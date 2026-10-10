Fitxa: ‘Ceniza en la boca’ — ‘Un goût de cendres’ (Diego Luna, 2026)

♦ Ceniza en la boca: coproducció catalana dirigida per l’actor mexicà Diego Luna, que s’ha posat novament darrere la càmera per a parlar de la Lucila (Anna Diaz), que emigra primer a Madrid i finalment acaba a Barcelona. «Basat en el llibre homònim de Brenda Navarro, la pel·lícula acompanya la Lucila, que va marxar de Mèxic a Madrid seguint els passos de la seva mare i per guanyar-se la vida com pot amb feines abusives mentre té cura d’un problemàtic germà petit, fins que un dia se’n cansa, fa les maletes, trenca amb la seva mare i marxa a Barcelona. Allà les feines són igual de precàries, però almenys viu en un pis amb altres noies i, sense càrregues familiars, pot sortir de festa, conèixer nois i sentir que viu la vida d’una noia de la seva edat, un somni que s’acaba quan la tragèdia truca a la porta. Sembla mentida que sigui un mexicà com Luna qui hagi acabat fent el millor retrat cinematogràfic de la immigració llatinoamericana a Catalunya» n’ha escrit Xavi Serra, al diari Ara.
Conegut especialment per la seva (dilatada ja) faceta d’actor, Diego Luna mena també des de fa anys carrera com a productor i director de televisió, teatre i cinema. Si bé als set anys ja va debutar als escenaris teatrals i durant força temps es va bregar en telenovel·les, curts i produccions bàsicament destinades al mercat cinematogràfic mexicà, va ser amb Y tu mamá también (Alfonso Cuarón, 2001), al costat del seu vell amic Gael García Bernal i Maribel Verdú, que va fer el salt definitiu, projectant-se internacionalment. Des d’aleshores, ha participat en més de 30 pel·lícules arreu del món, treballant amb directors com Steven Spielberg (The Terminal, 2004), Kevin Costner (Open Range, 2003), Woody Allen (A Rainy Day in New York, 2019), David Trueba (Soldados de Salamina, 2003), Harmony Korine (Mister Lonely, 2007), Gus Van Sant (Milk, 2008)… Mentrestant, no ha deixat de treballar al teatre i a la televisió. La seva participació a 21 capítols de la sèrie Narcos (2018-2020) li va valer una nominació als Critics Choice Awards; pel seu paper protagonista a 23 episodis de la sèrie dramàtica Andor (2022-2025), va ser nominat a un Globus d’Or i a un Critics Choice Award, tots dos en la categoria de millor actor principal; el 2024, arran de la seva interpretació a 6 programes de la minisèrie La Máquina, va tornar a ser nominat a un Globus d’Or, aquesta vegada en la categoria de millor actor secundari.
Nascut a Toluca (Estat de Mèxic) el 29.12.1979, és fill d’un escenògraf de Teatre, Cinema i Òpera i d’una dissenyadora de vestuari (que va morir d’accident de trànsit quan ell tenia només 2 anys). A les entrevistes que està concedint per presentar Ceniza en la boca, explica com l’ha marcat molt haver crescut amb l’absència materna i com això
Producció: Mèxic (55%), Catalunya (45%). Any: 2026. Durada: 1h38. Versió original: en espanyol, català, anglès. Especificacions tècniques: Color: pendent | Relació d’aspecte: 1:2.39 | So: 5.1.
Sinopsi: Buscant una vida millor, la Lucila (Anna Diaz) viatja amb el seu germà petit, Diego (Sergio Bautista), des de Mèxic per reunir-se amb la seva mare a Madrid, on treballa il·legalment des de fa vuit anys per mantenir-los. A la seva arribada, la vida que els espera resulta més dura del que s’havien imaginat.
Tràilers: VO, VOSF, VOSI, VOSA.
Amb: Anna Diaz (Lucila), Adriana Paz (Isabel), Sergio Bautista (Diego), Laura Gómez (Jimena), Teresa Lozano (Laura), Anna Alarcón (Sofia), Luisa Huertas (àvia), Irene Escolar, Guillermo Rios, Benny Emmanuel, Adriana Jacomé.
Guió: Diego Luna, Abia Castillo, Diego Rabasa; adaptació de la novel·la Ceniza en la boca de Brenda Navarro. Muntatge: Sofi Escudé. Fotografia: Damian Garcia. Efectes visuals: José Iván Olivares. Música original: Raquel García-Tomás. So: Miguel Hernández Montero (disseny), Raquel Belver Ramiro (so directe). Càsting: Luis Rosales, Mireia Juárez. Maquillatge: Alejandra Velarde. Perruqueria: Alejandra Velarde. Vestuari: Gabriela Fernandez. Direcció artística: Hania Robledo Richards, Asier Musitu | Ajudant de direcció: Tomás Manterola.
Rodatge: Del 13.02.2025 al 05.04.2025, entre Madrid (inclòs Mercado de Maravillas), Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i Cornellà de Llobregat després, a Ciutat de Mèxic. Notícies del rodatge: Camera & Light , 04.04.2025 (esp) | Madavenue, 04.04.2025 (esp) | Spain Film Commission* (esp/ang) |
Bases de dades: Catalan Films, Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, ICAA, AlloCiné, MyMovies.
Festival d’estrena mundial: Canes 2026 · Sessions Especials. Altres festivals destacats: Sant Sebastià 2026 · Horizontes Latinos i Toronto IFF 2026 · Centrepiece. Premi destacat: pendent. I també: Altres reconeixements.
Dossiers de premsa: en espanyol. Informació: Viquipèdia (cat), Wikipedia (esp), Wikipédia (fr), Wikipedia (it), Wikipedia (ang) | Variety · Etiqueta ‘Ashes’ (ang).
Direcció de producció: Albert Molins. Producció: Diego Luna, Inna Payán, Luis Salinas, Diego Rabasa, Valérie Delpierre.
Companyies productores: La Corriente del Golfo (mexicana), Animal de Luz (mexicana), Inicia Films (catalana), Perro Azul (mexicana).
Mercat espanyol, D: Avalon, E: 09.10.2026. Mercat francès, D: Damned Distribution, E: 10.03.2027. Mercat italià, D: pendent, E: pendent. Mercat EUA, D: Watermelon Pictures, E: pendent. Vendes internacionals: Luxbox.
La projecten en VO: CineBaix (St. Feliu de L.), Cinemes Girona (BCN), Zumzeig (BCN), Verdi (BCN), Screenbox (Lleida), CineCiutat (Palma), Cines Lys (València).
Altres cines, també en VO: Sucre (Vic), Aficine (Augusta – Palma), Sucre (Vila-real).
Cineclubs: pendent.
Informació, crítiques i articles en català d’estrenes de la setmana del 9 d’octubre de 2026 | Recull de publicacions, en diversos idiomes, sobre la pel·lícula (Altres veus) | Entrevistes i declaracions.
En aquest blog, també: Cròniques des de Canes 2026 sobre “Ceniza en la boca” — “Ashes” (Diego Luna, 2025).
Pendent.
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PORTADA: Cartell de la pel·lícula | Gentilesa d’Avalon (DE)
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