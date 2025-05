Fitxa: “Centaures de la nit”, de Marc Recha

De Marc RECHA, “Centaures de la nit“.

Producció: Catalunya. Any: 2024. Durada: 1h45. Llengües: català, eslovè, italià.

Guió: Marc Recha, Nadine Lamari. Muntatge: Pablo Gil. Fotografia: Peter Zeitlinger. Música: Marc Parrot. Càsting: Macià Florit, Marc Recha. Direcció artística: Albert Arribas. Vestuari: Ester Palaudàries. Maquillatge: Marta Ruiz Sánchez.

Amb: Lluís Soler, Montse Germán, Muntsa Alcañiz, David Siscar, Marc Farré, Joan Carles Costa, Mahamadou Dambelleh, Raquel Ferri, Gabrile Grace.

Nota sinòptica: Es basa en la història real d’un fotògraf eslovè invident i tres monjos. Rodada al monestir de Poblet, a Tarragona, amb un elenc conformat en bona mesura per actors no professionals invidents, l’última obra d’en Marc Recha proposa una premissa suggeridora: un home a la caça d’unes relíquies amagades per uns monjos eslovens es retroba amb l’amor de la seva vida

Sinopsi: Un fotògraf cec, que capta les ànimes de les persones i els objectes, es queda encallat en un misteriós monestir de Catalunya amb un grup d’amics, també cecs. Allí veuen coses que altres no poden veure, una poesia de visió i fantasia.

Tràiler:

Distribuïdores i estrena als cines, DE: A Contracorriente, EE: 16.05.2025, DF: pendent, EF: pendent, DI: pendent, EI: pendent. Cines de referencia d’aquest blog: Cinema Truffaut (Girona), Espai Texas (Barcelona).

Festival i premis: Sitges 2025 – Noves Visions | Altres reconeixements.

En aquest blog, també: Comentari sobre la pel·lícula. I: Divendres s’estrena “Centaures de la nit”, de Marc Recha | Marc Recha presenta a Sitges 2024 “Centaures de la nit” | “Centaures de la nit”: un altre nou film de Marc Recha, amb misteri i giragonses de guió.

Recull d’articles d’altri sobre la pel·lícula: Altres veus.