Fitxa: “As liñas descontinuas” – “Las líneas discontinuas”(Anxos Fazáns, 2025)

♦ «As liñas descontinuas és una pel·lícula sobre la tendresa, sobre la bellesa que apareix quan permetem que les persones que ens envolten ens travessin. En aquesta pel·lícula, un noi trans i una dona de més de 50 anys creen un espai en què compartir les seves pors i desitjos. Vaig imaginar aquesta història inspirant-me en una notícia real llegida en un diari. Amb aquest punt de partida, vaig voler imaginar uns personatges i un univers propis. Aquesta pel·lícula és una cançó d’amor. Un conte. Un breu encontre», ha declarat la seva autora, Anxos Fazáns (Pontevedra, 1992), que «té un màster en Direcció de Cinema per l’ESCAC i d’Art Contemporani per la Universidad de Vigo. Ha dirigit diversos curtmetratges, seleccionats a [divrsos] certàmens i un llargmetratge, A estación violenta (2018), [seleccionat al D’A i altres festivals]. Combina la creació amb l’educació, i ha format part, entre altres, de l’equip docent del grau de Comunicació Audiovisual de l’UVigo» (D’A).
D’ Anxos FAZÁNS, As liñas descontinuas — Las líneas discontínuas — The Dashed Lines.
Producció: Galícia (Setima) -50%-, Espanya (Elamedia*) -50%-. Any: 2025. Durada: 1h30. Versió original: en gallec.
Sinopsi: La Bea és una dona de 50 anys que s’està separant del marit. El dia que ha de deixar la casa on ha viscut durant els últims vint anys, arriba i s’ho troba tot capgirat i un dels lladres dormint al seu llit. En Denís és un home trans de 28 anys que, tot i haver cursat una carrera, lluita contra la precarietat laboral i la manca d’oportunitats. Després de passar tres dies junts, cadascú ha de seguir el seu propi camí. Quan reprenen les seves vides, ja no són els mateixos.
Amb: Mara Sánchez (Bea), Adam Prieto (Denis), Alberto Rolán (Alfonso), Ana Fórneas (Iria), Lídia Veiga (Lidia), Mónica García (Sole).
Guió: Anxos Fazáns, Ian de la Rosa. Muntatge: Diana Toucedo, Laura Piñeiro. Fotografia: Sandra Roca. Música original: Xavier Bértolo. So: David Machado (disseny i mescles de so), Xavier Souto (so directe). Càsting: Sonia Méndez. Vestuari: Uxía P. Vaello. Disseny de producció: Inés Rodríguez Sacristán. Direcció de producció: Silvia Fuentes, Nati Juncal.
Festivals i premis: Xixon 2025 (Millor Guió, Millor Pel·lícula Espanyola) | Tallin Black Nights Film Festival -PÖFF- 2025 | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: Sideral Cinema, E: 20.02.2026. Mercat francès, D: pendent, E: pendent. Mercat italià, D: pendent, E: pendent. Mercat EUA, D: pendent, E: pendent. Vendes internacionals: Sideral Cinema Sales.
