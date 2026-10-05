Fitxa: ‘Digger’ (Alejandro G. Iñárritu, 2026)

♦ El proteic, intensíssim, inesgotable Tom Cruise i el pretensiós, efectista, emfàtic, amb irresistible (i insuportable) tirada cap a grandiloqüència i super-oscaritzat director Alejandro G. Iñárritu (The Revenant | Bardo | Biutiful | Birdman) juntets, ara, amb una història… sobre el canvi climàtic… en què l’actor encarna un petrolier (‘perforador’), l’home més poderós del món, que emprèn una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat abans que el desastre que ell mateix ha desencadenat ho destrueixi tot.
Producció: EUA. Any: 2026. Durada: 2h08. Versió original: en anglès. Especificacions tècniques: Color | Relació d’aspecte: 1.50 : 1 (VistaVision i IMAX Dual Laser), 1.85 : 1, 1.85:1 & 1.50:1 (Dolby Cinema), 1.90 : 1 (IMAX Xenon & Single Laser) | So: Dolby AtmosDolby Surround 5.1.
Sinopsi: L’home més poderós del món (en Digger = Tom Cruise) s’embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat abans que el desastre que ha desfermat ho destrueixi tot.
Tràilers: VOSE, VOSF, VI, VOSA.
Amb: Tom Cruise (Digger Rockwell /Curtis Markson, l’actor que interpreta Digger a l’obra satírica sobre el canvi climàtic), Riz Ahmed (Dr. Nirav Ganesh, científic i responsable de seguretat mediambiental d’en Digger), John Goodman (Compson, president dels EUA), Sandra Hüller (Emma Rockwell, germanastra i sòcia comercial d’en Digger), Michael Stuhlbarg (Eddie, vicepresident dels EUA), Jesse Plemons (Kenny Rockwell, titular dels drets de Fossil Fools i nebot d’en Digger), Robert John Burke (Fitzgerald, el cap de l’Estat Major de l’Exèrcit), Emma D’Arcy (Lina, l’assistent d’en Digger), Burn Gorman (Amos, el secretari d’Estat de Defensa), Sophie Wilde (Hannah, la directora de Fossil Fools), Pip Torrens (Schumer, el fiscal general), Mercedes Hernández (Adelia, la mestressa de casa d’en Digger).
Guió: Alejandro G. Iñárritu, Alexander Dinelaris, Nicolás Giacobone, Sabina Berman; a partir d’una història original d’Alejandro G. Iñárritu, Sabina Berman, Jez Butterworth. Muntatge: Conor O’Neill, Stephen Mirrione. Fotografia: Emmanuel Lubezki. Música original: Cosmo Sheldrake. So: Mike Horton, Lloyd Dudley. Càsting: Francine Maisler. Maquillatge: Alessandro Bertolazzi, Kazu Hiro. Perruqueria: Alessandro Bertolazzi. Vestuari: Jacqueline West. Direcció artística: Toby Britton, Adrian Makarewicz, Sarah Lopez. Disseny de producció: Dennis Gassner, Richard L. Johnson | Ajudants de direcció: Terry Needham, Emma Horton.
Rodatge: de novembre de 2024 a maig de 2025, al Regne Unit
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, My Movies.
Premi destacat: pendent. I també: Altres reconeixements.
Informació: Viquipèdia (cat), Wikipedia (esp), Wikipédia (fr), Wikipedia (it), Wikipedia (ang), Variety · Etiqueta ‘Digger’ (ang), The Hollywood Reporter· Etiqueta ‘Digger’ (ang).
Producció: Alejandro G. Iñárritu, Tom Cruise, Mary Parent, Michael Sharp. Producció executiva: Joshua Grode, Sabina Berman, Alexander Dinelaris, Nicolás Giacobone, Jez Butterworth, Emmanuel Lubezki, Pete Chiappetta, Andrew Lary, Anthony Tittanegro.
Companyies productores: Legendary Pictures (estatunidenca)
Mercat espanyol, D: Warner Bros, E: 02.10.2026. Mercat francès, D: Warner Bros, E: 30.09.2026. Mercat italià, D: Warner Bros, E: 01.10.2026. Mercat EUA, D: Warner Bros, E: 02.10.2026.
La projecten en VOSE: Verdi (BCN), Renoir Floridablanca (BCN), CineCiutat (Palma), Cines Babel (València). Alguna sessió en VOSE: CineBaix (St. Feliu L.), Screenbox (Lleida), Aficine (Ocimax Palma, Augusta, Manacor, Eivissa, Ocimax Maó), Cines Lys (València), Cinemes Illa Carlemany (Andorra).
La projecta en VOSF: Castillet (Perpinyà). Alguna sessió en VOSF: Mega Castillet (Perpinyà).
Cineclubs: pendent.
Comentari | Crítiques i articles publicats sobre el film (Altres veus) | Estrenes: setmana del 2 d’octubre de 2026.
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Tot el material gràfic d’aquest apunt: Warner Bros.
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