Fitxa: “Ariel”, de Lois Patiño

De Lois PATIÑO, “Ariel”.
Producció: Galícia -70%- (Filmika Galaika), Portugal -30%- (Bando à Parte*). Any: 2025. Durada: 1h45. Versió original: castellà, gallec, portuguès.
Sinopsi: L’Agustina, una actriu argentina, va a les Açores per a interpretar La tempestat de William Shakespeare, però en arribar no hi ha cap rastre de la companyia ni del teatre. Després de conèixer l’enigmàtica Ariel, descobreix que la peça ja ha començat: l’illa sencera és un gran teatre i els seus habitants són personatges immersos en un estrany encanteri.
Tràiler:
Amb: Agustina Muñoz (Agustina), Irene Escolar (Ariel), Hugo Torres (Esteve), José Díaz (Tríncul), Marta Pazos (Voadora), Susana Salema (Pròsper), César Lima (Caliban 1), Felipe Porteiro (Caliban 2).
Guió: Lois Patiño, a partir de la idea de Matías Piñeiro i Lois Patiño, d’explorar La tempestat de Shakespeare des de la perspectiva del personatge Ariel, l’esperit de l’aire. Muntatge: Lois Patiño. Fotografia: Ión de Sosa. So: Xabier Erquizia. Direcció artística: Cora Patiño.
Enllaços: Tmdb, Imdb, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd. Dossier de premsa: DdP_esp.
Festivals i premis: Rotterdam 2025 | Atlàntida Mallorca Film Festival 2025 | Londres BFI FF 2025 | Karlovy Vary 2025 | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: Atalante, E: 24.12.2025.
Perfil de Lois Patiño | Comentari | Recull d’articles d’altri: Altres veus | Entrevistes i declaracions.
FOTOS: Ariel (Atalante Cinema)
