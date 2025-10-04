Filmin ens ofereix curtmetratges de Jaume Claret Muxart, autor d'”Estrany riu”

Amb un gran encert, la plataforma Filmin posa a la nostra disposició 3 curtmetratges d’en Jaume Claret Muxart, coincidint amb l’estrena a casa nostra del seu primer llarg.
Curts d’en Jaume Claret Muxart disponibles a Filmin: La nostra habitació (2025), Los danubios (2023), Ella i jo (2020).
La nostra habitació (2025) és tota una estrena: El vam rodar al març, i poc després, el mateix estiu, fèiem el llarg, ha declarat en Jaume Claret.
Los danubios (2023) fa venir moltes ganes de veure’l, especialment ara, perquè és al Danubi que s’ambienta Estrany riu.
I Ella i jo (2020), curt amb què molts vam “descobrir” el talent d’en Jaume Claret, és senzillament magnífic!
***
FOTO DE L’APUNT: Filmin
