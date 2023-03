Fins a l’1 d’abril, podem veure el curt “Sushi” a Filmin

Fins el dia 1 d’abril, Filmin ofereix el curt “Sushi“. L’he vist. Molt ben interpretat, sobretot per Àlex Monner, en el rol d’un noi que ha de ser pare i fa per trobar-se amb el seu pare biològic. Amb un guió molt bo, intel.ligent, que converteix aquesta trobada, que podia ser de retret, en tota una descoberta. Sòlidament escrit, doncs, i acuradament dirigit per Ivan Morales.

En vaig parlar ahir, fent referència a la seva projecció al D’A 2023: “Sushi” i ““Amb la boca petita”, més curts al D’A. Però només era un apunt informatiu. No va ser fins al cap d’unes hores d’haver-lo publicat, que vaig trobar a Filmin que l’havien carregat (curiosament només a Filmin i no a FilminCat). Aleshores em vaig posar a mirar-lo i realment va ser un gaudi cinematogràfic de 22′, per cert, molt ben anunciat pel D’A, quan diuen: I, com el sushi que comparteixen, Àlex Monner es menja la pantalla en aquesta història sobre paternitats i absències. Iván Morales escriu i dirigeix un film ple d’encerts i troballes, de guió i d’interpretació, amb un subtext riquíssim que, tot i que parla de mancances vitals i afectives, posa l’esperança com a cap de taula. De manera que vaig córrer a actualitzar aquell apunt, afegint-hi la referència de la plataforma, i a penjar-ne a Facebook el breu comentari amb què he iniciat aquest apunt.