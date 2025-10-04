Club 7 Cinema

Un blog de Salvador Montalt

4 d'octubre de 2025
0.1.3. Curtmetratges
0 comentaris

Filmin ens ofereix curtmetratges de Jaume Claret Muxart, autor d'”Estrany riu”

Amb un gran encert, la plataforma Filmin posa a la nostra disposició 3 curtmetratges d’en Jaume Claret Muxart, coincidint amb l’estrena a casa nostra del seu primer llarg.

Curts d’en Jaume Claret Muxart disponibles a Filmin: La nostra habitació (2025), Los danubios (2023), Ella i jo (2020).

La nostra habitació (2025) és tota una estrena: El vam rodar al març, i poc després, el mateix estiu, fèiem el llarg, ha declarat en Jaume Claret.

Los danubios (2023) fa venir moltes ganes de veure’l, especialment ara, perquè és al Danubi que s’ambienta Estrany riu.

I Ella i jo (2020), curt amb què molts  vam “descobrir” el talent d’en Jaume Claret, és senzillament magnífic!

***

FOTO DE L’APUNT: Filmin

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!