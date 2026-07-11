Fitxa: “Andy” (Román Parrado, 2026)

♦ «Andy és una road movie vibrant, amb el pols d’un thriller, que acompanya el viatge de l’Andrea, una nena que adopta el nom d’Andy per protegir-se en el seu camí cap al nord», explica el director Román Parrado. Aquesta menuda té 12 anys i vol retrobar la mare, a qui no veu des de fa molt, i per això, acompanyada d’un nen de 10 anys, ha de travessar Mèxic de sud a nord, recorrent territoris controlats per traficants i policies, fins arribar a la frontera amb els Estats Units i entrar-hi… Ella «sap que el perill l’assetja a cada parada i en cada mirada, i aquesta amenaça constant impregna de tensió cadascuna de les seves decisions. Però no s’amaga: observa, aprèn i s’adapta. Astuta i resilient, afronta cada obstacle amb determinació, reivindicant el seu lloc en un món que intenta deixar-la enrere. Durant el trajecte coneix en Fernando, un nen més inexpert i innocent, amb qui descobreix que, davant l’assetjament dels perills, de vegades n’hi ha prou amb una mà amiga per continuar endavant» (§).
Graduat a la Universitat Pompeu Fabra, en Román Parrado hi va dirigir els seus primers curtmetratges i és, a casa nostra, especialment conegut per la seva òpera prima 14 Days with Victor — 14 dies amb Víctor (2010), presentada a l’Atlàntida Film Festival i seleccionada a la Secció Oficial del Festival de Sitges, que FilminCat qualifica de ficció de terror «d’una fisicitat extrema, que explora els límits de l’art, converteix la pell i la carn en llenços i s’endinsa en el terreny del dolor, tant físic com psicològic». Abans, però, ja havia realitzat la TV Movie Caps rapats (2004) i, el vincle amb el món televisiu, és pràcticament constant al llarg de la seva trajectòria de ja 22 anys, dirigint-hi ficcions, documentals, sèries, minisèries, per TVC (ara, 3Cat), TVE, Movistar+ i Netflix. Va guanyar el Gaudí a la Millor TV Movie amb Ebre, del bressol a la batalla (2016), categoria en què també va tenir nominada Èxode (2019). Entre 2019 i 2021, ha realitzat 13 episodis del programa Salvados -entre els quals “Escucha, Pablo Iglesias”, “Las dos Bolívias”, “El método Merkel”, “La gran Família de VOX”…-. Amb Carles Porta a la producció i per a RTVE, ha dirigit la minisèrie El asesino de la baraja — L’assassí de la baralla (2022) i els seus darrers treballs, abans d’encarar Andy, han estat El Rey del Cachopo (2024), per a Netflix, i, per a Abacus, la telesèrie de ficció Jo mai mai (2024-2025), signada amb Sílvia Quer i Uri García. «Sempre he treballat a la cruïlla entre la ficció i el documental –diu Román Parrado-. He dirigit pel·lícules, sèries i telefilms, però gran part de la meva carrera ha estat vinculada al documental i a la televisió de no-ficció, especialment al periodisme narratiu. Durant tres anys i mig, vaig ser cap de producció del programa «Salvados», on vaig dirigir nombrosos documentals periodístics. Va ser allà on em vaig adonar d’una cosa que, amb el temps, es va convertir en una obsessió creativa: la realitat sovint posseeix un poder cinematogràfic que és impossible de replicar a través de la ficció». I és així que, parlant d’Andy, remarca: «La ficció no [hi] pretén imitar la realitat: hi conviu. Tot el que passa en segon terme a Andy és real. L’experiment va ser exigent i imprevisible, però és precisament això el que fa que la pel·lícula respiri autenticitat». I, segons la publicitat de la pel·lícula, Andy és «Una road movie que explica la història real de milers de persones».
Producció: País Basc. Any: 2026. Durada: 1h47. Versió original: en espanyol. Especificacions tècniques: Color, format 2.39:1, so 5.1.
Sinopsi: En la foscor d’un immens pati ferroviari de Mèxic, l’Andy, una nena de 12 anys, emprèn un viatge perillós cap als Estats Units. Al costat seu hi ha en Fernando, un nen de 10 anys amb qui forja una amistat entre trens de mercaderies, batudes migratòries i refugis improvisats. El seu objectiu és arribar a la frontera i retrobar-se amb la seva mare, a qui no veu des de fa sis anys.
Tràiler:
Amb: Leslie Vázquez Gómez (Andy), Emiliano López Quintana (Fernando), Carlos García (Walter), Carmen Coronado (Mónica), Osvaldo Sánchez (Santiago).
Guió: Alfred Pérez Fargas, Roger Danès, Román Parrado. Muntatge: Joan Solsona. Fotografia: Joan Giralt, Román Parrado. Música original: Asier Renteria . So: Asier Renteria (disseny), Dani Zacarias (mescles), Ángel Ávalos (so directe). Càsting: Rodolfo Nevárez. Maquillatge, perruqueria i vestuari: Jorge Rubio. Direcció artística: Andrés Paz. Ajudant de direcció: Guillem Coma Font.
Rodatge: en localitzacions mexicanes a Ciudad Hidalgo, río Suchiate, Tapachula, San Carlos, Empalme, Hermosillo, Nogales, Santa Cruz, La Arizon.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, ICAA, AlloCiné, My Movies.
Festival d’estrena mundial: Festival de Màlaga 2026 · Fora de Concurs. Premi destacat: pendent. I també: Altres reconeixements.
Dossiers de premsa: en espanyol.
Direcció de producció: Gabriel Cosio Torregrosa, Almudena Cormenzana. Producció delegada: Gabriel Cosio Torregrosa. Producció: Ibón Cormenzana. Producció executiva: Manuela Vellés.
Companyies productores: Mundo Cero Crea* (basca), Mundo Cero Bat, A.I.E. (basca)
Mercat espanyol, D: Sideral Cinema, E: 10.07.2026. Mercat francès, D: pendent, E: pendent. Mercat italià, D: pendent, E: pendent. Mercat EUA, D: pendent, E: pendent. Vendes internacionals: pendent.
La projecten en VOE: Espai Texas (Barcelona), Cinemes Girona (Barcelona), Cinema Maldà (Barcelona), Cines Babel (València).
Cineclubs: pendent.
Comentari | Recull d’articles d’altri: Altres veus | Enllaç amb crítiques i articles en català sobre estrenes del 10 de juliol.
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PORTADA: Cartell del film (Sideral Cinema)
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