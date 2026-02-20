Fitxa: “Balandrau, vent salvatge”, de Fernando Trullols

♦ “Balandrau, vent salvatge“, que recrea en clau de ficció dramàtica espectacular la tragèdia del 30 de desembre de 2000 al massís del Baladrau, és una producció important, una aposta comercial adreçada al que se’n diu ‘gran públic’, que «s’ha rodat en espais naturals de la Vall de Boí, Camprodón i a les estacions d’esquí de Boí Taüll, Vallter 2000 i Port Ainé. Per a recrear les seqüències més impactants s’ha comptat amb la col·laboració dels bombers i l’assessorament d’experts en rescats. Així mateix, la recreació de la tempesta ha comptat amb els millors professionals del sector, sent un dels rodatges de major complexitat tècnica del cinema català.». Basada en el llibre Tres nits de torb i un cap d’any, de Jordi Cruz, ha comptat amb la implicació total de les productores de films reeixits com “Alcarràs” o sèries de molt gran èxit com “Crims”que ja van fer possible el documental Balandrau, infern glaçat, que, emès per TV3 el 2021, va tenir una audiència impressionant.
De Fernando TRULLOLS, Balandrau, vent salvatge — Balandrau, viento salvaje — .
Producció: Catalunya (Lastor Media, Vilaüt Films, Goroka Contents). Any: 2026. Durada: 1h56. Versió original: en català.
Sinopsi: El 30 de desembre del 2000, una colla d’amics es disposa a fer l’ascens al Balandrau. El sol acompanya aquests muntanyencs fins que, en qüestió de minuts, tot canvia de manera imprevisible. Un vent salvatge conegut com a torb desencadena la pitjor tempesta de la història dels Pirineus.
Tràiler:
FOTO
Amb: Álvaro Cervantes (Josep Maria), Bruna Cusí (Mònica), Marc Martínez (Siscu), Edu Lloveras (Oriol), Pep Ambrós (Peo), Francesc Garrido (Artur), Àgata Roca (Matilde), Anna Moliner (Elena), Jan Buxaderas (Bernat).
Guió: Danielle Schleif, basat en el llibre Tres nits de torb i un cap d’any, de Jordi Cruz . Muntatge: Ana Charte Isa. Fotografia: Miquel Prohens. Música: Arnau Bataller. So: Laura Díez (disseny), Laia Picón (disseny), Julia Benach Obradors (so directe), Yasmina Praderas (mescles finals). Efectes especials: Pau Costa, Javier Jal / Antaviana Films. Càsting: Irene Roqué. Vestuari: Vinyet Escobar. Direcció artística: Josep Rosell. Direcció de producció: Laia Gómez.
Enllaços: Catalan Films, Tmdb, Imdb, Letterboxd, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.
Festivals i premis: pendent.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: Filmax, E: 20.02.2026. Mercat francès, D: pendent, E: pendent. Mercat italià, D: pendent, E: pendent. Mercat EUA, D: pendent, E: pendent. Vendes internacionals: Filmax International Sales*.
Cines de referència d’aquest blog, on s’estrena en versió original (en català): Cinema Truffaut (Girona), CineBaix (Sant Feliu de Llobregat), Cinemes Girona (Barcelona), Espai Texas -aviat- (Barcelona).
Cines de referència on s’estrena en versió original en català subtitulada en castellà (VOSE): Cines Lys (València).
Altres cines on s’estrena també en versió original (en català): JCA Cinemes Lleida – Alpicat (Alpicat), Cinemes Amposta (Amposta), Ocine Arenys (Arenys de Mar), Centre Parroquial d’Argentona (Argentona), Ocine Màgic (Badalona), Cinesa Diagonal (Barcelona), Cinesa SOM Multiespai (Barcelona),Arenas Multicines (Barcelona), Balmes Multicines (Barcelona), Bosque Multicines (Barcelona), Glòries Multicines (Barcelona), Cine Yelmo Westfield La Maquinista (Barcelona), Ocine Blanes (Blanes), Cinema Casal Camprodoní (Camprodon), Cines FULL (Cornellà de Llobregat), Cinemes Illa Carlemany (Escaldes Engordany), ACEC CAT Cines (Figueres), Ocine Girona (Girona), Ocine Granollers – El Nord (Granollers), ACEC Cines Filmax Gran Via (l’Hospitalet de Llobregat), Ocine Premium Lleida (Lleida), ScreenBox Funatic (Lleida), ACEC Cines Bages Centre (Manresa), Kinépolis Mataró Parc (Mataró), ACEC Cines Olot (Olot), Ocine Platja d’Aro – Parc d’Aro (Platja d’Aro), Cinema l’Amistat (Premià de Mar), Cines Axion (Reus), Ocine Roquetes (Roquetes), Cinemes Roses (Roses), ACEC Cines Imperial (Sabadell), ACEC Multicinemes Eix Macià (Sabadell), Cinemes Can Castellet (Sant Boi de Llobregat), Cinemes Sant Cugat (Sant Cugat del Vallès), Ocine Tarragona – Les Gavarres (Tarragona), Cinemes Majèstic (Tàrrega), Cinema Catalunya (Terrassa),Cinesa Parc Vallès (Terrassa), JCA Cinemes Tarragona – Valls (Valls), Ocine El Vendrell – Les Mates (el Vendrell), Multicines Sucre (Vic), Cinemes Kubrick (Vilafranca del Penedès), Odeon Multicines Vilanova (Vilanova i la Geltrú), Ocine Vila-seca – Port Halley (Vila-seca)
Cineclubs: pendent.
El 20 de febrer s’estrena “Balandrau, vent salvatge” | Comentari | Recull d’articles d’altri: Altres veus.
–
FOTO DE PORTADA: Cartell del film (Filmax)
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!