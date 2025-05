Films que aspiren a la Queer Palm 2025

La Queer Palm premia cada any un curtmetratge i un llargmetratge projectats als Festival de Canes, a la Quinzena dels Cineastes o la Setmana de la Crítica que toquin temàtiques o tinguin personatges LGBTQ+, feministes o que qüestionin les normes de gènere. És a dir, es tracta del guardó ‘gender’ tot ben embolicat.

Els films de Canes 2025 que hi aspiren són:

Llargmetratges:

FOTO: “Alpha” (© Mandarin & Compagnie Kallouche Cinema Frakas Productions France 3 Cinema – Diaphana).

De Julia DUCOURNAU, “Alpha“.

Producció: França, Bèlgica. Any: 2025. Durada: 2h08.

Notes sinòptiques de la fase de producció: 1) Anys vuitanta. Els companys de classe d’una noieta la comencen a rebutjar quan es difon la xafarderia que té una malaltia infecciosa, cosa que suggereix que la cineasta segueix tractant l’horror corporal de Titane (2021) i Grave (2016). 2) L’Alpha és una nena de 13 anys en una ciutat fictícia dels anys vuitanta inspirada en Nova York. A mesura que es desenvolupa l’epidèmia de la SIDA, un dels seus pares en cau malalt, la qual cosa l’obliga a enfrontar-se a la pèrdua i la seva pròpia mortalitat per primera vegada. Sinopsi: L’Alfa, de 13 anys, és una adolescent inquieta que viu sola amb la seva mare. El seu món s’ensorra quan, un dia, ella arriba a casa de l’escola amb un tatuatge al braç..

Amb: Mélissa Boros (Alpha), Emma Mackey (infermera), Golshifteh Farahani (la mare), Tahar Rahim (Amin), Finnegan Olfield (professor d’anglès), Ambrine Trigo Ouaked (Alpha, als 5 anys), Louai El Amrousy (Adrien).

Enllaços: Tmdb, Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Variety, Kinótico, World of Reel. VI: Charades. D-EUA: Neon*. DE: Caramel* / You Planet*. DF: Diaphana. EF: 20.08.2025.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Competició | Ressons |

FOTO: “The History Of Sound” (Festival de Canes).

D’ Oliver HERMANUS, “The History Of Sound“.

Producció: Anglaterra, EUA. Any: 2025. Durada: 2h07.

Nota sinòptica: Durant la Primera Guerra Mundial, dos joves, en Lionel i en David, es proposen gravar la vida, les veus i la música dels seus compatriotes americans… i s’enamoren. Sinopsi: En Lionel, un jove i talentós cantant de Kentucky, va créixer escoltant les cançons que el seu pare cantava a les escales de casa seva. El 1917, va deixar la granja familiar per assistir al Conservatori de Boston, on va conèixer en David, un brillant i atractiu estudiant de composició, però el seu vincle incipient es va trencar bruscament quan en David va ser reclutat al final de la guerra. El 1920, reunits durant un hivern, en Lionel i en David van anar pels boscos i les illes de Maine per recollir i preservar cançons populars amenaçades per l’oblit. Aquest interludi marcarà per sempre en Lionel. Durant les dècades següents, en Lionel assoleix reconeixement, èxit i altres històries d’amor mentre viatja per Europa. Però els records d’en David encara el persegueixen, fins que un dia ressorgeix un rastre de la seva feina compartida i li revela quant va ressonar aquesta relació amb més força que totes les altres.

Amb: Paul Mescal (Lionel), Josh O’Connor (David), Chris Cooper (Lionel, de vell), Samuel H. Levine (amic), Molly Price (la mare d’en Lionel), Alison Bartlett (Samantha), Michael Schantz (Bob), Michael D. Xavier (Sr. Roux), Brian Hutchison (Hal), Michael Schantz (Bob), Raphael Sbarge (Lionel Sr.), Hadley Robinson (Belle).

Enllaços: Tmdb, Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Variety 14.02.2025, Variety 29.10.2021, Elle, Gay Times. D-EUA: MUBI. D-resta del món: Focus Features*, Universal.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Competició | Ressons |

FOTO: “La petite Dernière” (© 2025 June films, Katuh studio, Arte France, mk2films – Ad Vitam).

De Hafsia HERZI, “La Petite Dernière” / “The Little Sister”.

Producció: França, Alemanya. Any: 2025. Durada: 1h46.

Sinopsi: La Fàtima, amb 17 anys, és la filla més jove d’uns immigrants algerians. Viu als afores amb les seves germanes, en aquesta família que és feliç i amorosa. Bona estudiant, s’incorpora a una facultat de filosofia a París i hi descobreix tot un món nou. Entre creuar la frontera social, el seu desig per les dones que li costa d’acceptar i la seva fe musulmana que s’hi oposa, la Fàtima haurà d’enfrontar-se a les seves múltiples identitats. A mesura que s’allunya de la tradició familiar i comença la seva vida de jove, descobreix nous codis….

Amb: Nadia Melliti (Fatima), Park Ji-Min (Ji-Na), Amina Ben Mohamed (Kamar), Rita Benmannana (Dounia), Melissa Guers (Nour), Razzak Ridha (Ahmed), Louis Memmi (Benjamin).

Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Unifrance, Cineuropa 30.07.2024. VI: Mk2. DF: Ad Vitam. EF: 01.10.2025.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Competició | Ressons |

FOTO: “Love Me Tender” (Tandem).

D’Anna CAZENAVE CAMBET, “Love Me Tender“.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 2h14.

Nota sinòptica: A finals d’estiu, la Clémence anuncia al seu exmarit que té aventures amoroses amb dones. La vida li canvia quan ell li pren la custòdia del seu fill. La Clémence haurà de lluitar per seguir sent mare, dona, lliure. Sinopsi: Advocada i casada, la Clémence decideix deixar-ho tot per dedicar-se a escriure i viure la seva homosexualitat sense traves. Però és inquietant. Particularment el seu exmarit, que vol treure-li la custòdia del fill, Paul, manipulant-lo i jugant amb el temps legal. Aleshores, la Clémence comença una batalla a llarg termini per intentar recuperar el fill. Però des de cites impedides per l’exmarit fins a les visites mediatitzades en un lloc de trobada, la relació amb en Paul s’esvaeix. La Clémence haurà de renunciar al vincle matern per poder (sobreviure)?

Amb: Vicky Krieps (Clémence), Antoine Reinartz (Laurent), Monia Chokri (Sarah), Viggo Ferreira Redier (Paul), Park Ji-Min (Victoire), Salif Cissé (psiquiatre), Clotilde Courau, Féodor Atkine (el pare), Aurélia Petit, Oumnia Hanader.

Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Unifrance, Novoprod, Cineuropa, Ioncinema, La Dépêche. VI: Be for Films. DF: Tandem.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Un Certain Regard | Ressons |

FOTO: “La misteriosa mirada del flamenco” (Arizona Distribution)

De Diego CÉSPEDES, “La misteriosa mirada del flamenco” / “The Mysterious Gaze Of The Flamingo” / “Le Mystérieux regard du flamand rose”.

Producció: Xile, França, Espanya, Bèlgica, Alemanya. Any: 2025. Durada: 1h44.

Nota sinòptica: Drama ambientat en una ciutat minera l’any 1984 en què una noia lluita contra els rumors d’una malaltia que es diu que es contagien els homes gai a través de la seva mirada Sinopsi: Principis dels anys vuitanta, al desert xilè. La Lidia, d’onze anys, creix en una família ‘queer’ extravagant i afectuosa que troba refugi en un cabaret als afores d’una ciutat minera accidentada i polsosa. Quan una malaltia misteriosa i mortal comença a estendre’s —es rumoreja que es transmet amb una simple mirada, quan un home s’enamora d’un altre—, la comunitat es converteix ràpidament en objecte de pors i fantasies col·lectives. El seu estimat, tendre i maternal germà Alexo, un homosexual obès, de 28 anys, i les seves amigues transformistes són culpats de ser-ne portadors i la gent del poble els ataca. La Lidia ha d’enfrontar aquest mite homofòbic per protegir la seva única família. En aquest western modern, la Lidia s’embarca doncs en una recerca de venjança en un món consumit per l’odi i la intolerància, alhora que la família esdevé el seu únic refugi, i l’amor, potser, el perill més gran.

Amb: Tamara Cortés, Matías Catalán (Flamenco), Paula Dinamarca, Claudia Cabezas, Luis Dubó, Alfredo Castro, Andrés Almeida, Felipe Ríos,

Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd. VI: Charades. DE: BTeam. DF: Arizona Distribution.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Un Certain Regard | Ressons |

FOTO: “Pillion” (A24).

De Harry LIGHTON, “Pillion“.

Producció: Anglaterra, Irlanda. Any: 2025. Durada: 1h43.

Nota: Un ‘pillion’ és un coixí o seient secundari darrere del seient principal o de la sella d’una motocicleta o ciclomotor. Es diu que un passatger en aquest seient “viatja com a passatger”.

Nota sinòptica: Un home tímid queda bocabadat quan un motorista enigmàtic i increïblement guapo l’accepta com a submís. Sinopsi: En Colin és un home tímid que deixa passar la vida. Això és així fins que en Ray, el líder impossiblement atractiu d’un club de motocicletes, el pren com a sotmès seu. En Ray treu en Colin de la seva trista vida suburbana, presentant-lo a una comunitat de ciclistes homosexuals i pervertits i li lleva tota mena de virginitats pel camí. Però a mesura que en Colin s’endinsa més en el món de les regles i misteris d’en Ray, comença a qüestionar-se si la vida d’un submís 24/7 és per a ell. Ha trobat la seva vocació o simplement ha canviat una forma d’ofec per una altra?.

Amb: Alexander Skarsgård (Ray), Harry Melling (Colin), Zamir Mesiti (Usher), Georgina Hellier (Reese), Brian Martin (Colton), Paul Tallis (‘pillion’), Kavcic Miha (‘pillion’), Douglas Hodge (Pete), Lesley Sharp (Peggy).

Enllaços: Tmdb, Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Variety, The Hollywood Reporter. VI: Cornerstone Films. D-EUA: A24. D-Anglaterra: Picturehouse Entertainment*.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Un Certain Regard | Ressons |

FOTO: “O riso e a faca” (Météore Films).

De Pedro PINHO, “O riso e a faca” / “Le rire et le couteau” / “I Only Rest in the Storm”.

Producció: Portugal, Brasil, França, Romania. Any: 2025. Durada: 3h31.

Sinopsi: En Sérgio és un enginyer ambiental portuguès que decideix canviar de vida i se’n va a una metròpolis de l’Àfrica Occidental (una ciutat imaginària i futurista entre Guinea Bissau i Luanda) per treballar com a enginyer ambiental en la construcció d’una carretera entre el desert i el bosc. Mogut per l’hostilitat dels elements, la calor opressiva i la solitud, coneix dos habitants de la ciutat, la Diára i en Gui, en una relació íntima però desequilibrada. El vincle entre tots tres esdevé per a en Sérgio l’única garantia de salut mental enmig d’un procés de brutalització i barbàrie generalitzada que s’estén entre els seus companys expatriats, des de l’obra fins a les oficines de les ONG. Aviat s’assabenta que un enginyer italià, afectat a la mateixa missió que ell alguns mesos abans, ha desaparegut misteriosament.

Amb: Sérgio Coragem (Sérgio), Cleo Diára (Diára), Jonathan Guilherme (Gui), Jorge Quintino Biague, Renato Sztutman, Bruno Zhu, Kody McCree, Everton Dalman.

Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd. DF: Météore Films. EF: 09.07.2025.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Un Certain Regard | Ressons |

FOTO: “La Femme la plus riche du Monde” (Festival de Canes)

De Thierry KLIFA, “La Femme la plus riche du Monde” / “The Richest Woman In The World” / “La mujer más rica del mundo”.

Producció: França, Bèlgica. Any: 2025. Durada: 2h01.

Gènere: Comèdia dramàtica.

Sinopsi: La Marianne, la dona més rica del món: la seva bellesa, la seva intel·ligència, el seu poder. En Pierre-Alain, un ‘dandy’, escriptor-fotògraf conegut pel ‘Tout Paris’: la seva ambició, la seva insolència, la seva bogeria. Es coneixen en una sessió de fotos i esdevenen inseparables: el llampec que se’ls enduu. La seva amistat romàntica sorprèn, diverteix, intriga, fa parlar i després acaba desconcertant l’entorn personal i professional de la multimilionària. La seva filla sobretot pateix aquesta complicitat sobtada entre la mare i aquest noi: una hereva sospitosa que lluita per ser estimada (la mare, que estima com probablement no l’ha estimada mai…). Un majordom vigilant que sap més del que diu. Secrets familiars. Donacions astronòmiques. Una guerra on tot s’hi val.

Amb: Isabelle Huppert (Marianne Farrère), Marina Foïs (la filla), Laurent Lafitte (Pierre-Alain), Raphaël Personnaz, André Marcon, Mathieu Demy, Joseph Olivennes, Micha Lescot, Yannick Renier, Patrick Sobelman, Paul Gasnier, Paul Beaurepaire.

Informació: La gran Isabelle Huppert hi encarna una ficcionada versió de la bilionària Liliane Bettencourt, hereva de l’imperi cosmètic L’Oréal i considerada en vida la dona més rica del món (Viquipèdia).

Enllaços: Tmdb, Wikipédia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Unifrance. VI: Playtime. DE: Caramel*/You Planet*. DF: Haut et Court. EF: 29.10.2025. DI: Europictures*.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Fora de Competició | Ressons |

FOTO: “La ola” (© Diego Araya – Festival de Canes).

De Sebastián LELIO , “La ola” / “The Wave“ / “La vague”.

Producció: Xile, EUA. Any: 2025. Durada: 2h09.

Gènere: Drama musical.

Sinopsi: Onades de canvi esclaten al campus, i entre les ocupacions i manifestacions hi ha la Julia, una estudiant de música que s’uneix a la causa per denunciar l’assetjament i els abusos que els estudiants han patit durant massa temps. Però mentre canta i balla al ritme de les cançons, un episodi misteriós la persegueix: una trobada desconcertant amb en Max, l’assistent del seu professor de cant. Què va passar aquella nit? Només era una cita més? En va donar ella el consentiment? O era molt pitjor?Atrapada per l’eufòria col·lectiva i els seus propis fantasmes, la Julia es converteix en el cor del moviment. El seu testimoni, íntim i complex, esdevé una onada que sacseja, trastoca i redefineix una societat polaritzada.

Amb: Daniela López (Julia), Avril Aurora (Luna), Thiare Ruz, Lola Bravo (Rafa), Paulina Cortés (Tamara), Amparo Noguera, Florencia Berner, Renata González Spralja, Amalia Kassai, Néstor Cantillana, Enzo Ferrada Rosati.

Informació: Inspirada en les manifestacions feministes a Xile de 2018.

Enllaços: Web oficial, Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, La Tercera, Deadline, IndieWire. VI: FilmNation Entertainment.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Cannes Première | Ressons |

FOTO: “Enzo” (©Les Films de Pierre-Ad Vitam).

De Robin CAMPILLO, “Enzo“.

Producció: França, Bèlgica, Itàlia. Any: 2025. Durada: 1h42.

Sinopsi: Enzo, de 16 anys, desafia les expectatives de la seva família burgesa iniciant un aprenentatge de paleta, un camí allunyat de la vida de prestigi que s’havien imaginat per a ell. A la seva vil·la elegant al sud de França, assolellat, les tensions s’acumulen mentre les preguntes i les pressions implacables pesen sobre el futur i els somnis d’Enzo. A les obres, però, en Vlad, un carismàtic col·lega ucraïnès, sacseja el món d’Enzo i obre la porta a possibilitats inesperades…

Amb: Eloy Pohu (Enzo), Maksym Slivinskyi (Vlad), Pierfrancesco Favino (Paolo), Elodie Bouchez (Marion), Nathan Japy (Victor), Vladyslav Holyk (Miroslav), Malou Khebizi (Amina), Philippe Petit (Corelli).

Guió: Laurent Cantet, Robin Campillo, Gilles Marchand. Muntatge: Robin Campillo. Fotografia: Jeanne Lapoirie.

Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Cineuropa, IonCinema, Unifrance. Co-Productora: Les Films du Fleuve. VI: MK2. DF: AdVitam.

A Canes: Quinzena dels Cineastes 2025 | Ressons |

FOTO: Que ma volonté soit faite” (New Story).

De Julia KOWALSKI, “Que ma volonté soit faite“ / “Her Will Be Done”.

Producció: França, Polònia. Any: 2025. Durada: 1h35.

Nota sinòptica: La Nawojka, una noia que lluita amb el seu monstruós desig, està convençuda que ha estat afectada per una estranya maledicció hereditària i intentarà desfer-se dels grillons familiars a través de la Sandra, la seva veïna sulfurosa de tornada al poble… Sinopsi: La jove Nawojka, que viu amb el pare i els germans a la granja familiar, amaga un terrible secret: un poder monstruós, que creu que ha heretat de la seva difunta mare, se li desperta cada vegada que experimenta desig. Quan la Sandra, una dona d’aquell indret, lliure i sensual, torna al poble, la Nawojka en queda fascinada i els seus poders es manifesten sense que ella hi pugui fer res per a controlar-los.

Amb: Maria Wróbel (Nawojka), Roxane Mesquida (Sandra), Wojciech Skibiński (Henryk), Kuba Dyniewicz (Bogdan), Przemysław Przestrzelski (Tomek), Raphaël Thiéry (Badel), Jean-Baptiste Durand (Franck), Eva Lallier Juan (Alice)

Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Cineuropa, Trois Couleurs. VI: WTFilms. DF: New Story.

A Canes: Quinzena dels Cineastes 2025 | Ressons |

FOTO: “Sorry, Baby” (A24).

D’ Eva VICTOR, “Sorry, Baby“.

Producció: EUA. Any: 2025. Durada: 1h43.

Nota sinòptica: Alguna n’hi ha passat a l’Agnes. Mentre el món segueix endavant sense ella, la seva amistat amb la Lydie continua sent un refugi preciós. Entre rialles i silencis, el seu vincle indestructible li permet entreveure el que vindrà després. Sinopsi: L’Agnes ha de superar les seqüeles d’un esdeveniment traumàtic mentre intenta trobar el camí cap al benestar. Intentarà fer-ho amb el suport de la millor amiga, la veïna i un petit gatet. Així intentarà tornar a connectar amb la vida quotidiana. Un sandvitx preparat amb afecte es converteix en l’inesperat consol en el procés de recuperació. Gràcies a petits gestos d’amor i amistat, Agnes intenta superar el seu dolor, tot recordant que, encara que les cicatrius es quedin, la vida continua endavant.

Amb: Eva Victor (Agnes), Naomi Ackie (Lydie), Lucas Hedges (Gavin), Louis Cancelmi (Preston Decker), Kelly McCormack (Natasha), John Carroll Lynch (Pete), Hettienne Park (Eleanor Winston).

Enllaços: Wikipedia, Tmdb, Imdb, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, IndieWire 27.01.2025, Deadline 27.01.2025, The Hollywood Reporter 24.01.2025. VI: A24 / Charades. D-EUA: A24. E-EUA: 27.06.2025. DF: Wild Bunch*. EF: 23.07.2025. DI: I Wonder Pictures*.

A Canes: Quinzena dels Cineastes 2025 | Ressons |

FOTO: “A Useful Ghost” (Setmana de la Crítica).

De Ratchapoom BOONBUNCHACHOKE, “A Useful Ghost” / “Un Fantôme Utile” / “Pee Chai Dai Ka” (“ผีใช้ได้ค่ะ”).

Producció: Tailàndia, França, Singapur, Alemanya. Any: 2025. Durada: 2h10.

Sinopsi: En March està de dol per la recent mort de la seva dona Nat, víctima de la contaminació per pols. Descobreix que el seu esperit ha tornat prenent possessió del seu aspirador. Pertorbada per un fantasma que va aparèixer després de la mort d’un treballador i que va causar el tancament de la fàbrica, la seva família rebutja l’estranya relació entre un home i un fantasma. Intentant convèncer-los del seu amor, la Nat s’ofereix a netejar la fàbrica. Per convertir-se en un fantasma útil, primer ha d’eliminar els que no serveixen per a res.

Amb: Witsarut Himmarat (March), Davika Hoorne (Nat), Apasiri Nitibhon (Suman), Wanlop Rungkumjad (Krog), Wisarut Homhuan, Wachara Kanha, Teepisit Mahaneeranon.

Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd. VI: Best Friend Forever. DF: The Jokers Films.

A Canes: Setmana de la Crítica de Canes 2025 | Ressons |

FOTO: “Des preuves d’amour” (Tandem).

D’ Alice DOUARD, “Des preuves d’amour” / “Love Letters”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h36.

Nota sinòptica: Comèdia dramàtica que gira al voltant de la Céline, de 32 anys, que espera l’arribada del seu primer fill. Però la Céline en realitat no està embarassada. És la seva dona, la Nadia, qui donarà a llum la seva filla d’aquí a tres mesos. Sinopsi: França 2014, la Céline, de 32 anys, està esperant l’arribada del seu primer fill. Però la Céline no està embarassada. D’aquí a tres mesos, és la seva dona, la Nadia, qui donarà a llum la seva filla. Per llei, la Céline ha de reunir testimonis que garanteixin que serà un pare competent per adoptar el nen. Mentre ho fa, s’enfrontarà a la seva pròpia definició del que és una “bona mare”.

Amb: Ella Rumpf (Céline), Monia Chokri (Nadia), Noémie Lvovsky (Marguerite), Félix Kysyl, Anne Le Ny, Julien Gaspar-Oliveri, Édouard Sulpice, Eva Huault.

Guió: Alice Douard, amb evidents lligams amb el del seu premiat curtmetratge L’Attente (2024) –La Céline, a la maternitat, espera l’arribada del seu primer fill. La Diane, la seva companya, el posarà al món. A la nit, al vestíbul de l’hospital, coneix homes que, com ella, esperen-. Consta com a assessora del guió Laurette Polmanss. Muntatge: Pierre Deschamps. Fotografia: Jacques Girault.

Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd. VI: Pulsar Content. DF: Tandem.

A Canes: Setmana de la Crítica de Canes 2025 – Sessió Especial | Ressons |

FOTO: “Drunken Noodles” (ACID CANNES).

De Lucio CASTRO, “Drunken Noodles”.

Producció: EUA, Argentina. Any: 2025. Durada: 1h22.

Sinopsi: L’Adnan, jove estudiant d’art, arriba a Nova York per passar-hi l’estiu. Està fent unes pràctiques en una galeria on exposa un artista atípic i més gran d’edat que ja coneixia d’abans. A mesura que moments del seu passat i del seu present s’entrelliguen, una sèrie de trobades —tan artístiques com eròtiques— obren bretxes en la seva realitat quotidiana.

Amb: Laith Khalifeh (Adnan), Matthew Risch (Iggie), Joel Isaac (Yariel), Ezriel Kornel (Sal Salandra).

Guió i Muntatge: Lucio Castro. Fotografia: Barton Cortright. Música: Robert Lombardo, Yegang Yoo.

Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, .

A Canes: ACID CANNES 2025 | Ressons |

FOTO: “Laurent dans le vent” (© Arizona Distribution).

D’ Anton BALEKDJIAN, Léo COUTURE i Mattéo EUSTACHON, “Laurent dans le vent“ / “Drifting Laurent”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h50.

Sinopsi: Amb 29 anys, en Laurent busca un sentit a la vida. Sense feina ni habitatge, aterra en una estació d’esquí deserta fora de temporada i s’immergeix en la vida dels pocs habitants de l’indret que hi coneix. Quan arriben els turistes a l’hivern, en Laurent ja no se’n pot anar.

Amb: Baptiste Perusat (Laurent), Béatrice Dalle (Sophia), Djanis Bouzyani, Thomas Daloz, Monique Crespin, Suzanne de Baecque.

Guió: Anton Balekdjian, Léo Couture i Mattéo Eustachon. Muntatge: François Quiqueré. Fotografia: Mattéo Eustachon. Música: Léo Couture.

Informació: Entrevistats a Cahiers du Cinéma, van explicar les seves intencions amb molt de detall: “Vam preparar “Laurent dans le vent” anant a conèixer els personatges de la pel·lícula a diverses valls dels Alps. Al llarg del nostre recorregut fins a les darreres localitzacions, vam portar un diari per no oblidar cap interacció, per furtiva que fos, durant la redacció i la reescriptura del guió,cosa que vam fer a tres bandes, amb un document compartit en línia. Volíem que la pel·lícula fos una trobada entre intèrprets i gent dels indrets, en una mena de conte fosc, divertit i realista» (Wask).

Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd. VI: Best Friend Forever. DF: Arizona Distribution.

A Canes: ACID CANNES 2025 | Ressons |

Curtmetratges:

FOTO: “Talk Me” (Festival de Canes).

De Joecar HANNA, “Talk Me”

Escola de cinema: NYU, EUA. Any: 2025. Durada: 0h19.

Sinopsi: En un món on les paraules substitueixen la intimitat, un foraster d’un poble espanyol ha d’escollir entre un matrimoni sense amor i la promesa d’una veritable connexió amb una ànima bessona.

Vídeo: Tràiler.

Amb: Joecar Hanna, Melanie Smith, Carlos Gorbe, Albert Carbó.

Guió, Muntatge i Música: Joecar Hanna. Productor executiu: Spike Lee.

Nota: parlat en part en català. En aquest blog, també: El noi criat a València que té un curt seleccionat per la Cinef del Festival de Canes.

A Canes: Festival de Canes 2025 – La Cinef |

FOTO: “Before The Sea Forgets“ (Quinzena dels Cineastes).

De Ngoc Duy LÊ, “Before The Sea Forgets“.

Producció: Singapur. Any: 2025. Durada: 0h17.

Sinopsi: A la península de Đà Nẵng, on encara ressonen els ecos de la guerra, una parella de turistes gais emprèn la recerca de la tomba oblidada d’un soldat vietnamita, a l’ombra d’un misteriós grup de patinadors que van obrint el seu propi camí.

Amb: Trần Thế Mạnh, Nguyễn Lê Sơn.

Enllaços: Tmdb, Imdb, AlloCiné, Letterboxd.

A Canes: Quinzena dels Cineastes 2025 – Curtmetratges |

FOTO: “Erogenesis” (Setmana de la Crítica).

De Xandra POPESCU, “Erogenesis”.

Producció: Alemanya. Any: 2025. Durada: 0h15.

Sinopsi: De resultes d’un misteriós desastre, els pocs humans supervivents es troben incapaços de perpetuar l’espècie. Tota l’esperança recau en cinc dones que han desenvolupat una tecnologia capaç de crear vida humana fora del cos. Però els investigadors no es poden posar d’acord sobre els avantatges i els mètodes del seu desplegament. En absència de consens, s’immergeixen de tot cor en l’estudi del plaer.

Amb: Valerie Renay, Yuko Kaseki, Estelle Widmaier, Greta Markurt, Sasha Deckinger, Cécile Perrot, Helene Albrecht, Leo Silva, Masuod Hossaini, Till Sandkühler, Johannes Weinbacher, Daniel Alonso Fuentealba Pinilla, Xandra Popescu..

Enllaços: NO.

A Canes: Setmana de la Crítica de Canes 2025 – Curts – Competició |

FOTO: “Bleat!” (Setmana de la Crítica).

D’ Ananth SUBRAMANIAM, “Bleat!” / “கத்து!”.

Producció: Malàsia, Filipines, França. Any: 2025. Durada: 0h15.

Sinopsi: Una parella tàmil-malàisiana d’edat avançada descobreix que la seva cabra, destinada a una ofrena ritual, està embarassada. Entre la seva fe i les expectatives de la seva comunitat, dubten entre realitzar el sacrifici o afrontar la ira dels déus.

Guió: Ananth Subramaniam.

Comentari de la Setmana de la Crítica: L’extravagància per qüestionar el gènere és una missió que podria assumir “Bleat!” d’Ananth Subramaniam, col·locant una cabra embarassada al cor d’un poble que no està realment preparat per acollir-la. Un bel subtil i absurd.

Enllaços: NO.

A Canes: Setmana de la Crítica de Canes 2025 – Curts – Competició |

***

FOTO DE L’APUNT: “Talk Me”, de Joecar Hanna (Festival de Canes)