox Lleida (Lleida).
La projecten en VOSE: Cines Babel, sessió amb l’equip del film, 05.09.2026 (València), Cines Babel -a partir del 06.09.2026- (València), Cines Lys (València).
Altres cines, en VO: Ateneu Cinema d’Igualada (Igualada)
Cineclubs: pendent.
Comentari | Recull d’articles d’altri: Altres veus | Enllaç amb crítiques i articles en català d’estrenes de la setmana del 4 de setembre.
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PORTADA: Cartell del film
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