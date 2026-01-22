Fitxa: “Arco”, d’Ugo Bienvenu

♦ Film d’animació, ciència-ficció i aventures, multipremiat, òpera prima del dibuixant Ugo Bienvenu, gran defensor del 2D, del dibuix a mà, que només recorre puntualment al 3D i que ha manifestat: “Després d’haver escrit i dirigit diversos curtmetratges, videoclips i algunes novel·les gràfiques de ciència-ficció per a adults, vaig voler escriure una pel·lícula familiar del mateix gènere, una pel·lícula per compartir amb els nostres fills, amb una narrativa cristal·lina, similar a les històries d’aventures que ens van marcar quan érem més joves i que són, d’alguna manera, el nostre punt en comú”.
D’ Ugo BIENVENU, Arco.
Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h28. Versió original: en francès.
Sinopsi: L’any 2075, l’Iris, una nena de 10 anys, veu caure del cel un noi misteriós amb un vestit de colors de l’arc de Sant Martí. És l’Arco (de 12 anys), que ve d’un futur llunyà i idíl·lic on és possible viatjar en el temps. L’Iris l’acull i farà tot el que calgui per ajudar-lo a tornar a enviar-lo de tornada a la seva època, a casa.
Amb: les veus de Margot Ringard Oldra (Iris), Oscar Tresanini (Arco), Nathanaël Perrot (Clifford), Alma Jodorowsky (Jeanne/Mikki), Swann Arlaud (Tom/Mikki), Vincent Macaigne (Dougie), Louis Garrel (Stewie), William Lebghil (Frankie), Oxmo Puccino (el pare d’Arco), Sophie Mas (la mare d’Arco). I les de Natalie Portman, Flea, Mark Ruffalo, Will Ferrell.
Guió: Ugo Bienvenu, Félix de Givry. Direcció artística i disseny de personatges: Ugo Bienvenu. Supervisió artística: Félix de Givry. Storyboard: Ugo Bienvenu, Adam Sillard, Jocelyn Charles, Tamerlan Bekmurzayev. Direcció de l’animació: Adam Sillard. Muntatge: Nathan Jacquard. Música: Arnaud Toulon. So: Fanny Bricoteau, Andrea Ferrara. Càsting: Elsa Pharaon. Productors, entre altres: Natalie Portman.
Festivals i premis: Canes 2025 – Sessions Especials | Annecy 2025 – Secció Oficial (Millor Pel·lícula, Millor Música) | Toronto 2025 | Sitges 2025 – Sitges Collection (Premi del Públic secció Sitges Collection) | Premis EFA Cinema Europeu (Millor Film d’Animació i 2 nominacions: Millor Pel·lícula i al Premi del Públic Jove) | Globus d’Or (Nominada Millor Film d’Animació) | Oscar 2026 (Nominada Millor Film d’Animació) | Altres reconeixements.
