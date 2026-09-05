Fitxa: ‘Cronos’ (Fernando González Molina, 2026)

♦ Thriller centrat en els Mossos d’Esquadra per l’atemptat islamista del 17A, a Barcelona i a Cambrils. «Cronos és el relat de les 124 hores que van seguir al brutal atemptat de les Rambles del 17 d’agost de 2017. Un pols minut a minut de la investigació que va permetre localitzar els responsables i que va culminar amb la mort de l’últim, abatut a trets als camps de Sant Sadurní d’Anoia. Però Cronos també és un relat polièdric de quatre dies en què policies de carrer, sanitaris, càrrecs polítics i responsables de l’Administració pública van viure en primera persona una situació gairebé bèl·lica, extraordinària i per a la qual no estaven preparats. Perquè “Cronos” era un dispositiu [policíac] que s’havia creat uns anys abans i que establia els protocols que calia seguir en cas d’un acte terrorista. Un dispositiu que mai no es van imaginar que haurien d’activar, i encara menys en una cursa contrarellotge per trobar uns individus fugitius que podien tornar a atemptar en qualsevol moment», explica el director del film, Fernando González Molina.
Protagonitzat per Enric Auquer i Xavi Sáez, com a directius de l’operació dels Mossos d’Esquadra, Diana Gómez , com a cap de premsa dels Mossos, Mónica López, en el paper d’una sergent dels Mossos de Ripoll i Pablo Derqui, fent del major Josep Lluís Trapero, Cronos és una producció majoritàriament catalana, amb implicació de 3Cat, que ha dirigit González Molina (Pamplona, Navarra, 10.11.1975), responsable d’èxits comercials espanyols com A tres metros sobre el cielo (2010), Palmeras en la nieve (2015) i, adaptant ‘La trilogía del Baztán’, de Dolores Redondo, El guardián invisible (2017), Legado en los huesos (2019) i Ofrenda a la tormenta (2020). Aquest mateix 2026, ha presentat al Festival de Màlaga Mi querida Señorita, adaptació del film homònim de Jaime de Armiñán de 1972 (que protagonitzà José Luís López Vázquez). A més dels seus llargmetratges, González Molina és el creador i director de la sèrie de Movistar Paraíso (2021-2022), seguint la seva tasca televisiva en productes com Los hombres de Paco -en dirigí 28 episodis- (2005-2021), El barco -7 episodis- (2011-2013), Luna, el misterio de Calenda -2 episodis- (2012-2013), Bienvenidos al Lolita -6 episodis- (2014), La otra mirada -1 episodi- (2018-2019).
Producció: Catalunya i, molt minoritàriament, Espanya. Any: 2026. Durada: 1h58. Versió original: en català (80%) i espanyol. Estrena, també, en VO. Especificacions tècniques: en color.
Sinopsi: Barcelona, 17 d’agost de 2017. A quarts de cinc de la tarda, amb els carrers plens a vessar, es produeix un atemptat de terrorisme islamista a la Rambla. Mentre el caos s’apodera de la ciutat, la policia activa el dispositiu Cronos per capturar els responsables de l’atac. Durant els dies següents, les forces de seguretat lideren una operació contra rellotge, mentre la població respon unida amb tres paraules: «No tinc por».
Tràiler:
Amb: Enric Auquer (Jaume, directiu de l’operació dels Mossos d’Esquadra), Diana Gómez (Daniela, cap de premsa dels Mossos d’Esquadra), Mónica López (Anna, sergent dels Mossos d’Esquadra de Ripoll)), Pablo Derqui (Josep Lluís Trapero), Israel Elejalde, Xavi Saez (directiu de l’operació dels Mossos d’Esquadra, amb en Jaume), David Vert, Joan Pedrola, Mima Riera, José Pérez Ocaña, Marina Esteve, Moha Ben Moula, Ahmed Mehdi, Faouzia, Joan Amargós, Kidai Charkaoui Haitam (terrorista).
Guió: Alberto Marini, basat en un argument de Nacho Carretero, Arturo Lezcano i Alberto Marini. Muntatge: Verónica Callón. Fotografia: Pau Castejón Úbeda. Efectes visuals: Mónica García-Calderón Huerta (supervisió). Música original: Audrey Ismaël. So: James Muñoz (disseny i mescles). Càsting: Eva Leira, Yolanda Serrano. Maquillatge: Eva R. Fontenla. Perruqueria: Eva R. Fontenla. Vestuari: Olga Rodal, Irantzu Ortiz. Direcció artística: Marc Pou. Disseny de producció: Marc Pou.
Rodatge: durant vuit setmanes, a Barcelona (la Rambla, el Raval i Plaça de Catalunya), Mataró (Edifici de la Creu Blanca i les Cinc Sènies), Ripoll, Cambrils i Vilafranca del Penedés.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, ICAA, AlloCiné, My Movies. Dossiers de premsa: en espanyol.
Festival d’estrena mundial: No. Premi destacat: pendent. Festival de preestrena a Catalunya: No. I també: Altres reconeixements.
Informació: S’estrena “Cronos”, el thriller amb coproducció de 3Cat basat en els atemptats a la Rambla de Barcelona del 17A (3Cat), ‘Cronos’, el thriller que se propone contar los atentados del 17A «más allá del titular» (Agència EFE), Film Factory Nabs 2017 Barcelona Attacks Thriller ‘Operation Cronos’ From Nostromo, Beta, Fernando González Molina (Variety, 13.05.2025).
Direcció de producció: Laia Gómez Roig. Suprevisió de postproducció: Meritxell Abad. Producció: Mercedes Gamero, Pablo Nogueroles, Núria Valls, Adrián Guerra. Producció delegada de 3 Cat: Oriol Sala – Patau, Esther Dueñas Producció executiva: Merdeces Gamero, Núria Valls.
Companyies productores: Hogar Producción IAE -99%- (catalana), Nostromo Pictures SL -0,5%- (catalana), Beta Fiction Spain -0,5%-(espanyola). Coproducció: 3Cat. Amb la participació de: RTVE, Movistar Plus+, HBO Max. I el suport de: l’ICEC i l’ICAA
Mercat espanyol, DE: Beta Fiction Spain, E: 04.09.2026. Mercat francès, D: pendent, E: pendent. Mercat italià, D: pendent, E: pendent. Mercat EUA, D: pendent, E: pendent. Vendes internacionals: Film Factory Entertainment.
La projecten en VO: CineBaix (Sant Feliu de Llobregat), Cinemes Girona (Barcelona). En VO i algunes sessions en VOSE: Verdi (Barcelona)
La projecten en VOSE: Renoir Floridablanca (Barcelona), Cines Babel (València).
Cineclubs: pendent.
Comentari | Recull d’articles d’altri: Altres veus | Enllaç amb crítiques i articles en català d’estrenes de la setmana del 4 de setembre.
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PORTADA: Cartell del film, gentilesa de Beta Fiction Spain
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