Fitxa: “A la deriva” / “Les feux sauvages” / “Generazione romantica” / “Caught by the Tides”, de Jia Zhang-ke

De Jia Zhang-ke, “A la deriva” / “Les feux sauvages” / “Generazione romantica” / “Caught by the Tides” / “Feng Liu Yi Day”

Producció: Xina. Any: 2024. Durada: 1h51.

Guió: Jia Zhang-Ke, Wan Jiahuan. Muntatge: Matthieu Laclau, Lin Xudong, Yang Chao. Fotografia: Nelson Lik-wai Yu, Éric Gautier. Música: Lim Giong. Direcció artística: Liu Weixin, Liu Qiang, Liang Jingdong.

Amb: Zhao Tao (Qiao Qiao), Zhubin Li (Guo Bin), Pan Jianlin (Lao Pan), Zhou Lan (Blondie), Zhou You (Xiao Zhou), Ren Ke (cantant de la plaça Datong), Mao Tao (cantant de la plaça Datong), Liang Jingdong (-), Wei Wei Zhao (-).

Nota sinòptica: La pel·lícula està ambientada durant les dues primeres dècades del segle XXI i explica la història de com una dona xinesa viu sola en silenci, celebrant la pròspera Belle Epoque amb cançons i danses.

Sinopsi: La Xina, a principis dels anys 2000. La Qiaoqiao (Zhao Tao) i en Guo Bin (Zhubin Li) viuen una història d’amor apassionada però fràgil. Quan en Guo Bin desapareix per provar sort en una altra província, la Qiao Qiao decideix anar a buscar-lo.

Tràiler:

Informació: Seguint el destí romàntic de la seva heroïna de tota la vida, en Jia Zhang ke ens ofereix una epopeia cinematogràfica única que abasta totes les seves pel·lícules i 25 anys d’història d’un país en plena transformació (Ad Vitam). El rodatge ha durat 22 anys: va començar el 2001 i s’ha acabat el 2023 (imatges que en Jia i un petit equip han aturat, començat i recuperat en diverses ocasions). Vaig viatjar amb actors i un càmera per rodar, sense guió, sense cap història òbvia, i no vaig pensar realment què fer-ne fins a la pandèmia, que em va donar temps, explica Jia a ‘Variety’ i hi afegeix: Aquesta és una obra de ficció, però hi he aplicat molts mètodes documentals. En reunir els diferents incidents que havíem filmat, vaig començar a descobrir-ne la història i, posteriorment, he tornat enrere i hi he afegit l’estructura necessària.

Distribuïdores i estrena als cines, DE: Atalante, EE: 27.06.2025, DF: AdVitam., EF: 08.01.2025, DI: Tucker Film, EI: 17.04.2025. Cines de referencia d’aquest blog: Cinema Truffaut (Girona), Espai Texas (Barcelona).

Festival i premis: Canes 2024 – Competició | Seminci 2024 – Punto de Encuentro | Altres reconeixements.

FOTOS: “A la deriva” (Atalante)