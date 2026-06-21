Fitxa: “Dreams” (Michel Franco, 2025)

♦ Dreams compta amb l’aval de Jessica Chastain (guanyadora de l’Oscar de Millor Actriu per The Eyes of Tammy Faye i nominada en 2 altres ocasions als Oscar), que s’hi ha implicat com a protagonista i coproductora. És la segona vegada (gairebé consecutiva) que Chastain treballa amb el director, el mexicà Michel Franco, després de Memory (2023).
Presentada al Festival de Berlín, Dreams «relata la història d’amor entre una rica dama nord-americana i un ballarí mexicà que creua la frontera per anar a trobar-la a San Francisco» [§], «explora la complexa dinàmica de poder entre la Jennifer (Jessica Chastain), una dona d’origen privilegiat, i en Fernando (Isaac Hernández), un ballarí el talent del qual li atorga poder dins del seu propi context. A través de la seva relació, s’hi aborden temes de dependència mútua i la lluita per la dignitat, tot reflectint les tensions entre els Estats Units i Mèxic, on les fronteres físiques i psicològiques imposen límits als individus. El film és, en última instància, un estudi sobre la interacció humana, en què el poder, la vulnerabilitat i la química entre els personatges s’entrellacen i generen una narrativa emocional i visceral», ha declarat Michel Franco, cineasta que s’ha manifestat «sempre interessat en la gent trencada i les famílies disfuncionals»
Producció: Mèxic, EUA. Any: 2025. Durada: 1h40. Versió original: en anglès i espanyol.
Sinopsi: Història d’amor prohibit entre una dona (Jessica Chastain) que treballa per a una fundació artística i un ballarí de ballet (Isaac Hernández). Pensant-se que la seva amant li donarà suport, un jove ballarí de ballet mexicà travessa la frontera per perseguir els seus somnis a San Francisco. Però com que l’ambició i l’amor topen amb dures realitats, ha d’enfrontar-se a la veritable naturalesa de la seva relació.
Amb: Jessica Chastain (Jennifer McCarthy), Isaac Hernández (Fernando Rodríguez), Rupert Friend (Jake McCarthy), Marshall Bell (Michael McCarthy), Eligio Meléndez (el pare d’en Fernando), Mercedes Hernández (la mare d’en Fernando).
Guió: Michel Franco. Muntatge: Michel Franco, Oscar Figueroa Jara. Fotografia: Yves Cape. Música original: pendent.
Web oficial: Dreams. Web oficial llatino-americà: Dreams: Sueños. Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, MyMovies. Dossiers de premsa: en espanyol | en francès.
Festival d’estrena mundial: Berlín 2025 · Competició. Premi destacat: pendent. I també: Altres reconeixements.
Informació: Wikipedia | Sobre Michel Franco, el director. Productores: Teorema* (mexicana), Freckle Films (productora de l’actriu nord-americana Jessica Chastain), AR Content* (estatunidenca).
Mercat espanyol, D: Sideral Cinema, E: 19.06.2026. Mercat francès, D: Metropolitan Filmexport, E: 28.01.2026. Mercat italià, D: Fandango, E: 20.11.2025. Mercat EUA, D: Greenwich Entertainment, E: 27.02.2026. Vendes internacionals: The Match Factory.
La projecten en VOSC: Espai Texas (Barcelona), CineBaix (Sant Feliu de Llobregat).
La projecten en VOSE: Renoir Floridablanca (Barcelona), Cinema Maldà (Barcelona), Cines Lys (València).
Cineclubs: pendent.
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PORTADA: Cartell del film (Sideral Cinema)
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