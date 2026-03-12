Fitxa: “Águilas de El Cairo” — “Les Aigles de la République” — “Le aquile della Repubblica” (Tarik Saleh, 2025)

♦ Tercera part de la ‘Trilogia d’El Caire’ del cineasta suec, d’arrels egípcies, Tarik Saleh. Fill de mare sueca i pare egipci, en Tarik Saleh va nàixer a Estocolm. Ha estat artista de grafiti i presentador de televisió. Cinematogràficament es mostra molt interessat pel país patern: és conegut per El Caire confidencial (2017), el «thriller policíac ambientat a El Caire, que retrata l’estat de corrupció generalitzada i el malestar social a l’Egipte immediatament previ a la revolució de la plaça Tahir, de 25 de gener de 2011»– i per La conspiració a El Caire (2022), «denúncia en forma de thriller, crítica demolidora de la corrupció i les lluites de poder entre religió i Estat a l’Egipte contemporani». En aquest seu tercer ‘thriller polític’, se centra en un actor famós de la ciutat, que cau en desgràcia i es veu obligat a acceptar una “proposta” del règim…
De Tarik SALEH, Eagles of the Republic — Águilas de El Cairo — Les Aigles de la République —
Producció: Suècia, França, Dinamarca, Finlàndia. Any: 2025. Durada: 2h07. Versió original: en àrab.
Sinopsi: D’un dia per altre, l‘actor més adorat d’Egipte, George (Fahmy) El-Nabawy, cau en desgràcia davant les autoritat. A punt de perdre-ho tot, en George es veu obligat a acceptar el paper del President en un biopic hagiogràfic. Aleshores es troba projectat al cercle més tancat del poder i ràpidament s’adona que no només corre el risc de perdre l’ànima, sinó que s’ha llançat literalment a una perillosa dansa de la mort.
Tràilers: VOSE, VOSF, VI, VOSA.
Amb: Fares Fares (George El-Nabawy Fahmy), Lyna Khoudri (Donya), Zineb Triki (Suzanne), Amr Waked (Dr. Manssour), Sherwan Haji (Yasser Islam), Suhaib Nashwan (Ramy), Cherien Dabis (Rula), Hassan El Sayed (bisbe copte).
Guió: Tarik Saleh. Muntatge: Theis Schmidt. Fotografia: Pierre Aïm. Música original: Alexandre Desplat. So: Sonat Hancer, Hans Møller, Peter Storm Wich. Càsting: Giovanni Lelli, Meriem Amari. Vestuari: Virginie Montel. Direcció artística: Zineb Andress Arraki, Sıla Karakaya. Disseny de producció: Roger Rosenberg.
Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, MyMovies, Chaos Reign. Dossiers de premsa: pendent.
Festivals i premis: Toronto IFF 2025 – Centrepiece | Canes 2025 – Competició | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: BTeam, E: 13.03.2026. Mercat francès, D: Memento Films, E: 12.11.2025. Mercat italià, D: Movies Inspired, E: 05.02.2026. Mercat EUA, D: Cohen Media Group, E: restringida, 17.04.2026. Vendes internacionals: Playtime.
La projecten en VOSE: Cinemes Girona -a partir del 16.03.2026- (Barcelona), Verdi (Barcelona), Renoir Floridablanca (Barcelona), CineCiutat (Palma), Cines Babel (València). Algunes sessions en VOSE: CineBaix (Sant Feliu de Llobregat).
Cineclubs: pendent.
Comentari | Recull d’articles d’altri: Altres veus.
—
FOTO DE PORTADA: cartell internacional del film (Playtime)
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!