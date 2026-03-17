Fitxa: “Amarga Navidad” (Pedro Almodóvar, 2026)

♦ L’Almodóvar torna. I ho fa amb una nova “autoficció”, en què l’actor argentí Leonardo Sbaraglia ve a ser una mena d’alter ego del manxec: l’Sbaraglia hi interpreta un cineasta veterà i guardonat que és en hores baixes i escriu un guió (de ficció) a partir de les vivències (reals) dels que l’envolten. De manera sembla que pèl juganera, autocomplaent i fins a cert punt cruel amb ell mateix, l’Almodóvar no s’està de fer picades d’ullet als tòpics del seu cinema i tracta de com la vida i la ficció estan unides d’una manera indissoluble, fins i tot dolorosa en ocasions.”Amarga Navidad” (títol que correspon al d’una ranxera i amb el qual s’homenatja novament a Chavela Vargas), es dona per fet que serà al Festival de Canes el proper mes de maig, probablement rebuda amb tots els honors.
De Pedro ALMODÓVAR, Amarga Navidad — Bitter Christmas.
Producció: Espanya. Any: 2026. Durada: 1h51. Versió original: en castellà.
Sinopsi: L’Elsa (Bárbara Lennie) és una directora de publicitat la mare de la qual mor durant un llarg pont del mes de desembre. Troba refugi en la feina, tot i que en realitat és més aviat una fugida cap endavant. Treballa sense parar i, sense adonar-se’n, no es concedeix el temps necessari per fer el dol per l’absència materna. Fins que una crisi de pànic l’obliga a aturar-se i a imposar-se un descans. La seva parella, en Bonifacio (Patrick Criado), és el seu punt de suport en aquests moments de crisi. L’Elsa decideix anar a l’illa de Lanzarote acompanyada de la seva amiga Patrícia (Victoria Luengo), que també necessita allunyar-se de Madrid, mentre que en Bonifacio es queda a la ciutat. La història d’aquests tres personatges, i alguns més, es narra en paral·lel amb la del guionista i director de cinema Raúl Durán (Leonardo Sbaraglia), tot entrellaçant ficció i realitat.
Amb: Bárbara Lennie (Elsa), Leonardo Sbaraglia (Raúl Duran), Aitana Sánchez-Gijón (Mónica), Victoria Luengo (Patricia), Patrick Criado (Bonifacio), Milena Smit (Natalia), Quim Gutiérrez (Santi), Rossy de Palma (Gabriela), Carmen Machi (doctora), Gloria Muñoz (la mare de l’Elsa), Antonio Araque.
Guió: Pedro Almodóvar. Muntatge: Teresa Font. Fotografia: Pau Esteve Birba. Música original: Alberto Iglesias. So: Sergio Bürmann. Càsting: Eva Leira, Yolanda Serrano. Vestuari: Paco Delgado. Direcció artística: Isabel Peinado. Disseny de producció: Antxón Gómez. Direcció de producció: Gador Camacho.
Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, MyMovies, ICAA.
Festivals i premis: CANES 2026 [es dona per segur] | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: Warner Bros., E: 20.03.2026. Mercat francès, D: Pathé Films, E: pendent. Mercat italià, D: Warner Bros. Italia*, E: 21.05.2026. Mercat EUA, D: Sony Pictures Classics, E: pendent. Vendes internacionals: Film Factory Entertainment.
