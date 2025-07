Fitxa: “Black Dog”, de Guan Hu

De GUAN Hu, “Black Dog” / “Gou Zhen”.

Producció: Xina. Any: 2024. Durada: 1h56.

Guió: Guan Hu, Ge Rui, Wu Bing; a partir d’una història de Guan Hu. Muntatge: Li Weiwen. Fotografia: Gao Weizhe. Música: Breton Vivian. Càsting: Cang Zi, Guo Bao. Direcció artística: Li Chang.

Amb: Eddie Peng (Lang Yonghui), Tong Liya (Putao), Jia Zhang-ke (oncle Yao), Zhou You (Nie Shili), Hu Xiaoguang (carnisser Hu), Wang Yiquan (policia Liu), Niu Ben (senyor Camel), Yin Yuanzhang (propietari de restaurant).

FOTO: “Black Dog” (© The Seventh Art Pictures – Memento)

Sinopsi: A la vora del desert de Gobi, al nord-oest de la Xina, en Lang torna a la seva ciutat natal després de ser alliberat de la presó. Tot treballant amb l’equip local de patrulla canina per netejar la ciutat dels gossos de carrer abans dels Jocs Olímpics de 2008, havia establert una connexió poc probable amb un gos negre. Aquestes dues ànimes solitàries ara emprenen un nou viatge juntes.

Tràilers: VOSE, VOSF, VI.

FOTO: “Black Dog” (© The Seventh Art Pictures – Memento)

Distribuïdores i estrena als cines, DE: Surtsey Films, EE: 04.07.2025, DF: Memento, EF: 05.03.2025, DI: Movies Inspired, EI: 27.02.2025. Cines de referencia d’aquest blog: Cinema Truffaut (Girona).

Festival i premis: Canes 2024 – Un Certain Regard (Premi Un Certain Regard; Grand Prix de la Plam Dog 2024 per a Eddie Peng, l’actor -humà-) | Altres reconeixements.

FOTO: Guan Hu (© duchili – Memento)

El director: Guan Hu, graduat de la promoció de l’any 1991 de l’Acadèmia de Cinema de Beijing, es va convertir en el director més jove del Beijing Film Studio. A la dècada de 1990, en Guan va dirigir un bon grapat de pel·lícules fent-se un nom com a veu important de la sisena generació, sobretot amb el seu debut, “Dirt” / “Tou fa luan le” (1995) -nens que creixen junts en un pati de Pequín fan diverses carreres-. Es tracta d’un cineasta amb més de vint títols, entre pel·lícules i sèries televisives, que ha freqüentat molt festivals asiàtics, especialment xinesos, tot i que el 2009 va tenir “Don niu” seleccionat a Orizzonti de la Mostra de Venècia -es tracta d’un drama en què un camperol xinès té la responsabilitat de protegir la vaca lletera especial del seu poble durant un hivern especialment dur el 1940-. De la seva filmografia se’n destaca els drames “Mr. Six” / “Lao pao er” (2015) -en què un home molt respectat que viu al que queda de l’antic Beijing intenta exonerar el seu fill dels seus mals amb els seus propis mètodes i creences- i “The Eight Hundred” / “Ba bai” (2020) -ambientada a Shanghai el 1937, quan 800 soldats xinesos van lluitar sota setge des d’un magatzem al mig del camp de batalla de la ciutat, completament envoltats per l’exèrcit japonès-.

***

***

FOTO DE L’APUNT: Cartell francès de “Black Dog” (Memento)