Fitxa: “Blitz”, de Steve McQueen

De Steve McQUEEN, “Blitz“.

Producció: Anglaterra, EUA. Any: 2024. Durada: 2h.

Guió: Steve McQueen. Muntatge: Peter Sciberras. Fotografia: Yorick Le Saux. Música: Hans Zimmer. Càsting: Nina Gold. Disseny de producció: Adam Stockhausen.

Amb: Elliott Heffernan (George, el nen), Saoirse Ronan (Rita, la mare), Harris Dickinson (Jack, l’amic), Benjamin Clémentine (Ife, de protecció civil), Kathy Burke (Beryl), Paul Weller (Gerald, el pare de la Rita i avi d’en George), Stephen Graham (Albert, malfactor), Leigh Gill (Michael Davies), Mica Ricketts (Jess), CJ Beckford (Marcus).

Sinopsi: De l’alemany ‘Blitzkrieg’ ve el mot ‘Blitz’, que fa referència als atacs llampec de l’aviació nazi, durant la Segona Guerra Mundial, en què va bombardejar Londres i diverses ciutats angleses de manera repetida i intensa. La pel·lícula ens situa en aquella Londres, on s’ha organitzat una campanya d’evacuació massiva de nens, cap a pagès, perquè fugin dels constants bombardejos. La Rita, dona blanca anglesa, a qui agrada molt cantar, treballadora i mare d’un nen mulat, en George, fruit de la relació amb un animat xicot negre, que va desaparèixer víctima del racisme social i policial, viu amb son pare, afeccionat a tocar el piano, i el fill. Però el perill del atacs incessants que pateixen, amb tot el caos urbà que se’n deriva, la du a fer evacuar el seu estimadíssim George. Aquest menut, però, no està d’acord que l’allunyin de casa i, si bé puja al tren organitzat, no tarda a saltar-ne, quan ja són lluny de la ciutat, i comença així un viatge èpic de tornada a casa; mentre a Londres la gent es refugia com pot gairebé cada nit, als pocs indrets que troben, i de dia a la fàbrica no deixa d’haver-hi tensions socials, els equips de salvament i socors no paren de treballar entre les runes, els malfactors malden per aprofitar-se’n de la destrucció i robar el que poden d’entre els habitatges, comerços, establiments, sales de festes enderrocats per les bombes… És enmig d’aquest panorama desolador que informen la Rita de la fugida del nen i es posa a buscar-lo amb totes les seves forces; mentre en George, arribat a Londres, va perdut pels carrers i queda a mà de la gent, bona o dolenta, amb què va topant, sense renunciar en cap moment a voler tornar amb la seva família.

Tràiler: VO.

Enllaços: Tmdb, Wikipedia, Imdb, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd.

Estrena directa a plataformes: Apple TV+ el 22.11.2024. Disponible a: Movistar + (en VOSC).

Festival i premis: BFI London Film Festival – Gala Inaugural | BAFTA 2025 (3 nominacions: Pel·lícula Anglesa, Vestuari, So) | Altres reconeixements.

En aquest blog, també: Comentari sobre la pel·lícula.

Una altra veu sobre el film, ‘Blitz’: la invisibilitzada experiència negra durant la Segona Guerra Mundial, crítica d’Eulàlia Iglesias, al diari Ara: Pot resultar sorprenent que Steve McQueen, el responsable de títols com “Hunger”, “Shame” i “12 anys d’esclavitud” i un dels cineastes més estimulants del panorama actual, firmi un drama d’aires tradicionals ambientat en el Londres de la Segona Guerra Mundial. Amb “Blitz”, McQueen entronca amb el mestre Terence Davies en la seva evocació clàssica però en cap cas acadèmica de l’experiència popular dels britànics durant el conflicte bèl·lic que troba en la música popular una de les seves màximes expressions. I, sense subvertir aquest alè clàssic, introdueix en aquest imaginari històric la invisibilitzada experiència afrodescendent. De manera que aquesta pel·lícula produïda per a Apple TV+ no està tan lluny de “Small axe”, l’esplèndida sèrie que va firmar per a la BBC (..).

***

FOTOS: “Blitz” (Apple TV+)