Fitxa: “Cumbres borrascosas” – “Hurlevent” – “Cime tempestose”, d’Emerald Fennell

♦ El reclam comercial dels actors Margot Robbie (“Barbie”) i Jacob Elordi (“Frankenstein”) i de la càrrega eròtica amb què s’està venent aquesta pel·lícula (estrenada pertot arreu com per celebrar el dia de Sant Valentí…) han animat sens dubte els responsables de sales de cine en VO a programar-la (oimés, tenint en compte la ‘coartada cultural’ d’estar basada en un pilar de la literatura romàntica anglesa, per demés duta ja a la gran pantalla anteriorment per cineastes de renom -William Wyler, Luís Buñuel, Jacques Rivette, Yoshishige Yoshida, Andrea Arnold—: l’apassionada i convulsa història d’amor ambientada en els turons de Yorkshire, que explora la relació intensa i destructiva entre Heathcliff i Catherine Earnshaw). I és així que en parlo, tot i que no pensava pas fer-ne esment [no en conec la directora, que just si en sé l’erotisme visual de la seva Saltburn (2023), en què es veu que ja va explotar al màxim l’atractiu físic de Jacob Elordi, de qui em diuen que sí té dots interpretatives, però que, tot i que em cau molt bé, perquè se’l veu bon xicot, amable, és molt pencaire i treballa amb bons cineastes -generalment-, el trobo pèl fred -com a actor, potser per l’Elvis que va incorporar a “Priscilla” (Sofia Coppola, 2023), que és de les poques coses que li he vist en pantalla- i, tot i que és comprensible, amb l’extraordinària planta que té, cansa saber que sempre me l’estan mig despullant a les pel·lícules…].
D’ Emerald FENNELL, Wuthering Heights — Cumbres borrascosas — Hurlevent —
Producció: Regne Unit, EUA. Any: 2026. Durada: 2h16. Versió original: en anglès.
Sinopsi: La tragèdia esclata quan en Heathcliff s’enamora de la Catherine Earnshaw, una dona d’una família benestant de l’Anglaterra del segle XVIII.
Amb: Margot Robbie (Cathy = Catherine Earnshaw), Jacob Elordi (Heathcliff), Hong Chau (Nelly Dean), Alison Oliver (Isabella Linton), Shazad Latif (Edgar Linton), Owen Cooper (Heathcliff, de jove), Vy Nguyen (Nelly Dean, de jove), Charlotte Mellington (Catherine Earnshaw, de ove), Ewan Mitchell (home amb fuet), Martin Clunes (Mr. Earnshaw).
Guió: Emerald Fennell, basat en la novel·la Cims borrascosos, d’Emily Brontë. Muntatge: Victoria Boydell. Fotografia: Linus Sandgren. Música: Anthony B. Willis. Cançons: Charli xcx, Sky Ferreira, John Cale. Coreografia: Polly Bennett. Càsting: Kharmel Cochrane, Rose Powell. Vestuari: Jacqueline Durran. Direcció artística: Caroline Barclay, Neneh Lucia. Disseny de producció: Suzie Davies.
