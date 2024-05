‘Filmtopia’: Una mirada femenina al cinema i en català (web)

‘Filmtopia‘ es presenta com la primera web especialitzada en cinema fet per dones de tots els àmbits, de totes les professions i de tot el món que informa, promociona i celebra l’obra de les cineastes del passat, del present i del futur. L’han fundada Marta Armengou Escala i Núria Vidal Villa i hi col·laboren ara mateix Eulàlia Iglesias, Marla Jacarilla, Maria Adell, Elena del Olmo, Íngrid Boixadós Alcubierre i Rosa Gregori.

Per què ‘Filmtopia’?:

La nostra missió: Filmtopia és un espai i alhora una comunitat que neix amb la missió de donar veu a diverses generacions de dones* que hi hagut, hi ha i hi haurà en el cinema. La nostra filosofia es basa en visibilitzar les seves històries, les seves pel·lícules, les seves filmografies perquè no sempre solen tenir cabuda als mitjans actuals.

*Indiferentment de la identitat de gènere, l’orientació sexual, la raça, l’origen, l’ètnia, l’edat, el poder adquisitiu, la religió, etc.

A qui s’adreça ‘Filmtopia’?:

És una web feta per dones i sobre cinema fet per dones però adreçada a tothom. Sabem que amb el públic femení hi haurà més afinitat perquè cada cop són més les dones que fan cinema, les que en consumeixen i en volen saber més coses. Volem fomentar l’accés de tots els col·lectius, en especial, l’LGTBIQ+ perquè hi trobi un lloc referent i diferent.

‘Filmtopia’ està dividit en tres apartats: Passat, Present, Futur...

Filmtopia està dividida en Passat, Present i Futur. No només ens interessa l’actualitat del present més immediat, sinó també el passat, per posar en relleu les pioneres que han fet història però han quedat invisibilitzades i, alhora, apostant pels nous valors i les joves talents que són el futur.

Què dieu que us fa ser més diferents?:

Exposant les nostres perspectives sobre el cinema, desafiem les expectatives del públic sobre allò que els mitjans generalistes i convencionals solen transmetre de manera puntual i mostrem un paisatge cinematogràfic molt més ampli i divers que, alhora, pot ajudar a crear un equilibri de gènere.

Més sobre ‘Filmtopia’:

Filmtopia és la primera web de difusió, promoció i crítica cinematogràfica especialitzada en cinema fet per dones que reivindica el talent femení en la història del cinema a través de diversos continguts transmèdia, amb informació d’actualitat, crítiques, reportatges, entrevistes i revisió històrica. Filmtopia ofereix un espai per mostrar l’obra de les cineastes del passat, del present i del futur a través d’una web que serveix per informar, visibilitzar, promocionar, reivindicar i celebrar el talent cinematogràfic de totes les dones que treballen al cinema, en tots els àmbits, de totes les professions i de tot el món, independentment de l’origen, la identitat de gènere, l’orientació sexual, la classe social, l’edat i l’idioma, amb una mirada crítica, en profunditat i amb perspectiva feminista, interseccional i inclusiva.

Les seccions de ‘Filmtopia’:

*Crítiques de pel·lícules estrenades en sales comercials i en plataformes en línia.

*Crítiques de sèries estrenades en les diverses plataformes en línia existents.

*Entrevistes a dones del sector cinematogràfic, ja sigui aprofitant la promoció d’una pel·lícula d’estrena, la presentació d’un film en un festival, a propòsit d’un homenatge, en ocasió d’una retrospectiva, amb motiu d’un rodatge, etc.

*Informació sobre llibres, no només sobre novetats, sinó també al voltant d’aquelles obres que considerem imprescindibles tot i haver estat publicades fa uns anys.

*Cròniques de festivals de cinema, no solament els celebrats a Espanya, sinó també a l’estranger com Berlín, Canes, Venècia, entre d’altres.

*Filmoretrats que presenten biografies de figures històriques, moltes d’elles pioneres (actrius, directores, productores, guionistes, muntadores, directores de fotografia, dissenyadores de vestuari, dissenyadores d’efectes especials, distribuïdores, crítiques de cinema, compositores, etc.) que han fet aportacions valuoses i influents en l’evolució del setè art.

*Reportatges en profunditat amb especial rellevància en els temes d’actualitat, i assajos i estudis que posin en valor el debat i el pensament crític.

*Agenda amb un recull d’activitats d’actualitat com exposicions, mostres de cinema, programació de filmoteques o centres culturals, etc.

I també:

*Actualitat.

*Vídeos.