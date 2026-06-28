Fitxa: “A Pale View of Hills” – ” Pálida luz en las colinas” – “Lumière pâle sur les collines” (Kei Ishikawa, 2025)

♦ Una pàl·lida vista dels turons, la primera novel·la de l’escriptor anglès d’origen japonès, el premi Nobel Kazuo Ishiguro, ha estat duta a la pantalla per Kei Ishikawa. Ambientada inicialment a l’Anglaterra de 1982, aviat “viatja” al Japó dels anys cinquanta, a cavall dels records d’una vídua, l’Etsuko, que, amb la seva filla Niki, rememora la joventut a Nagasaki i evoca un passat de relacions i decisions que van marcar per sempre la seva vida i la de les filles. Uns records que, a mesura que sobreïxen, més fan evident que amaguen secrets…
Kei Ishikawa (Toyohashi, Aichi, Japó, 320.06.1977), director, guionista i muntador del film, gaudeix d’un cert reconeixement al seu país. Va tenir l’òpera prima Gukôroku (2016) seleccionada a la secció Orizzonti del Festival de Venècia, on tornà amb Aru otoko (2022). «Hi ha directors que construeixen mons. D’altres construeixen preguntes. Kei Ishikawa pertany a aquesta segona categoria. Des de la seva irrupció en el panorama internacional amb “Gukoroku”, el seu cinema ha anat configurant una de les exploracions més lúcides i pertorbadores sobre la memòria, la identitat i la culpa del cinema japonès contemporani. L’estrena (..) de A Pale View of Hills, adaptació de la primera novel·la de Kazuo Ishiguro, és una ocasió privilegiada per recórrer una filmografia encara breu, però extraordinàriament coherent. Vista en conjunt, l’obra d’Ishikawa sembla guiada per una mateixa intuïció: la idea que tota existència humana es fonamenta en relats incomplets, records fragmentaris i veritats que mai no acaben de revelar-se del tot» (§).
De Kei ISHIKAWA, A Pale View of Hills — Pálida luz en las colinas — Lumière pâle sur les collines — Tôi yama-nami no hikari.
Producció: Japó, Regne Unit, Polònia. Any: 2025. Durada: 2h03. Versió original: en japonès i anglès.
Sinopsi: Anglaterra, 1982. Una noia anglojaponesa decideix escriure un llibre sobre la vida de la seva mare, l’Etsuko, marcada pels anys de la postguerra a Nagasaki i perseguida pel suïcidi de la seva filla gran. L’Etsuko comença a relatar els records de trenta anys enrere, durant el seu primer embaràs, quan va entaular amistat amb la més solitària de les seves veïnes, la Sachiko, una jove vídua que criava sola la seva filla. A mesura que avancen les converses, l’escriptora detecta certes discrepàncies en els records de la seva mare… Els fantasmes del seu passat continuen presents: silenciosos, però persistents.
Tràilers: VOSE, VOSF, VOSI, VOSA.
Amb: Suzu Hirose (Etsuko, als anys cinquanta), Fumi Nikaidô (Sachiko), Yoh Yoshida (Etsuko, als anys vuitanta), Camilla Aiko (Niki), Kôhei Matsushita (Jiro Ogata), Tomokazu Miura (Seiji Ogata), Rie Shibata (Fujiwara), Daichi Watanabe (Shigeo Matsuda), Lynette Edwards (senyora Waters), Romain Danna (Frank).
Guió: Kei Ishikawa, basat en la novel·la Una pàl·lida vista dels turons, de Kazuo Ishiguro. Muntatge: Kei Ishikawa. Fotografia: Piotr Niemyjski. Música original: Paweł Mykietyn.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, MyMovies. Dossiers de premsa: pendent.
Festival d’estrena mundial: Canes 2025 · Un Certain Regard. Premi destacat: pendent. Festival de preestrena a Catalunya: BCN FF 2026 I també: Altres reconeixements.
Informació: Wikipedia; Cine Asia → Kei Ishikawa. Productores: Bunbuku (japonesa), Number 9 Films (anglesa), Lava Films (polonesa).
Mercat espanyol, D: Selecta Visión, E: 26.06.2026. Mercat francès, D: Metropolitan Filmexport, E: 15.10.2025. Mercat italià, D: pendent, E: pendent. Mercat EUA, D: pendent, E: pendent. Vendes internacionals: Gaga Corporation.
La projecten en VOSC: pendent.
La projecten en VOSE: pendent.
Cineclubs: pendent.
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PORTADA: Cartell del film
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