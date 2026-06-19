Fitxa: “Cas 137” – “Caso 137” – “Dossier 137” – “Il caso 137” (Dominik Moll, 2025)

♦ Avalada per 8 nominacions al premis César i per haver estat seleccionada a la Competició del Festival de Canes, Cas 137, de Dominik Moll, ens serveix «un retrat punyent de la violència policial que posa el focus en els mecanismes interns de la policia i en els dilemes ètics que afronten aquells que l’han d’investigar» [1]. La protagonista, encarnada per la molt premiada, excel·lent actriu Léa Drucker, és una agent d’Assumptes Interns de la Policia que ha d’investigar el fet que un noi ha estat greument ferit durant una tensa i caòtica manifestació a París. La història del film és fictícia, però s’inspira en diversos casos reals de les primeres protestes dels armilles grogues (Gilets Jaunes) el desembre de 2018.
Després de l’èxit de La nit del 12 (2022), el cineasta Dominik Moll, doncs, torna a endinsar-se al món de la policia, passant d’aquell grup d’Homicidis enfrontat a un cas no resolt -a partir del qual, Moll projectava tot un reflex de la societat-, a aquest altre d’ara, centrat en una investigació interna del cos, en què el cineasta, bastint un thriller que ha estat qualificat de modèlic i mantenint-se fidel a la precisió i la manera documentada que el caracteritzen, tracta cinematogràficament «l’ambigüitat moral i les zones grises del sistema» [1].
De Dominik MOLL, Dossier 137 — Cas 137 — Caso 137 — Il caso 137 – Case 137.
Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h55. Versió original: en francès.
Sinopsi: Aparentment, el dossier 137 és un cas com tants d’altres per a la Stéphanie, investigadora de l’IGPN, la policia dels policies. Una manifestació tensa, un jove ferit per un tret d’LBD, circumstàncies a aclarir per a establir-ne la responsabilitat. Però un element inesperat torbarà la Stéphanie, per a qui el dossier 137 passarà a ser més que un simple número.
AMB: Léa Drucker (Stéphanie Bertrand). A l’Inspecció General de la Policia Nacional -francesa- (IGPN): Jonathan Turnbull (Benoit Guérini), Mathilde Roehrich (Carole Delarue), Pascal Sangla (Marc), Claire Bodson (Valérie), Florence Viala (madame Jarry -comissària IGPN-), Hélène Alexandrinis (madame Nicollet -directiva IGPN-). Família de Stéphanie: Solàn Machado-Graner (Victor), Stanislas Merhar (Jérémy), Antonia Buresi (Noélie), Geneviève Mnich (la mare de l’Stéphanie), Christian Sinniger (el pare de l’Stéphanie). Família Girard: Sandra Colombo (Joëlle Girard), Côme Peronnet (Guillaume Girard), Valentin Campagne (Rémi Cordier), Mathilde Riu (Sonia Girard), Yannick Morzelle (Antonin Girard). A l’hotel: Guslagie Malanda (Alicia Mady), Gauthier Battoue (senyor Roussel), Laurent Bozzi (senyor Santoni), Aleksandra Yermak (senyora Gaziorek). Brigade de Recherche d’Intervention (BRI): Steve Driesen (comissari BRI), Théo Costa-Marini (Arnaud Lavallée), Théo Navarro Mussy (Mickael Fages), Gabriel Almaer (Michel Brzezenski), Alexandre Auvergne (Clément Garcia), Marc Lamigeon (Sébastien Jacquet). Forces de l’ordre: Yoann Blanc (antidisturbis que llança pedres), Samuel Churin (capità de la Brigada Anticriminal -BAC-), Grégoire Monsaingeon (cap del DAR), Kévin Debonne (major de la BAC), Gil de Murger (major de la Compagnie de sécurisation et d’intervention -CSI-), Etienne Guillou-Kervern (sindicalista de la policia).
Guió: Dominik Moll, Gilles Marchand. Muntatge: Laurent Rouan. Fotografia: Patrick Ghiringhelli. Música: Olivier Marguerit.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, Unifrance, MyMovies. Dossiers de premsa: Caso 137 | Dossier 137 | Case 137.
Festival d’estrena mundial: Canes 2025 · Competició. Premi destacat: César 2026 (Millor Actriu -Léa Druker-). I també: Altres reconeixements.
Informació: Wikipédia, Cineuropa 05.12.2024. Productores: Haut et Court (francesa), France 2 Cinéma (francesa).
Mercat espanyol, D: Filmin – cines, E: 19.06.2026. Mercat francès, D: Haut et Court, E: 19.11.2025. Mercat italià, D: Teodora Film, E: 16.04.2026. Mercat EUA, D: Film Movement, E: pendent. Vendes internacionals: Charades.
La projecten en VOSC: Cinema Truffaut (Girona), Espai Texas (Barcelona).
La projecten en VOSE: Cinema Maldà (Barcelona), CineCiutat (Palma), Cines Babel (València)
Cineclubs: pendent.
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PORTADA: cartell del film | Haut et Court.
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